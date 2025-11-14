Shiney Ahuja: পরিচারিকাকে ধর্ষণের দায়ে হয়েছিল জেল, বলিউড ছেড়ে কোখায় ‘গ্যাংস্টার’ অভিনেতা সাইনি?

Shiney Ahuja: পরিচারিকাকে ধর্ষণের দায়ে হয়েছিল জেল, বলিউড ছেড়ে কোখায় ‘গ্যাংস্টার’ অভিনেতা সাইনি?
Shiney Ahuja: অভিনেতার বিরুদ্ধে তাঁর বাড়ির পরিচারিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগে তাঁকে অনেক দিন জেলেও থাকতে হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে শাইনি আবার বলিউডে ফেরার চেষ্টা করেন। ২০১৫ সালে 'ওয়েলকাম রিটার্নস'-এ অভিনয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু ছবিটি চলেনি। এর পরেই তিনি বলিউড ছেড়ে দেন।
