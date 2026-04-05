English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
What Will be Banned in Lockdown: ১৫ এপ্রিল থেকে লকডাউন হলে সবার আগে কী কী বন্ধ হবে দেশে? এক্ষুনি দেখুন

What Will be Banned if 'Energy Lockdown' Implemented in India?: এনার্জি লকডাউন কী? এটা এখন অনেকেই জেনে গিয়েছেন। যুদ্ধের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর। অনেক দেশেই এনার্জি লকডাউন আরোপ করার সময় এসে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতে?

| Apr 05, 2026, 08:14 PM IST
1/9

ভারতেও?

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর। আমেরিকা-ইসরায়েল-ইরান সংঘাতের জেরে খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ভারতেও এর জেরে রান্নার গ্যাস বা এলপিজি (LPG) সংকট তৈরি হয়েছে। যদি ভারতেও এনার্জি লকডাউন আরোপ হয়?

2/9

ফিলিপিন্স-ই বিশ্বের প্রথম

ইতিমধ্যেই ফিলিপিন্সে চলছে এনার্জি লকডাউন। ফিলিপিন্স-ই বিশ্বের প্রথম দেশ যারা তাদের দেশে এনার্জি লকডাউন জারি করেছে! তারা পাওয়ার সেভ করতে শুরু করেছে। বড় বড় শহরের শপিং মলগুলিতে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। সরকার জ্বালানি কেনার উপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। 

3/9

এশিয়া-সংকট

পরিস্থিতি একইরকম খারাপ পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভিয়েতনামের মতো দেশগুলিতে। এইসব দেশেও অনেকরকম কড়াকডি় আরোপ করা হয়েছে। পাকিস্তানে দু সপ্তাহের জন্য স্কুল বন্ধ। সেখানে চালু হয়েছে ওয়ার্ক ফ্রম হোমও। জ্বালানি বাঁচাতে শ্রীলঙ্কায় প্রতি বুধবার পাবলিক হলিডে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশে বড় আকারে পাওয়ার-কাট চলছে। স্কুলও ছুটি। ভিয়েতনামে প্রায় ৬০ শতাংশ বেড়েছে জ্বালানির দাম। অপ্রয়োজনীয় ট্রাভেলেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে সেখানে। মায়ানমারে পেট্রল পাম্প সব বন্ধ। গাড়িগুলির জন্য সেখানে 'অড-ইভন রুল' চালু হয়েছে।

4/9

ভারত-চিন

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আর চিনই এখনও পর্যন্ত লড়ে যাচ্ছে। ভারতে লকডাউন হবে-- এরকম একবার শোনা গিয়েছিল। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কথা থেকেই সেই খবর ছড়িয়েছিল বলে মত একাংশের। তবে, পরে নোটিস দিয়ে জানানো হয় আপাতত লকডাউন হচ্ছে না। কিন্তু, তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি যা, তাতে ভারতবাসীর মন থেকে লকডাউনের আশঙ্কা যায়নি! অনেকেই ভাবছেন, ভারতে যদি সত্যিই লকডাউন আরোপ করা হয়, তা হলে আগে কী কী বন্ধ হবে? কী কী ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে দেশবাসীকে? 

5/9

পাওয়ার কাট

সবার আগে হয়তো পাওয়ার কাট হবে। তবে সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হবে এবং সেটা আগাম জানিয়ে দেওয়া হবে সকলকে। যাতে মানুষ তৈরি থাকতে পারেন। আর স্বাভাবিক ভাবেই মল, অফিস-কাছারি ও দোকানপাটেরও সময় বেঁধে দেওয়া হবে। কমবে ওয়ার্কিং আওয়ার্সও!

6/9

শিল্পাঞ্চলে লাগাম

এবং সবার আগে অ্যাডভার্টাইজিং লাইট ও স্ট্রিট লাইট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নিশ্চয়ই শিল্পাঞ্চলগুলিতেও 'এনার্জি কনজাম্পশন লিমিট' আরোপ করা হবে। হয়তো ক্রমশ বিরতিমূলক নীতি আরোপ করা হবে সেখানে। 

7/9

পেট্রল-ডিজেল রেশনিং

নিশ্চয়ই পেট্রল ডিজেল নিয়ে রেশনিং সিস্টেম লাগু হবে। এয়ার কন্ডিশন ও হিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জানানো হবে।

8/9

জ্বালানিসংগ্রহে নিয়ন্ত্রণ

এবং, সবচেয়ে বড় কথা, সামগ্রিক ভাবে জ্বালানি-সংকট যাতে আরও জটিল না হয়, সেটা রুখতে একজন কতটা জ্বালানি বা গ্য়াস ব্যবহার করতে পারবেন, সেবিষয়ে কড়া কোনও নীতি গ্রহণ করবে সরকার।

9/9

স্কুলে অফিসে এবং

শুধু তাই নয়, সরকার নিশ্চয়ই স্কুল-কলেজ অফিস নিয়েও নীতি আরোপ করবে। ওয়ার্ক ফ্রম হোম নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হবে দ্রুত।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Baba Vanga Predictions: আর্থিক সংকট থেকে শুধু মুক্তিই নয়, এবার বন্যার মতো টাকা আসবে এঁদের হাতে; নববর্ষের আগেই বাড়ি,গাড়ি, জমি

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় দুর্যোগের অশনিসংকেত: টানা ৫দিন ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় দুর্যোগের অশনিসংকেত: টানা ৫দিন ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় দুর্যোগের অশনিসংকেত: টানা ৫দিন ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝি থেকে সাবধান মিথুন, চ্যালেঞ্জের মুখে ধৈর্য রাখতে হবে ধনুকে

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝি থেকে সাবধান মিথুন, চ্যালেঞ্জের মুখে ধৈর্য রাখতে হবে ধনুকে

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝি থেকে সাবধান মিথুন, চ্যালেঞ্জের মুখে ধৈর্য রাখতে হবে ধনুকে 12
West Bengal Assembly Election 2026: ময়নাগুড়িতে মনোনয়ন: একই কেন্দ্রে বিজেপির জোড়া প্রার্থী, লড়ছেন কে? জানা গেল অবশেষে

West Bengal Assembly Election 2026: ময়নাগুড়িতে মনোনয়ন: একই কেন্দ্রে বিজেপির জোড়া প্রার্থী, লড়ছেন কে? জানা গেল অবশেষে

West Bengal Assembly Election 2026: ময়নাগুড়িতে মনোনয়ন: একই কেন্দ্রে বিজেপির জোড়া প্রার্থী, লড়ছেন কে? জানা গেল অবশেষে 9