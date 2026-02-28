English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • How To Add Your Name In Voter List: চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম নেই! কী করবেন? কীভাবে আবার নাম তুলবেন? জানুন...

How To Add Your Name In Voter List: চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম নেই! কী করবেন? কীভাবে আবার নাম তুলবেন? জানুন...

What to do if your name not in Final Voter list: চূড়ান্ত ভোটার তালিকার পরও প্রকাশিত হবে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।    

| Feb 28, 2026, 07:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আর সেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা গেল ডিলিট ও অ্যাডজুডিকেশন মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত বাদ পড়েছে মোট ১,২৩,৭৩,২৬৭ নাম। 

এখন প্রশ্ন, যদি আপনার নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় না থাকে, তাহলে কী করবেন? কীভাবে নাম তুলবেন ভোটার তালিকায়?

কমিশন সূত্রে খবর, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন করা যাবে।

ভোটার তালিকায় নাম তুলতে ১৫ দিনের মধ্যে প্রথমে আবেদন করতে হবে জেলাশাসকের কাছে। 

এখন জেলাশাসক যদি সেই আবেদন প্রত্যাহার করেন, তবে নাম তোলার জন্য সরাসরি CEO-র কাছে আবেদন করা যাবে।

সিইওর কাছে অনলাইন বা অফলাইনে আবেদন করতে পারবেন নাম তোলার জন্য। 

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট আসনের প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

আজ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হলেও এখনও ৬০ লাখ ভোটার আন্ডার জুরিডিকশন বা বিচারাধীন।

এই ৬০ লাখ ভোটারকে যাচাই করে দেখবেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। 

তারপর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। যে নামগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে চূড়ান্ত তালিকায়।

