English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bengal Weather Update: উইকেন্ডে হাড়কাঁপানো ঠান্ডাতেই ধেয়ে আসছে বৃষ্টি! আগামী সপ্তাহ থেকে জাঁকিয়ে শীত গোটা বাংলায়...

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে হাড়কাঁপানো ঠান্ডাতেই ধেয়ে আসছে বৃষ্টি! আগামী সপ্তাহ থেকে জাঁকিয়ে শীত গোটা বাংলায়...

Bengal Weather Update: সপ্তাহান্তের মধ্যে কলকাতায় তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে এবং পশ্চিমের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা হতে পারে ১০ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। তবে শীত এখনই বিদায় নিচ্ছে না; আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি (বুধ-বৃহস্পতিবার নাগাদ) ফের পারদ পতন হতে পারে।  

| Jan 01, 2026, 07:46 PM IST
1/10

শীতের আপডেট

অয়ন ঘোষাল: নতুন বছরের শুরুতেই বড় খবর দিল আবহাওয়া দপ্তর। উত্তুরে হাওয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, আর তার জেরেই বদলে যাচ্ছে রাজ্যের আবহাওয়া।   

2/10

শীতের আপডেট

একদিকে যখন দার্জিলিংয়ের উঁচু এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে তখন দক্ষিণবঙ্গে বাড়ছে পারদ ও কুয়াশার দাপট।  

3/10

শীতের আপডেট

দার্জিলিং এর পার্বত্য উঁচু এলাকায় শনিবারের মধ্যে তুষারপাতের সম্ভাবনা। সান্দাকফু ঘুম ধোত্রে মানেভঞ্জন চটকপুরের মত উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাত হবার সম্ভাবনা।  

4/10

শীতের আপডেট

দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের চার জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। আজ বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।   

5/10

শীতের আপডেট

পশ্চিমী ঝঞ্চায় বাধা শীতল হাওয়ায়। ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ। শুক্র ও শনিবার বাড়বে তাপমাত্রা; তারপর দু-তিন দিন একই রকম থাকবে আবহাওয়া।   

6/10

শীতের আপডেট

উত্তরবঙ্গে আগামী তিনদিন একই রকম থাকবে তাপমাত্রা তারপর দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে। দক্ষিণবঙ্গে উইকেন্ডের মধ্যে কলকাতায় ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে তাপমাত্রা থাকতে পারে।   

7/10

শীতের আপডেট

আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের পারদ পতনের আশঙ্কা। দু থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে বুধ / বৃহস্পতিবার নাগাদ।  

8/10

শীতের আপডেট

ওড়িশার উপকূলে বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে জলীয় বাষ্প ঢুকবে। কুয়াশা বাড়বে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া বাঁকুড়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম মুর্শিদাবাদ সহ-সংলগ্ন এলাকায়।   

9/10

শীতের আপডেট

উত্তরবঙ্গে ও আগামীকাল থেকে ঘন কুয়াশার দাপট। আগামীকাল শুক্রবার ঘন কুয়াশা দার্জিলিং কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে।   

10/10

শীতের আপডেট

শনিবার ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে দার্জিলিং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে।রবিবার ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে দার্জিলিং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

8th Pay Commission Explained: জানুয়ারি পড়ে গেল, অষ্টম পে কমিশন কবে লাগু হচ্ছে? বড় আপডেট... কত বেতন বাড়বে? কীভাবে সিদ্ধান্ত...

পরবর্তী অ্যালবাম

8th Pay Commission Explained: জানুয়ারি পড়ে গেল, অষ্টম পে কমিশন কবে লাগু হচ্ছে? বড় আপডেট... কত বেতন বাড়বে? কীভাবে সিদ্ধান্ত...

8th Pay Commission Explained: জানুয়ারি পড়ে গেল, অষ্টম পে কমিশন কবে লাগু হচ্ছে? বড় আপডেট... কত বেতন বাড়বে? কীভাবে সিদ্ধান্ত...

8th Pay Commission Explained: জানুয়ারি পড়ে গেল, অষ্টম পে কমিশন কবে লাগু হচ্ছে? বড় আপডেট... কত বেতন বাড়বে? কীভাবে সিদ্ধান্ত... 8
New Year 2026: কনকনে ঠান্ডায় দিঘিতে ২০২৬ বার ডুব! বছরের প্রথমদিনেই তাক লাগালেন বাঁকুড়ার সদানন্দ...

New Year 2026: কনকনে ঠান্ডায় দিঘিতে ২০২৬ বার ডুব! বছরের প্রথমদিনেই তাক লাগালেন বাঁকুড়ার সদানন্দ...

New Year 2026: কনকনে ঠান্ডায় দিঘিতে ২০২৬ বার ডুব! বছরের প্রথমদিনেই তাক লাগালেন বাঁকুড়ার সদানন্দ... 7
New Year 2026 Accident: নতুন বছরের প্রথম দিনেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা... বর্ষবরণের পিকনিকে যাওয়ার পথেই পর্যটকবোঝাই গাড়ি... ২৬ জন...

New Year 2026 Accident: নতুন বছরের প্রথম দিনেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা... বর্ষবরণের পিকনিকে যাওয়ার পথেই পর্যটকবোঝাই গাড়ি... ২৬ জন...

New Year 2026 Accident: নতুন বছরের প্রথম দিনেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা... বর্ষবরণের পিকনিকে যাওয়ার পথেই পর্যটকবোঝাই গাড়ি... ২৬ জন... 5
Govt Banns Nimesulide Pain Killer: বড় খবর! ভয়ংকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সারা দেশে নিষিদ্ধ হল পেইনকিলার &#039;নিমেলুসাইড...&#039;

Govt Banns Nimesulide Pain Killer: বড় খবর! ভয়ংকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সারা দেশে নিষিদ্ধ হল পেইনকিলার 'নিমেলুসাইড...'

Govt Banns Nimesulide Pain Killer: বড় খবর! ভয়ংকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সারা দেশে নিষিদ্ধ হল পেইনকিলার 'নিমেলুসাইড...' 12