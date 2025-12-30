English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bengal Weather Update: ১৭ দিনের রেকর্ড স্পেল! হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় নতুন নজির শীতের, বর্ষবরণে বরফশীতল হবে বাংলা!

Bengal Weather Update: ১৭ দিনের রেকর্ড স্পেল! হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় নতুন নজির শীতের, বর্ষবরণে বরফশীতল হবে বাংলা!

West Bengal Winter Weather Update: বিগত ৩০ বছরের মধ্যে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের শীতের ইনিংস সবথেকে স্থিতিশীল এবং দীর্ঘমেয়াদি। ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া চলতি শীতের ইনিংসে মাঝে বিক্ষিতভাবে ৩ দিন তাপমাত্রা সামান্য উত্থান হলেও মোটের ওপর ১৪ ডিগ্রির ঘর পেরোয়নি খুব একটা। একটানা ১৭ দিনের শীতের জমজমাট ইনিংস সাম্প্রতিক কালের মধ্যে দেখেনি পশ্চিমবঙ্গ। 

| Dec 30, 2025, 10:14 AM IST
1/8

শীতের আপডেট

অয়ন ঘোষাল: আজ মরশুমের শীতলতম দিন। কলকাতার সোমবার রাতের পারদ ১২.৬ ডিগ্রি। যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় দেড় ডিগ্রি কম। বড়দিনের আগে এবং বড়দিনে দুইবার পারদ ১২ এর ঘরে নেমেছিল। ওই দুই দিন পারদ ছিল যথাক্রমে ১২.৯ এবং ১২.৮ ডিগ্রি। সেই নিরিখে সোমবারের রাত টেক্কা দিল এই মরশুমের বাকি রাতগুলিকে। 

2/8

শীতের আপডেট

বিগত ৩০ বছরের মধ্যে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের শীতের ইনিংস সবথেকে স্থিতিশীল এবং দীর্ঘমেয়াদি। ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া চলতি শীতের ইনিংসে মাঝে বিক্ষিতভাবে ৩ দিন তাপমাত্রা সামান্য উত্থান হলেও মোটের ওপর ১৪ ডিগ্রির ঘর পেরোয়নি খুব একটা। একটানা ১৭ দিনের শীতের জমজমাট ইনিংস সাম্প্রতিক কালের মধ্যে দেখেনি পশ্চিমবঙ্গ। 

3/8

শীতের আপডেট

চলতি শীতের ইনিংসে সাময়িক ছেদ পড়তে পারে ২০২৬ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে। রাতের পারদ ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। দিনের পারদ ৪ থেকে ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। 

4/8

শীতের আপডেট

কিছুটা উষ্ণ বর্ষবরণ পর্ব কাটিয়ে ফের আগামী সোমবার ৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে পারে শীতের দ্বিতীয় ইনিংস। সেই ইনিংসে রাজ্যের উত্তর এবং পশ্চিমের জেলায় তৈরি হতে পারে শৈত্য বলয়। কোনো কোনো জেলা সরাসরি শৈত্য প্রবাহের কবলে পড়তে পারে এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। 

5/8

শীতের আপডেট

শীত আরো কামড় দিচ্ছে দিনের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক কম থাকায়। কলকাতার আলিপুরে সোমবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৭ ডিগ্রি কম ছিল। কাল কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৮.২ ডিগ্রি। 

6/8

শীতের আপডেট

দার্জিলিং পার্বত্য ৩ ডিগ্রি। সান্দাকফু মাইনাস ৩ ডিগ্রি। আলিপুরদুয়ার ৯ ডিগ্রি। মালদহ ১০ ডিগ্রি। মুর্শিদাবাদ ১১ ডিগ্রি। বাঁকুড়া ৮ ডিগ্রি। কল্যানী ৯ ডিগ্রি। সবমিলিয়ে রাজ্য জুড়ে অকৃপণ হিমেল হাওয়া। জমিয়ে ধুন্ধুমার ব্যাটিং শীতের। 

7/8

শীতের আপডেট

আজ ৩০ ডিসেম্বর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসছে উত্তর পশ্চিম ভারতে। বাধাপ্রাপ্ত হবে আফগানিস্তানের শীতল হাওয়ার স্রোত অর্থাৎ জেড স্ট্রিম। তাই গোটা দেশে সার্বিক ভাবে বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পারদ সামান্য হলেও ঊর্ধ্বমুখী হবে। রবিবার রাত থেকে ফের দেশ জুড়ে পারদ পতনের পূর্বাভাস।

8/8

শীতের আপডেট

মঙ্গলবার সল্টলেকের তাপমাত্রা  ১১.২, ব্যারাকপুর ১১.৮,উলুবেড়িয়া ১০.৩, দীঘা ১৩.০, ডায়মন্ড হারবার ১২.৯ ডিগ্রি তাপমাত্রা। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Theft in Cemetry: মরেও শান্তি নেই! কবরে পিশাচের হানা, মাটির তলা থেকে নিখোঁজ লাশ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Theft in Cemetry: মরেও শান্তি নেই! কবরে পিশাচের হানা, মাটির তলা থেকে নিখোঁজ লাশ...

Theft in Cemetry: মরেও শান্তি নেই! কবরে পিশাচের হানা, মাটির তলা থেকে নিখোঁজ লাশ...

Theft in Cemetry: মরেও শান্তি নেই! কবরে পিশাচের হানা, মাটির তলা থেকে নিখোঁজ লাশ... 9
Railway Job: মাধ্যমিক পাস হলেই হবে, রেল নিচ্ছে ২২,০০০ কর্মী, জেনে নিন কীভাবে আবেদন করবেন

Railway Job: মাধ্যমিক পাস হলেই হবে, রেল নিচ্ছে ২২,০০০ কর্মী, জেনে নিন কীভাবে আবেদন করবেন

Railway Job: মাধ্যমিক পাস হলেই হবে, রেল নিচ্ছে ২২,০০০ কর্মী, জেনে নিন কীভাবে আবেদন করবেন 7
Rule Change in 2026: নতুন বছরে বদলে যাচ্ছে এই ৫ নিয়ম, না জানলে বিপদে পড়তে পারেন...

Rule Change in 2026: নতুন বছরে বদলে যাচ্ছে এই ৫ নিয়ম, না জানলে বিপদে পড়তে পারেন...

Rule Change in 2026: নতুন বছরে বদলে যাচ্ছে এই ৫ নিয়ম, না জানলে বিপদে পড়তে পারেন... 6
2026 Holiday Calendar: কোন ছুটি কবে, কোন সময়ে বেড়াতে গেলে কম PL কাটা যাবে! নতুন বছরের তালিকা মিলিয়ে ছক কষে নিন...

2026 Holiday Calendar: কোন ছুটি কবে, কোন সময়ে বেড়াতে গেলে কম PL কাটা যাবে! নতুন বছরের তালিকা মিলিয়ে ছক কষে নিন...

2026 Holiday Calendar: কোন ছুটি কবে, কোন সময়ে বেড়াতে গেলে কম PL কাটা যাবে! নতুন বছরের তালিকা মিলিয়ে ছক কষে নিন... 13