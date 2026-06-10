/Annapurna Bhandar: অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিলআপে ভুল? বাতিল হয়ে যাবে আবেদন? সংশোধন সম্ভব? টাকা কি আদৌ পাবেন? অবশ্যই জানুন

Annapurna Yojana Form Fill-up Mistake: ফর্মে কোনও ভুল বা অসঙ্গতি পাওয়া গেলে, শুধু আবেদন বাতিলই নয়, সরকারের তরফে নেওয়া হতে পারে কড়া সিদ্ধান্ত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ পাতার ফর্ম, আর সেই ফর্ম ফিল-আপ করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছেন? কী হবে? বাতিল হয়ে যাবে আপনার অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আবেদন? নাকি সংশোধন করা সম্ভব?
অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়ে যদি ভুল করে ফেলেন বা ভুল তথ্য দিয়ে ফেলেন, তবে আপনার আবেদন বাতিল হতে পারে! এমনটাই জানা যাচ্ছে।
কারণ, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আবেদনে একবার ভুল করে ফেললে, সেই ভুল শোধরানোর আর কোনও জায়গা নেই। তাই ফর্ম জমা দেওয়ার আগে সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করা জরুরি।
আর এই সাবধানতা সবচেয়ে বেশি নেওয়া জরুরি অনলাইনে আবেদন করার ক্ষেত্রে। কারণ, অফলাইনে ভুল হলে তবু সেটিকে কেটে আবার দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
কিন্তু অনলাইনে সেই সুযোগ নেই। কোনও দ্বিতীয়বার আবেদন বা রি-আপলোডের সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে একমাত্র উপায় ভেরিফিকেশনের সময় সঠিক তথ্য দিতে হবে।
এখানে বিশেষ করে উল্লেখ্য, আয়ের ক্ষেত্রে যদি কেউ ভুল তথ্য দেয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার আবেদন বাতিল হয়ে যাবে। এমনকি ভুল তথ্য দেওয়া হলে আর কোনও প্রকল্পে ভবিষ্যতে আর নাও সুযোগ মিলতে পারে।