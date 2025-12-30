Bengal Weather Update: ১৭ দিনের রেকর্ড স্পেল! হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় নতুন নজির শীতের, বর্ষবরণে বরফশীতল হবে বাংলা!

Bengal Weather Update: ১৭ দিনের রেকর্ড স্পেল! হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় নতুন নজির শীতের, বর্ষবরণে বরফশীতল হবে বাংলা!
West Bengal Winter Weather Update: বিগত ৩০ বছরের মধ্যে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের শীতের ইনিংস সবথেকে স্থিতিশীল এবং দীর্ঘমেয়াদি। ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া চলতি শীতের ইনিংসে মাঝে বিক্ষিতভাবে ৩ দিন তাপমাত্রা সামান্য উত্থান হলেও মোটের ওপর ১৪ ডিগ্রির ঘর পেরোয়নি খুব একটা। একটানা ১৭ দিনের শীতের জমজমাট ইনিংস সাম্প্রতিক কালের মধ্যে দেখেনি পশ্চিমবঙ্গ।
শীতের আপডেট
শীতের আপডেট
শীতের আপডেট
শীতের আপডেট
শীতের আপডেট
শীতের আপডেট
শীতের আপডেট
শীতের আপডেট
