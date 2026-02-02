English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Pakistans India Boycott: পাকিস্তানের ইন্ডিয়া বয়কট পুরো ঘুচিয়ে দেবে ICC! শিয়রে কল্পনাতীত আর্থিক ক্ষতি, একঘরে হওয়া, লাটে উঠবে PSL

Pakistan's India Boycott: পাকিস্তানের ইন্ডিয়া বয়কট পুরো ঘুচিয়ে দেবে ICC! শিয়রে কল্পনাতীত আর্থিক ক্ষতি, একঘরে হওয়া, লাটে উঠবে PSL

Pakistan Boycott India T20 World Cup Match: পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং পিসিবি প্রধান মহসিন নকভির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পাকিস্তান বিশ্বকাপ খেললেও ভারত ম্যাচ বয়কট করবে। আর তা করলে পথে বসবে পাকিস্তান।

| Feb 02, 2026, 03:41 PM IST
1/8

পাকিস্তানের বয়কট

Pakistan's India Boycott

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেললেও ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের। শত্রুদেশ সিদ্ধান্ত না বদলালেই লাগাতার চরম পরিণতি

2/8

সম্প্রচারকারীদের মামলা

Broadcaster Lawsuits

আগেই বিক্রি হয়ে যাওয়া বিজ্ঞাপন এবং স্পনসরশিপ ইন্টিগ্রেশনের জন্য ৩৮ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৩৪৭.৮৯ কোটি টাকা) ক্ষতিপূরণ!   

3/8

আইসিসি রাজস্ব ভাগ

ICC Revenue Share

আইসিসি-র থেকে বছরে ৩৪.৫ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৩১৫.৮৯ কোটি টাকা, ৫.৭৫% অংশ) পায় পাকিস্তান। চুক্তি লঙ্ঘন হলে সেই টাকা আটকে যেতে পারে।  

4/8

বিজ্ঞাপনের রেভিনিউ

Ad Revenue

ম্যাচের দিনের বিজ্ঞাপনের সরাসরি ক্ষতি; ১০ সেকেন্ডের স্লটের দাম ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে সেই টাকার পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ২০০-২৫০ কোটি টাকা  

5/8

প্রত্যক্ষ ফি এবং জরিমানা

Direct Fees & Fines

অংশগ্রহণ ফি বাজেয়াপ্ত এবং আইসিসি কর্তৃক ২ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সম্ভাব্য জরিমানা হতে পারে পাকিস্তানের। সব মিলিয়ে অঙ্কটা ২৫ কোটির বেশিই হবে।

6/8

পিএসএল অনিশ্চয়তা

PSL Instability

আইসিসি সদস্য বোর্ডগুলিকে পাকিস্তান সুপার লিগের জন্য বিদেশি খেলোয়াড়দের অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেওয়া বন্ধ করার পরামর্শ দিতে পারে। যা লিগটির বাণিজ্যিক মূল্যকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। দুই দল যোগ হওয়ায় এই মুহর্তে পিএসএলের  বাণিজ্যিক মূল্য প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকা।

7/8

আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা

International Isolation

ভবিষ্যতে পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ এবং আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের আয়োজক স্বত্ব বাতিল হতে পারে! যার ফলে বহু বছর ধরে রাজস্বে ধারাবাহিক ক্ষতি হবে।    

8/8

র‍্যাঙ্কিং এবং টুর্নামেন্ট পয়েন্ট

Ranking & Tournament Points

পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে না খেললে ওই ম্যাচের পয়েন্ট হারাবে এবং ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ-সহ ভবিষ্যতের আইসিসি ইভেন্টে নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে পারে।

