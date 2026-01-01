Bengal Weather Update: উইকেন্ডে হাড়কাঁপানো ঠান্ডাতেই ধেয়ে আসছে বৃষ্টি! আগামী সপ্তাহ থেকে জাঁকিয়ে শীত গোটা বাংলায়...

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে হাড়কাঁপানো ঠান্ডাতেই ধেয়ে আসছে বৃষ্টি! আগামী সপ্তাহ থেকে জাঁকিয়ে শীত গোটা বাংলায়...
Bengal Weather Update: সপ্তাহান্তের মধ্যে কলকাতায় তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে এবং পশ্চিমের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা হতে পারে ১০ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। তবে শীত এখনই বিদায় নিচ্ছে না; আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি (বুধ-বৃহস্পতিবার নাগাদ) ফের পারদ পতন হতে পারে।
1/10
শীতের আপডেট
2/10
শীতের আপডেট
photos
TRENDING NOW
3/10
শীতের আপডেট
4/10
শীতের আপডেট
5/10
শীতের আপডেট
6/10
শীতের আপডেট
7/10
শীতের আপডেট
8/10
শীতের আপডেট
9/10
শীতের আপডেট
10/10
শীতের আপডেট
photos