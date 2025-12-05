Putin Visits India: Poop Suitcase Mystery: ২৮ ঘণ্টার লম্বা ফ্লাইটে একবারও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেননি পুতিন! আছে চমকে দেওয়া 'বাক্সরহস্য', জানেন?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Poop Suitcase Mystery: ২৮ ঘণ্টার লম্বা ফ্লাইটে একবারও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেননি পুতিন! আছে চমকে দেওয়া 'বাক্সরহস্য', জানেন?

Vladimir Putin: ‘মল-স্যুটকেস’ শব্দটি এসেছে এই বছরের শুরুর দিকে ভ্লাদিমির পুতিনের আলাস্কা সামিটে সফরের পর। তাঁর নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের নাকি দেখা গিয়েছিল যে তাঁর মল বর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্যুটকেস নিয়ে যাচ্ছেন। রিপোর্ট অনুসারে, এই বর্জ্য রাশিয়ায় ফেরত পাঠানো হয় যাতে কোনো বিদেশী সংস্থা তাঁর মলের মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত চিকিৎসাজনিত অবস্থা পরীক্ষার জন্য খুঁজে না পায়। ইন্টারনেট অনুসারে, ফ্রান্স, ভিয়েনা এবং সৌদি আরবে তাঁর আন্তর্জাতিক সফরের সময়ও এই একই বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। এটি নাকি পুতিনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান অংশ হয়ে উঠেছিল।

| Dec 05, 2025, 04:04 PM IST
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর দু'দিনের ভারত সফর শুরু করেছেন। ইউক্রেন আক্রমণের পর এটি তাঁর প্রথম ভারত সফর, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও ভারত-রাশিয়া সামিটে তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্থিরতার এই সময়ে, তাঁর এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জানা যায়, প্রেসিডেন্ট পুতিন কোনো বিদেশী দেশে সফরে গেলে সাধারণত হোটেলের শৌচাগার ব্যবহার করেন না। এর মূল কারণ হলো তাঁর স্বাস্থ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা। তাঁর বিশেষ লিমুজিন গাড়ি, 'ওরাস সেনাট', আগেই ভারতে এসে পৌঁছেছে। এর পাশাপাশি, তাঁর সফরের একটি অত্যন্ত আলোচিত বিষয় হলো তাঁর দেহরক্ষীদের সাথে আসা এক বিশেষ স্যুটকেস—যা 'পুপ স্যুটকেস' (Poop Suitcase) নামে পরিচিত।  

পুতিনের স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা জল্পনা চলছে—যেমন তাঁর হাত কাঁপা, পার্কিনসন'স বা ক্যান্সারের গুজব। মস্কো এই বিষয়ে নীরব থাকলেও, পুতিন আশঙ্কা করেন যে তাঁর শরীরনিঃসৃত মল ও মূত্র যদি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার হাতে পড়ে, তবে তারা এর জৈব-রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তাঁর স্বাস্থ্য বা কোনও রোগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে যেতে পারে।

গোয়েন্দা সতর্কতা: অতীতে স্নায়ুযুদ্ধের সময়ও এমন নজির ছিল, যখন মল ও রেচন পদার্থকে গোয়েন্দা সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পুতিন এই আশঙ্কাতেই বিদেশের মাটিতে জৈবিক বর্জ্য ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকেন।

সংগ্রহ ও পরিবহন: পুতিনের দেহরক্ষী, যারা রাশিয়ার ফেডারেল প্রোটেকশন সার্ভিস (FSO)-এর সদস্য, তারা বিদেশে থাকাকালীন প্রেসিডেন্টের মলমূত্র একটি বিশেষ প্যাকেটে সংগ্রহ করেন।

বিশেষ ব্রিফকেস: এই সিল করা বর্জ্যগুলি তখন একটি বিশেষ ব্রিফকেসে (Poopcase) ভরে রাখা হয়।

এই বর্জ্য কোনোভাবেই সফরকারী দেশে ফেলে দেওয়া হয় না। এর বদলে, এটি বিশেষ সুরক্ষার মাধ্যমে বিমানযোগে মস্কোতে ফিরিয়ে আনা হয়।

ফরাসি ম্যাগাজিন প্যারিস ম্যাচ-এর একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টে প্রথম এই 'পুপ স্যুটকেস' ব্যবহারের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। রিপোর্ট অনুসারে, ২০১৭ সালে ফ্রান্স সফর এবং ২০১৯ সালে সৌদি আরব সফরের সময়ও একইভাবে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

২০২২ সালে আরও এক ধাপ এগিয়ে যায় জল্পনা—জেনারেল SVR নামের টেলিগ্রাম চ্যানেল দাবি করেছিল, পুতিন হঠাৎ পড়ে গিয়ে নিজেকে নোংরা করেছিলেন। যদিও সে সময় ক্রেমলিন সেই খবরকে ভুয়ো বলে উড়িয়ে দেয়।  

অর্থাৎ, পুতিনের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং তাঁর শরীরবৃত্তীয় নমুনা ব্যবহার করে বিদেশি শক্তিগুলো যেন তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য না পায়--- এই উদ্দেশ্যেই মলমূত্র জাতীয় বর্জ্য জমা করার জন্য স্যুটকেস নিয়ে ঘোরেন রক্ষীরা। যাতে নমুনা অন্য কারও কাছে না যায়। 

