Zee News Bengali
Doomsday Vault: 'ডুমসডে ভল্ট' কী? ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা এখানেই সংরক্ষিত! কোথায় অবস্থিত?

What is Doomsday Vault: ডুমসডে ভল্ট কী, যেখানে ভারত ও অন্যান্য দেশ তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সংরক্ষণ করেছে, এবং এটি কোথায় অবস্থিত?  

| Feb 02, 2026, 01:36 PM IST
1/10

বরফ,নীরবতা এবং অন্ধকার

Ice, silence and darkness

পৃথিবীর প্রান্তিক সীমানায় এমন এক জায়গা আছে যেখানে শুধুই বরফ,নীরবতা এবং অন্ধকার বিরাজ করছে। সেখানে মানব সভ্যতার কোনও চিহ্ন নেই। কথা হচ্ছে নরওয়ের এক ছোট এলাকা লংইয়ারবিয়েন নিয়ে। যে দ্বীপ উত্তর মেরুর খুব কাছে অবস্থিত।   

2/10

নেই সূর্যের আলো

The sunlight is not visible

সেখানে মাসের পর মাস সূর্যের আলো দেখা যায় না এবং তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে থাকে। আবার এই জায়গাটিই মেরু ভাল্লুকদের আবাসস্থল। এখানেই মানবজাতি ভবিষ্যতের জন্য তার সবচেয়ে মূল্যবান ঐতিহ্য লুকিয়ে রেখেছে।

3/10

বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান

World’s most secure place

এই স্থানেই এক পাহাড় রয়েছে, যাকে বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান বলা হয়। নাম সোয়লবাড গ্লোবাল সিড ভল্ট, যা ‘ডুমসডে ভল্ট’ নামেই পরিচিত। এখানেই মানব সভ্যতা পুনর্নির্মাণের সূত্রটি নিহিত আছে।   

4/10

গ্লোবাল সিড ভল্ট

Global Seed Vault

প্রাথমিক ভাবে এটি গ্লোবাল সিড ভল্ট হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে সারা বিশ্বের ফসলের বীজ নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যাতে ভবিষ্যতে কোনও বৈশ্বিক বিপর্যয় ঘটলে কৃষি ও জীবনযাত্রা পুনরায় শুরু করা যায়।  

5/10

যে ভাবে সংরক্ষিত

Storage Conditions

বীজগুলো সিল করা বাক্সের ভিতরে ভ্যাকুয়াম-প্যাক করা রূপোলি থলিতে −১৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত, এই ভল্টটি প্রায় প্রতি দেশের ১৩৫৫৫৯১টি বীজকে সুরক্ষিত রেখেছে। 

6/10

ব্ল্যাক বক্স সিস্টেম

Black Box System

এটি ৪.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত জাতের বীজ সংরক্ষণ করতে পারে। ব্ল্যাক বক্স সিস্টেমে আমানতকারীরা তাদের বীজের সম্পূর্ণ মালিকানা ধরে রাখেন। অন্য কেউ সেগুলো অ্যাক্সেস করতে বা উত্তোলন করতে পারে না।  

7/10

পুরো ডিজিটাল সভ্যতার ব্যাকআপ

Backup of the entire digital civilization

এই পর্বতের ভিতরেই আরেকটি মিশন হাতে নেওয়া হয়, যার নাম আর্কটিক ওয়ার্ল্ড আর্কাইভ। এর অর্থ-এখন শুধু বীজই নয়, বরং সমগ্র ডিজিটাল সভ্যতার ব্যাকআপও এখানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।   

8/10

ইন্টারনেটবিহীন পৃথিবী

World Without Internet

পৃথিবী যদি কখনও ইন্টারনেটবিহীন হয়ে যায়,সার্ভারগুলো পুড়ে যায়, বা ডেটা মুছে যায়, তবুও মানবজাতির জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাবে না। এই কারণেই বিশ্বের বড় বড় প্রযুক্তি সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের ডিজিটাল সম্পদ এখানে জমা রেখেছে।   

9/10

বরফের ভল্টেই সুরক্ষিত

Safe in this icy vault

ওপেন-সোর্স সফটওয়্যার থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তির সোর্স কোড পর্যন্ত সবকিছুই এই বরফের ভল্টে সুরক্ষিত আছে।

10/10

ভারত এখানে কী সংরক্ষিত রেখেছে?

What has India preserved at this place

ভারত এখানে শুধু প্রযুক্তিগত নথিই নয়, তার সাংস্কৃতিক পরিচয়কেও ডিজিটাল রূপে সংরক্ষণ করেছে। তাজমহলের থ্রিডি ডিজিটাল রেকর্ড, সংবিধানের একটি প্রতিলিপি, দুর্লভ পাণ্ডুলিপি এবং ইসরোর গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের ডেটাগুলিও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এখানে সংরক্ষিত করা হয়েছে।

