Zee News Bengali
Palmistry Description: আপনার হাতে কি অর্ধচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্র চিহ্ন আছে? জ্যোতিষ বলছে, বিরাট ব্যাপার...

Palmistry: হস্তরেখাবিদ্যা অনুসারে, যাদের হাতে অর্ধ চন্দ্রের চিহ্ন থাকে, তাদের জন্য এটি একটি ভালো লক্ষণ। এই চিহ্নের উপস্থিতি নির্দেশ করে যে ব্যক্তিটি স্বভাবগতভাবে কল্পনাপ্রবণ এবং সৃজনশীলতায় ভরপুর। এই ধরনের মানুষ শিল্প, লেখালেখি, সঙ্গীত, অভিনয় বা যেকোনো সৃজনশীল ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত থাকে।

| Sep 11, 2025, 08:12 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হস্তরেখাবিদ্যা: হাতের তালুতে অর্ধ ও পূর্ণ চন্দ্রের চিহ্ন কীসের ইঙ্গিত করে?

হস্তরেখাবিদ্যায় হাতের তালুতে অর্ধ এবং পূর্ণ চন্দ্রের চিহ্নকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। আসুন জেনে নিই, এই চিহ্ন একজন ব্যক্তির জীবনে কী প্রভাব ফেলে।

আপনার হাতের তালুতে কি চন্দ্রের চিহ্ন আছে?

হস্তরেখাবিদ্যা অনুসারে, হাতের তালুতে চন্দ্রের চিহ্ন একটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। বলা হয় যে এই চিহ্ন সৃজনশীলতা, আধ্যাত্মিকতা এবং সাফল্যের প্রতীক। হাতের তালুতে চন্দ্রের চিহ্ন একজন ব্যক্তিকে শিল্প, লেখালেখি, সঙ্গীত বা অন্য যেকোনো সৃজনশীল ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হওয়ার ক্ষমতা দেয়।  

হস্তরেখাবিদ্যা অনুসারে, হাতের তালুতে চন্দ্রের চিহ্ন ভবিষ্যতে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং সমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তি এনে দেয়।

এই ধরনের মানুষ সৃজনশীল এবং কল্পনাপ্রবণ হয়।

তাদের জীবনে সৌভাগ্য, খ্যাতি, সম্মান এবং প্রতিপত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই ধরনের মানুষ মানসিক শান্তি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি ঝোঁক রাখে।

এই ধরনের মানুষ ভিড় থেকে নিজেদের আলাদা করতে পছন্দ করে। তারা বিদেশে যাওয়ার সুযোগও পায়।

যাদের হাতে পূর্ণ চন্দ্রের চিহ্ন থাকে, তাদের অন্তর্দৃষ্টি ভালো হয়। এই মানুষগুলো খুব সৃজনশীল এবং সুন্দরও হয়। সবাই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে, তাদের প্রেম জীবনে তারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।  

এই ধরনের মানুষ মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হয়। এই আত্মারা ঐশ্বরিক, যারা মানুষের কল্যাণে বিশ্বাস করে।

