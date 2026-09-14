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বিরাট খবর: সরকারের যুবশক্তি প্রকল্পের ৩০০০ টাকা থেকে বাদ মেয়েরা? কিন্তু কেন? বেকার ভাতা নিয়ে বড় আপডেট জেনে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 14, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:56 PM IST

Yuvashakti Bharosa Card: পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত ও কর্মহীন যুবক-যুবতীদের আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত ‘যুবশক্তি ভরসা কার্ড’ নিয়ে সম্প্রতি নানা মহলে আলোচনা ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে প্রশ্ন উঠছে-- এই প্রকল্পের সুবিধা কি কেবল ছেলেরাই পাবেন, নাকি মেয়েরাও আবেদন করতে পারবেন? মেয়েরা কি ৩,০০০ টাকার আর্থিক সাহায্য থেকে বাদ পড়বেন? কোনও কোনও সূত্রে শোনা যাচ্ছে মেয়েরা বাদ এই প্রকল্প থেকে। কিন্তু কেন? বিভ্রান্ত না হয়ে সত্যিটা জানুন। সরকারি চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রকাশের আগে এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের স্পষ্ট চিত্র নিচে তুলে ধরা হল।

 

মেয়েরা কি যুবশক্তি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন?1/15

মেয়েরা কি যুবশক্তি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন?

এখনও পর্যন্ত যে তথ্য ও রিপোর্ট সামনে এসেছে, তাতে মেয়েদের এই প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়ার কোনও সরকারি ঘোষণা বা ইঙ্গিত নেই। বরং সরকারের বাজেট প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্যই হলো রাজ্যের শিক্ষিত ও বেকার তরুণ প্রজন্মকে স্বাবলম্বী করা। 

 

মেয়েরা কি যুবশক্তি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন?2/15

মেয়েরা কি যুবশক্তি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন?

সংশ্লিষ্ট রিপোর্টগুলিতে ধারাবাহিকভাবে ‘যুবক-যুবতী’ উভয় শব্দেরই উল্লেখ রয়েছে। ফলে যোগ্যতা পূরণ করলে ছেলের পাশাপাশি মেয়েরাও সমানভাবে এই ভাতার সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলেই মনে করা হচ্ছে।

মেয়েরা কি যুবশক্তি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন?3/15

মেয়েরা কি যুবশক্তি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন?

তবে আবেদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য আলাদা কোনও শর্ত বা নথি লাগবে কি না, তা সরকারের চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি এলেই স্পষ্ট হবে।

কারা কত টাকা পাবেন?4/15

কারা কত টাকা পাবেন?

বাজেট ঘোষণার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ‘ভরসা কর্মসূচি’-তে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে দুটি স্তরে আর্থিক সহায়তার কথা বলা হয়েছে:

 

স্নাতক উত্তীর্ণ বেকার5/15

স্নাতক উত্তীর্ণ বেকার

যে সমস্ত শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবতী ন্যূনতম স্নাতক (Graduate) ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তাঁরা প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

 

মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বেকার:6/15

মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বেকার:

যাঁরা ন্যূনতম মাধ্যমিক পাস করেছেন কিন্তু স্নাতক নন, এমন যোগ্য প্রার্থীরা প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা হারে ভাতা পাবেন।

 

কারা পাবেন ৩০০০ টাকা?7/15

কারা পাবেন ৩০০০ টাকা?

যোগ্যতা অর্জন করলে মহিলা ও পুরুষ নির্বিশেষে সবাই একই হারে এই টাকা পাবেন। এই অর্থ সরাসরি উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ‘ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার’ বা ডিবিটি (DBT)-র মাধ্যমে জমা করা হবে।

 

যোগ্যতা, শর্ত ও বয়সসীমা8/15

যোগ্যতা, শর্ত ও বয়সসীমা

প্রকল্পের আওতায় আসতে গেলে আবেদনকারীদের কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হবে

বাসিন্দা:9/15

বাসিন্দা:

আবেদনকারীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

 

বয়সসীমা:10/15

বয়সসীমা:

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রাথমিক বয়সসীমা ২১ থেকে ৪০ বছর বলা হলেও, সাম্প্রতিক বেশ কিছু তথ্যে এটি ২১ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে বলেও উল্লেখ রয়েছে। ফলে চূড়ান্ত বয়সসীমা জানতে নবান্নের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তির অপেক্ষা করতে হবে।

 

পারিবারিক আয়: 11/15

পারিবারিক আয়:

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আবেদনকারীর পরিবারের মাসিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম হতে হবে।

 

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট:12/15

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট:

আবেদনকারীর নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, যা আধার কার্ডের সঙ্গে সঠিকভাবে সংযুক্ত (Aadhaar-linked) ও সক্রিয় থাকবে।

 

স্থায়ী সরকারি বা বেসরকারি চাকরি13/15

স্থায়ী সরকারি বা বেসরকারি চাকরি

যাঁরা কোনও স্থায়ী সরকারি বা বেসরকারি চাকরিতে যুক্ত রয়েছেন, যাঁদের পরিবারের মাসিক আয় ১ লক্ষ টাকা বা তার বেশি, এবং যাঁরা ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা (মাধ্যমিক পাস) অর্জন করেননি, তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন না।

 

স্বতন্ত্র পোর্টাল 14/15

স্বতন্ত্র পোর্টাল

বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী, অক্টোবর মাস থেকেই এই প্রকল্প কার্যকর করার কথা রয়েছে। ইতোমধ্যেই একটি স্বতন্ত্র পোর্টাল তৈরির কাজ চলছে। 

 

অনলাইন আবেদন15/15

অনলাইন আবেদন

সেপ্টেম্বরের মধ্যেই অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলে গুঞ্জন থাকলেও, নবান্ন থেকে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারির পরই নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ও নিয়মনীতি চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

TAGS:
Yuvashakti Bharsa Scheme
Yuvashakti Bharosa Yojana

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