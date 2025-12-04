English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Putin Visits India: Royal Menu Pics: ভারতে সম্রাটের মতো আতিথ্যে পুতিন! আজ রাতে রুশ প্রেসিডেন্টের মেনু আর পাতে কী পড়ছে, জানেন?

২৩তম ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ৪ বছরের মধ্যে এটিই তার প্রথম ভারত সফর। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এই ধরনের হাই প্রোফাইল অতিথির আপ্যায়নের জন্য সর্বদাই ধুমধাম করে আয়োজন করা হয়। নিরাপত্তার বেষ্টনীতে মোড়া থাকে গোটা কর্মসূচি। আর তাই সাধারণ মানুষের সেই সমস্ত কর্মসূচি নিয়ে আগ্রহও থাকে তুঙ্গে। সকলেই জানতে চাইছেন রুশ প্রেসিডেন্ট এ দেশে এসে কী খাবেন? তাঁর জন্য মেনুতে কী কী রাখা হচ্ছে?

| Dec 04, 2025, 10:26 PM IST

মোগলাই ও আওয়ধি ব্যঞ্জন:

২০১৮ সালের সফর সহ বিভিন্ন সরকারি নৈশভোজে তাঁকে গালৌটি কাবাব, মুর্গ ধানিওয়াল কোরমা, স্যামন ফিশ ফিলে এবং লোটাস স্টেম কাবাবের মতো মোগলাই ও আওয়ধি রন্ধনশৈলীর পদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মেনু

কাশ্মীরি স্বাদ: ২০১৪ সালের সফরে তাঁর জন্য জাফরানযুক্ত পানীয় 'কাহওয়া' এবং স্থানীয় শাকের পদ 'হাক কা সাগ' পরিবেশন করা হয়েছিল।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মেনু

পুতিন কঠোর নিরাপত্তা মেনে চললেও, তাঁকে স্বাগত জানাতে ভারত প্রতিবারই জমকালো এবং বিশেষ মেনুর আয়োজন করে, যা কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাঁর অতীতের সফরগুলিতে ভারতীয় আঞ্চলিক ও মোগলাই স্বাদ পরিবেশন করা হয়েছে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মেনু

পুতিন যখনই রাশিয়া থেকে বের হন, তাঁর সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ বিশেষ শেফ টিম এবং খাদ্য-নিরাপত্তা দল ভ্রমণ করে। এই দল কেবল রাশিয়ার নিজস্ব পণ্য ও সামগ্রী ব্যবহার করে খাবার প্রস্তুত করে। ২. স্পেকট্রোমিটার পরীক্ষা: খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার পর বিষক্রিয়া বা অন্য কোনো ক্ষতিকারক উপাদান নেই তা নিশ্চিত করার জন্য স্পেকট্রোমিটার এবং রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে। অতীতেও পুতিনকে প্রোটোকলের বাইরে তৈরি খাবার প্রত্যাখ্যান করতে দেখা গেছে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মেনু

খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে এত কঠোরতা থাকলেও, পুতিন ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সাধারণ খাবার পছন্দ করেন। তাঁর সঙ্গে আসা বিশেষ কার্গো কম্পার্টমেন্টে তাঁর পছন্দের কিছু আইটেম থাকে।

পুতিনের ব্যক্তিগত পছন্দ

প্রাতরাশে তিনি রাশিয়ান কটেজ চিজ 'ত্বোরগ' বা পরোটাজাতীয় খাবার, ডিম এবং তাজা ফলের রস খান।

পুতিনের ব্যক্তিগত পছন্দ

রাশিয়ান মধু, আইসক্রিম এবং বোতলজাত জলও তাঁর সঙ্গে আনা হয়। তিনি সাধারণত মিষ্টি খুব কম খান, তবে কদাচিৎ পিস্তা আইসক্রিম উপভোগ করেন।  

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মেনু

অতীতে তাঁর জন্য কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। বিশেষ করে জাফরানযুক্ত পানীয় 'কাহওয়া' এবং স্থানীয় শাকের পদ 'হাক কা সাগ' উল্লেখযোগ্য।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মেনু

বিভিন্ন সরকারি নৈশভোজে তাঁকে মোগলাই এবং আওয়ধি (Awadhi) রন্ধনশৈলীর পদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে সুস্বাদু গালৌটি কাবাব, মুরগির কোরমা (Murg Korma) এবং বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় রুটি অন্তর্ভুক্ত থাকে।  

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মেনু

ভারতীয় দেশি খাবারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যকর পদও মেনুতে রাখা হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাধারণত সাধারণ খাবার এবং মাছ-মাংসের প্রোটিনযুক্ত খাবার পছন্দ করেন।

