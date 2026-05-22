Ayushman mandir: আয়ুষ্মান মন্দির কী? বিনামূল্যে চিকিৎসা পেতে কোথায়, কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন?

Written ByDebasmita DasUpdated byDebasmita Das
Published: May 22, 2026, 11:05 PM IST|Updated: May 22, 2026, 11:17 PM IST

Ayushman Bharat: শুভেন্দুর কথায়, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পাল্টানোর কারণে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে ছিল এতদিন। আমরা সেসব সমাধান করব। আয়ুষ্মান মন্দির নামটি ব্যবহার করা হয়নি। তার কারণ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভোটাররা তাতে ক্ষুব্ধ হতেন।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর থেকেই বাংলায় সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ যত দ্রুত সম্ভব চালু করতে তৎপর শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। তার মধ্যে অন্যতম আয়ুষ্মান মন্দির প্রকল্প। 

এদিন দিল্লিতে বৈঠকে গিয়ে ‘আয়ুষ্মান মন্দির’ অর্থাৎ দিল্লির মহল্লা ক্লিনিকের আদলে বিনামূল্যে চিকিৎসাকেন্দ্র চালুর জন্য শনিবারই বৈঠকে বসবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কী এই আয়ুষ্মান মন্দির? 

আয়ুষ্মান মন্দির হল দিল্লির মহল্লা ক্লিনিকের আদলে বিনামূল্যে চিকিৎসাকেন্দ্র। এই প্রকল্প হল আয়ুষ্মান ভারতের অংশ। যার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় ছোট স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা চিকিৎসাকেন্দ্র তৈরি করা হবে। 

১ জুন থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত। এই প্রকল্পে বছরে পরিবার পিছু ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা মিলবে। হাসপাতালে ভর্তির আগের ৩ দিন এবং ভর্তির পরের ১৫ দিনের ওষুধের খরচ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এই বিমার অন্তর্ভুক্ত। 

খুব শীঘ্রই জেলার ব্লকস্তরে বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে উপভোক্তাদের নাম যাচাই ও কার্ড তৈরির কাজ শুরু হতে পারে। প্রাথমিকভাবে আধার কার্ড ও রেশন কার্ড বাধ্যতামূলক হতে পারে বলেও জানা যাচ্ছে।

 

পরিবারভিত্তিক তথ্য যাচাইয়ের পর সিএসসি কেন্দ্র, ব্লক অফিস অথবা বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরে আবেদন করা যেতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। মোবাইল নম্বর যুক্ত থাকলে ওটিপি যাচাইয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল কার্ড ডাউনলোডের ব্যবস্থাও থাকতে পারে।

 

 

ইতিমধ্যেই আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের নতুন ব্র্যান্ডিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ডিরেক্টরের চিঠি পৌঁছেছে জেলার স্বাস্থ্য কর্তাদের কাছেও।

 

