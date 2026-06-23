/নিম্নচাপ-অক্ষরেখা জোড়া ফলা! দুর্যোগের রক্তচক্ষু, বুধেই ধেয়ে আসছে ব্যাপক বৃষ্টি

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আজ বৃষ্টি কমবে। তবে শুক্রবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু হবে। দক্ষিণবঙ্গে আজ ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি থাকবে। বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।
অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। আজও কমলা সতর্কতা দুই জেলায়। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে কিছুটা।
দক্ষিণবঙ্গে আজ মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। কাল থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে দক্ষিণবঙ্গে। আজ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় অস্বাভাবিক বেশি জলীয় বাষ্পের দাপট থাকবে।
পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত মৌসুমি অক্ষরেখা যেটি হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে। এর সঙ্গে পূর্ব বিহার থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূল পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে।
আজ কাল পরশু অর্থাৎ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি উত্তরবঙ্গে কিছুটা কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। শুক্রবার থেকে আবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। জারি হবে কমলা সতর্কতা।
শুক্রবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি পাঁচ জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির কমলা থেকে লাল সতর্কতা।
আজ মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং পরিমাণ কমবে দক্ষিণবঙ্গে। তার বদলে অস্বাভাবিক জলীয় বাষ্পের দাপট বাড়বে। তৈরি হবে গুমোট অস্বস্তি এবং ভ্যাপসা গরম। কাল বুধবার বিকেলে পর থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলায়।
বুধবার বিকেলের পর বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা বেশি থাকবে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলাতে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা।
কলকাতায় আজ আংশিক মেঘলা আকাশ। কাল সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। জলীয় বাষ্পের গুমোট অস্বস্তি। কাল বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের বাড়বে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কা।