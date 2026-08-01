/শুভেন্দুর মাস্টারস্ট্রোক: আয়ুষ্মান ভারতের থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ৫ লাখের স্বাস্থ্যবিমা যোজনা অনেক এগিয়ে, কারা পাবেন এই সুবিধা? এখনই নাম লেখান

Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana: পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা কাঠামোয় এসেছে বড় পরিবর্তনের হাওয়া। রাজ্যে এখন একাধারে সক্রিয় কেন্দ্রীয় সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত' (PM-JAY) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব উদ্যোগ 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা' (MMSBY)। কিন্তু আপনি কি জানেন ঠিক কতটা আলাদা এই যোজনা? আয়ুষ্মানের থেকে বিশেষ কী কী সুবিধা পাবেন আপনি হালপাতালে চিকিত্সা করাতে গেলে? এই প্রতিবেদনে বিস্তারিত জেনে নিন।
দুটি প্রকল্পেই পরিবারপিছু বছরে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুরক্ষা মেলে। তবে সুবিধাভোগী নির্ধারণ, স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ ও হাসপাতাল নেটওয়ার্কের ভিত্তিতে দুই প্রকল্পের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়ে গেছে।
আয়ুষ্মান ভারত: কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত শুমারি (SECC) এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেশের সুবিধাভোগী পরিবারগুলি নির্বাচিত হয়।
মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা: এই প্রকল্প মূলত পশ্চিমবঙ্গের সেইসব স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য তৈরি, যাঁরা রাজ্য সরকারের 'স্বাস্থ্য সাথী' বিমার আওতাভুক্ত হলেও কেন্দ্রীয় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না। (তবে যাদের বার্ষিক পারিবারিক আয় ৮ লক্ষ টাকার বেশি বা যাঁরা অন্যান্য সরকারি বিমার সুবিধা পান, তাঁরা এর আওতার বাইরে)।
উভয় প্রকল্পেই এক
চিকিৎসার আর্থিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে দুই প্রকল্পের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। উভয় প্রকল্পেই 'ফ্যামিলি ফ্লোটার' ভিত্তিতে প্রতিটি পরিবারকে বছরে সর্বোচ্চ ₹৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস স্বাস্থ্যবিমার কভারেজ দেওয়া হয়।
দেশজুড়ে এই প্রকল্পের অধীনে তালিকাভুক্ত (Empaneled) সমস্ত সরকারি ও হাজার হাজার স্বনামধন্য বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যায়।
মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা: এই প্রকল্পের কার্ডধারীরাও যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়েন, তাই সরকারি হাসপাতালগুলির পাশাপাশি সরাসরি আয়ুষ্মান ভারতের এমপ্যানেলড বেসরকারি হাসপাতাল পরিকাঠামোকেই ব্যবহার করবে রাজ্য।
আয়ুষ্মান ভারত: দেশব্যাপী যেকোনো তালিকাভুক্ত হাসপাতালে গিয়ে রোগী নির্দ্বিধায় চিকিৎসা করাতে পারেন।
মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা: পূর্বে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের চিকিৎসা সুবিধা মূলত রাজ্যের গণ্ডিতেই বেশি সীমাবদ্ধ ছিল। তবে নতুন মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনায় আয়ুষ্মান ভারতের হাসপাতাল নেটওয়ার্ক যুক্ত হওয়ায় এবার পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও নির্দিষ্ট এমপ্যানেলড হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধা মিলবে।
আয়ুষ্মান ভারত: এই প্রকল্পের জন্য উপভোক্তাদের কাছে নির্দিষ্ট 'Ayushman Card' প্রদান করা হয়।
মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা: রাজ্য সরকার জানিয়েছে, যোগ্য আবেদনকারীদের বিনামূল্যে পৃথক নতুন স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হবে। তবে কার্ড বিতরণের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও সময়সূচির বিষয়ে বিস্তারিত গাইডলাইন প্রকাশ হওয়া এখনো বাকি রয়েছে।
উভয় প্রকল্পেই সমান ব্যবস্থা:
দুটি বিমা প্রকল্পেরই মূল স্তম্ভ হলো ক্যাশলেস পরিষেবা। অনুমোদিত হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য রোগী বা পরিবারকে আগাম কোনো নগদ অর্থ বা জামানত জমা দিতে হয় না। সম্পূর্ণ বিলের খরচ সরাসরি বিমা ব্যবস্থার মাধ্যমেই মেটানো হয়।
এক সঙ্গে দুই সুবিধা অসম্ভব:
একই ব্যক্তি বা পরিবার একই সময়ে দুটি প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন না। মূলত আয়ুষ্মান ভারতের তালিকা থেকে বাদ পড়া যোগ্য পরিবারগুলির জন্য বিকল্প নিরাপত্তা বলয় হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা গড়ে তোলা হয়েছে।
স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে দুই প্রকল্পই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় না থাকা পশ্চিমবঙ্গের যোগ্য নাগরিকরা তাঁদের স্বাস্থ্য সাথী পোর্টাল বা নিকটবর্তী ব্লক ও পুরসভা দপ্তরের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনার আবেদনের খবরাখবর নিতে পারবেন।