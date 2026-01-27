India-EU FTA Deal: এবার জলের দরে হুইস্কি-বিয়ার-রাম-ভডকা, বছরের শুরুতেই ভারতের হাতে ইউরোপিয়ান লটারি!

India-EU FTA Deal: এবার জলের দরে হুইস্কি-বিয়ার-রাম-ভডকা, বছরের শুরুতেই ভারতের হাতে ইউরোপিয়ান লটারি!
India-EU FTA Deal: ইউরোপের বাণিজ্যদ্বার খুলতেই ভারতে জলের দরে হুইস্কি-বিয়ার-রাম-ভডকা। গাড়ি-ওষুধ-ফল-মাংস ছাড়া আর কী কী সস্তা হচ্ছে? পুরো তালিকা জানলে একদম চমকে যাবেন
ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে চুক্তি
'মাদার অফ অল ডিলস'
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা উরসুলা ভন ডার লেয়েন এবং ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কোস্তার উপস্থিতিতে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক শীর্ষ সম্মেলনে 'মাদার অফ অল ডিলস' চূড়ান্ত হয়। যার লক্ষ্য দুই বিলিয়ন মানুষের জন্য এক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল তৈরি করা। আর এই চুক্তিতে একাধিক জিনিস সস্তা হতে চলেছে এবার।
অ্যালকোহলিক বেভারেজ
ওয়াইন: প্রিমিয়াম ওয়াইনের উপর আমদানি শুল্ক (বর্তমানে যা ১৫০% পর্যন্ত) কমিয়ে ২০% করা হবে। মাঝারি রেঞ্জের ওয়াইনের উপর ৩০% শুল্ক ধার্য হবে, তবে ২.৫ ইউরোর কম দামের ওয়াইনগুলিতে কোনও ছাড় থাকবে না। স্পিরিটস: হুইস্কি, ভডকা, জিন এবং রামের মতো স্পিরিটসের উপর শুল্ক ১৫০% থেকে কমিয়ে ৪০% করা হবে। বিয়ার: আমদানি শুল্ক ১১০% থেকে কমিয়ে ৫০% করা হবে, এবং অ্যালকোহলবিহীন বিয়ার শুল্কমুক্ত হবে।
বিলাসবহুল এবং প্রিমিয়াম অটোমোবাইল
গাড়ি: সীমিত কোটার (বার্ষিক ২.৫ লক্ষ গাড়ি পর্যন্ত) প্রিমিয়াম ইউরোপীয় গাড়ির উপর আমদানি শুল্ক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ১১০% থেকে কমে স্রেফ ১০% হবে। যোগ্য ব্র্যান্ড: মার্সিডিজ-বেঞ্জ, বিএমডব্লিউ, অডি, পোর্শে, ল্যাম্বরগিনি, ফেরারি, বেন্টলে এবং রোলস-রয়েসের উচ্চমানের মডেলগুলির দাম উল্লেখযোগ্য ভাবে কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইলেকট্রিক যানবাহন (ইভি): দেশীয় উৎপাদনকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথম পাঁচ বছরের জন্য এগুলো শুল্ক হ্রাসের আওতা থেকে বাদ থাকবে।
খাদ্য ও গৃহস্থালি প্রয়োজনীয় পণ্য
অলিভ ওয়েল: শুল্ক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হবে (০%-এ নামিয়ে আনা হবে)। প্রক্রিয়াজাত খাবার: চকোলেট, বিস্কুট, পাস্তা, রুটি এবং পেস্ট্রির মতো পণ্যের উপর শুল্ক বর্তমান হার (৫০% পর্যন্ত) থেকে কমিয়ে ০%-এ আনা হবে। ফল ও মাংস: কিউয়ি এবং নাশপাতির উপর শুল্ক ৩৩% থেকে কমিয়ে ১০%-এ আনা হবে। আমদানিকৃত মাটন শুল্কমুক্ত হবে, অন্যদিকে সসেজের উপর শুল্ক ১১০% থেকে কমে ৫০%-এ আসবে।
স্বাস্থ্যসেবা ও প্রযুক্তি
ফার্মাসিউটিক্যালস: ক্যানসার এবং গুরুতর অসুস্থতার ওষুধের পাশাপাশি অন্যান্য ওষুধের উপর শুল্ক মূলত প্রত্যাহার করা হবে। চিকিৎসা সরঞ্জাম: ইউরোপীয় অপটিক্যাল, চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামের ৯০ শতাংশের উপর থেকে শুল্ক তুলে নেওয়া হবে। ইলেকট্রনিক্স ও যন্ত্রপাতি: উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং বিমানের যন্ত্রাংশের (বর্তমানে যা ৪৪% পর্যন্ত) উপর শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনা হবে।
অন্যান্য শিল্পপণ্য
