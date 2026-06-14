/Yuva Shakti Bharosa Card: কবে থেকে চালু যুবশক্তি? কবে ঢুকবে কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? কী কী নথির প্রয়োজন? মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

Yuva Shakti Bharosa Card: আগের যুবসাথী প্রকল্পে ভাতা ছিল ১,৫০০ টাকা। নতুন শুভেন্দু অধিকারী সরকার ভাতার পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য এককালীন ১৫,০০০ টাকা দেওয়া হবে। ডিবিটির মাধ্যমে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় বেকার যুবকদের জন্য বড় খবর। আগের সরকারের 'যুবসাথী' প্রকল্পের ১৫০০ টাকার দিন এবার শেষ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতি মেনে রাজ্যে চালু হচ্ছে 'যুবশক্তি ভরসা' প্রকল্প। এই নতুন স্কিমের আওতায় রাজ্যের বেকারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে ভাতা দেবে বর্তমান সরকার।
ইতিমধ্যেই রাজ্যে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’-র টাকা দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, প্রায় ৫০ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে এই টাকা পৌঁছে গিয়েছে। এর পরেই প্রশ্ন উঠছিল, বেকার ভাতার এই নতুন টাকা কবে থেকে পাওয়া যাবে?
গত শুক্রবার মালদহে একটি সভায় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে বড় আপডেট দিয়েছেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস এবং অন্নপূর্ণা যোজনার কাজ সফলভাবে করার পর, সরকার এখন বার্ধক্য ভাতা এবং যুবশক্তি প্রকল্প নিয়ে দ্রুত গতিতে কাজ এগোচ্ছে। অর্থাৎ, খুব তাড়াতাড়িই এই বর্ধিত ভাতার টাকা দেওয়া শুরু হবে।
রাজ্যের যে সমস্ত বেকার যুবক-যুবতী চাকরির পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁরা সকলেই এই ‘যুবশক্তি ভরসা কার্ড’-এর সুবিধা পাবেন। ডিবিটি পদ্ধতির মাধ্যমে সরাসরি উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা পাঠানো হবে। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির সহায়তার জন্য এই প্রকল্পে অতিরিক্ত এককালীন ১৫,০০০ টাকা দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
আবেদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরকার অত্যন্ত স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চাইছে। ভুয়ো আবেদনকারী আটকাতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যারা আগে 'যুবসাথী' প্রকল্পের টাকা পেতেন, তাদের নথিপত্র নতুন করে যাচাই করা হবে। সরকারি সবুজ সংকেত বা অ্যাপ্রুভাল মিললেই তারা সরাসরি এই নতুন ভাতা পাবেন।
পাশাপাশি, নতুন বেকার যুবক-যুবতীরাও এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তথ্য যাচাইয়ের পর যোগ্য প্রমাণিত হলে তারাও এই সুবিধা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই সমীক্ষা প্রক্রিয়ায় কোনও রকম ভুল বা দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না, যাতে প্রকৃত অভাবী মানুষেরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন।
এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে আবেদনকারীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট নথিপত্র জমা দিতে হবে।
প্রয়োজনীয় যোগ্যতা: ১)আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২) বয়স ২১ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
৩) শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হওয়া আবশ্যক।
৪) আবেদনকারীর নিজস্ব একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে।
বৈধ ভোটার কার্ড, বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে বার্থ সার্টিফিকেট অথবা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে মার্কশিটের জেরক্স কপি, সম্প্রতি তোলা পরিষ্কার পাসপোর্ট সাইজের ছবি, একটি সচল এবং সঠিক মোবাইল নম্বর।