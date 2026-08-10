/রাজ্যের কোন প্রকল্পের আয়ের সীমা কত? পারিবারিক আয় কত হলে আপনি কোন ভাতার সুবিধা পাবেন না?

West Bengal Government Schemes Income Limit: ক্ষমতায় আসার পরই রাজ্যে একাধিক নতুন প্রকল্পের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চলুন জেনে নেওয়া যাক, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রকল্পগুলির কোন যোজনার পারিবারিক আয়ের সীমা কত? পারিবারিক আয় কত হলে আপনি কোন ভাতার সুবিধা পাবেন না?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদলের পর ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই একাধিক নতুন প্রকল্পের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
এরমধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনা, তেমনই রয়েছে আয়ুষ্মান ভারত। আবার যাঁরা আয়ুষ্মান ভারত পাচ্ছেন না, তাঁদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। রয়েছে যুবশক্তি ভরসা যোজনা।
এছাড়া বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতার মত একাধিক মাসিক ভাতার টাকার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপও।
চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন যোজনার জন্য পারিবারিক আয়ের সীমা মাসিক অথবা বার্ষিক কত? পারিবারিক আয় কত হলে আপনি এই সুবিধা পাবেন না?
উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়াদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ। মাসিক ১০০০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা। পারিবারিক বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার বেশি হলে এই সুবিধা পাবেন না।
কর্মহীন বেকার স্নাতক যুবক-যুবতীদের জন্য মাসে ৩০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা। তবে এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে পরিবারের মাসিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম হতে হবে।
যাঁরা আয়ুষ্মান ভারত পাচ্ছেন না, তাঁদের জন্য পরিবারপিছু বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে বা ক্যাশলেস চিকিৎসা। তবে বার্ষিক পারিবারিক আয় ৮ লক্ষ টাকার বেশি হলে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায় না।
আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (AB-PMJAY) কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর, কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয় পশ্চিমবঙ্গ। বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা ও কভারেজ। যে সকল পরিবারের বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার কম, তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।
অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে আয়সীমা নিয়ে কোনও নির্দেশ অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মে বলা নেই। তবে পরিবারে যদি কেউ সরকারি চাকরি করেন বা নিয়মিত আয়কর দেন, সরকারি পেনশন পান, তাঁরা এই প্রকল্পের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত। প্রসঙ্গত, অগাস্টে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের তৃতীয় কিস্তি প্রদানের আগে বিভ্রান্তি এড়াতে মুখ্যমন্ত্রী এই যোজনার নিয়ম সংক্রান্ত আরও কিছু ঘোষণা করবেন বলে খবর।
বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা- এই ৩ মাসিক ভাতার ক্ষেত্রে আবেদনকারী অন্য কোনও সরকারি বা নিয়মিত পেনশন বা আর্থিক সহায়তা পেলে এই ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।