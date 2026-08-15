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উত্তাল সমুদ্র, ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! চার জেলায় জারি হলুদ সতর্কতা

Written BySoumita Khan
Published: Aug 15, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:16 AM IST

West Bengal Weather Update: ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। কলকাতা-সহ অন্যান্য জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

হলুদ সর্তকতা1/7

হলুদ সর্তকতা

অয়ন ঘোষাল: স্বাধীনতা দিবসে চার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে দুই এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। 

 

দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি2/7

দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি

দক্ষিণবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে রবিবার পর্যন্ত। 

 

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা3/7

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বৃষ্টি বাড়বে কাল রবিবার। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রবিবার এবং সোমবার। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে বুধবার পর্যন্ত।

 

ফিশারম্যান আলার্ট4/7

ফিশারম্যান আলার্ট

আজ ১৫ অগাস্ট শনিবার বিকেল পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। সমুদ্র পৃষ্ঠে ৫৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

হলুদ সতর্কতা5/7

হলুদ সতর্কতা

আজ শনিবার থেকে বৃষ্টি পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের হলুদ সর্তকতা থাকবে সব জেলাতে। 

 

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সোমবার এবং মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি দু-এক জায়গায় হলেও সেভাবে সতর্কতা জারি করেনি আবহাওয়া দফতর।

 

কলকাতায় ঝড়বৃষ্টি 7/7

কলকাতায় ঝড়বৃষ্টি

কলকাতায় আজ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। কাল রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। সোমবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

TAGS:
Kolkata and west Bengal Weather Update

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