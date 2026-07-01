/অগাস্ট থেকেই মাতৃবন্দনা যোজনায় ২১,০০০ দেবে সরকার: কীভাবে আবেদন করবেন? কারা পাবেন, কারা পাবেন না? নথি কী কী লাগবে?

What is PM Matri Matru Vandana Yojona: বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মাতৃ মাত্রু বন্দনা যোজনায় কারা আবেদন করতে পারবেন? কীভাবে আবেদন করতে হবে? কী কী নথি লাগবে? কারা এই সুবিধা পাবেন না? জেনে নিন-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে মাতৃবন্দনা যোজনাতে দেওয়া হবে ২১,০০০ টাকা। অগাস্ট থেকেই দেওয়া হবে এই টাকা। ডক্টরস ডে-তে রাজ্যের গর্ভবতী ও সদ্যপ্রসূতি মায়েদের জন্য বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ মাত্রু বন্দনা যোজনায়, কেন্দ্র দিচ্ছে ৫০০০ টাকা। আর রাজ্য দেবে ১৬০০০ টাকা। দুটো মিলিয়ে মোট ২১০০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রসূতিদের জন্য দেওয়া হবে নিউট্রিশন কিটও।
কী এই মাতৃ মাত্রু বন্দনা যোজনা? কারা আবেদন করতে পারবেন? কীভাবে এতে আবেদন করতে হবে? কী কী নথি লাগবে? কারা আবার এই সুবিধা পাবেনও না? সবটাই চলুন জেনে নেওয়া যাক। মাতৃবন্দনা যোজনা হচ্ছে ভারত সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প।
এই প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এই যোজনায় প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে দুই কিস্তিতে একজন মা মোট পেয়ে থাকেন ৫,০০০ টাকা।
যার প্রথম কিস্তির ৩০০০ টাকা কোনও মা পান তাঁর গর্ভাবস্থা রেজিস্ট্রেশনের পর। বাকি, দ্বিতীয় কিস্তির ২০০০ টাকা পান সন্তান জন্মের পর। আর দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হলে কোনও মা পান অতিরিক্ত এককালীন ৬,০০০ টাকা।
ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা DBT-র মাধ্যমে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয় এই টাকা। কারা আবেদন করতে পারবেন? মাতৃ মাত্রু বন্দনা যোজনায় আবেদনকারী মহিলার বয়স হতে হবে ন্যূনতম ১৯ বছর বা তার বেশি।
যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় বছরে ৮ লাখের কম, SC/ST তালিকাভুক্ত, BPL রেশন কার্ডধারী বা মনরেগা জব কার্ডধারী- অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রত্যেক পরিবারের গর্ভবতী ও সদ্যপ্রসূতি মায়েররাই এই সুবিধা পাবেন।
অনলাইনে PMMVY পোর্টাল অথবা 'PMMVY Soft' অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে বসেই আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া নিকটবর্তী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে অফলাইনেও আবেদন করা সম্ভব।
দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার জন্য ও দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে জন্মের ২৭০ দিনের মধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি- আবেদনকারীর আধার কার্ড, আধার লিঙ্কড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, মা ও শিশুর সুরক্ষা কার্ড (MCP Card) এবং শিশুর বার্থ সার্টিফিকেট।
কিন্তু কারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না? চলুন সেটাও জেনে নেওয়া যাক। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী কোনও মহিলা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবেন না। তাঁরা এই সুবিধা পাবেন না।