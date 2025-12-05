Putin Visits India: Poop Suitcase Mystery: ২৮ ঘণ্টার লম্বা ফ্লাইটে একবারও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেননি পুতিন! আছে চমকে দেওয়া 'বাক্সরহস্য', জানেন?

Putin Visits India: Poop Suitcase Mystery: ২৮ ঘণ্টার লম্বা ফ্লাইটে একবারও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেননি পুতিন! আছে চমকে দেওয়া 'বাক্সরহস্য', জানেন?
Vladimir Putin: ‘মল-স্যুটকেস’ শব্দটি এসেছে এই বছরের শুরুর দিকে ভ্লাদিমির পুতিনের আলাস্কা সামিটে সফরের পর। তাঁর নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের নাকি দেখা গিয়েছিল যে তাঁর মল বর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্যুটকেস নিয়ে যাচ্ছেন। রিপোর্ট অনুসারে, এই বর্জ্য রাশিয়ায় ফেরত পাঠানো হয় যাতে কোনো বিদেশী সংস্থা তাঁর মলের মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত চিকিৎসাজনিত অবস্থা পরীক্ষার জন্য খুঁজে না পায়। ইন্টারনেট অনুসারে, ফ্রান্স, ভিয়েনা এবং সৌদি আরবে তাঁর আন্তর্জাতিক সফরের সময়ও এই একই বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। এটি নাকি পুতিনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান অংশ হয়ে উঠেছিল।
1/10
প্রেসিডেন্ট পুতিনের 'পুপ স্যুটকেস'
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর দু'দিনের ভারত সফর শুরু করেছেন। ইউক্রেন আক্রমণের পর এটি তাঁর প্রথম ভারত সফর, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও ভারত-রাশিয়া সামিটে তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্থিরতার এই সময়ে, তাঁর এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
2/10
প্রেসিডেন্ট পুতিনের 'পুপ স্যুটকেস'
জানা যায়, প্রেসিডেন্ট পুতিন কোনো বিদেশী দেশে সফরে গেলে সাধারণত হোটেলের শৌচাগার ব্যবহার করেন না। এর মূল কারণ হলো তাঁর স্বাস্থ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা। তাঁর বিশেষ লিমুজিন গাড়ি, 'ওরাস সেনাট', আগেই ভারতে এসে পৌঁছেছে। এর পাশাপাশি, তাঁর সফরের একটি অত্যন্ত আলোচিত বিষয় হলো তাঁর দেহরক্ষীদের সাথে আসা এক বিশেষ স্যুটকেস—যা 'পুপ স্যুটকেস' (Poop Suitcase) নামে পরিচিত।
photos
TRENDING NOW
3/10
প্রেসিডেন্ট পুতিনের 'পুপ স্যুটকেস'
পুতিনের স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা জল্পনা চলছে—যেমন তাঁর হাত কাঁপা, পার্কিনসন'স বা ক্যান্সারের গুজব। মস্কো এই বিষয়ে নীরব থাকলেও, পুতিন আশঙ্কা করেন যে তাঁর শরীরনিঃসৃত মল ও মূত্র যদি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার হাতে পড়ে, তবে তারা এর জৈব-রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তাঁর স্বাস্থ্য বা কোনও রোগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে যেতে পারে।
4/10
প্রেসিডেন্ট পুতিনের 'পুপ স্যুটকেস'
5/10
প্রেসিডেন্ট পুতিনের 'পুপ স্যুটকেস'
6/10
প্রেসিডেন্ট পুতিনের 'পুপ স্যুটকেস'
7/10
প্রেসিডেন্ট পুতিনের 'পুপ স্যুটকেস'
8/10
প্রেসিডেন্ট পুতিনের 'পুপ স্যুটকেস'
9/10
প্রেসিডেন্ট পুতিনের 'পুপ স্যুটকেস'
10/10
প্রেসিডেন্ট পুতিনের 'পুপ স্যুটকেস'
photos