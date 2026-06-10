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Annapurna Bhandar: অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিলআপে ভুল? বাতিল হয়ে যাবে আবেদন? সংশোধন সম্ভব? টাকা কি আদৌ পাবেন? অবশ্যই জানুন

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 10, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:49 PM IST

Annapurna Yojana Form Fill-up Mistake: ফর্মে কোনও ভুল বা অসঙ্গতি পাওয়া গেলে, শুধু আবেদন বাতিলই নয়, সরকারের তরফে নেওয়া হতে পারে কড়া সিদ্ধান্ত।

 

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম1/6

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ পাতার ফর্ম, আর সেই ফর্ম ফিল-আপ করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছেন? কী হবে? বাতিল হয়ে যাবে আপনার অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আবেদন? নাকি সংশোধন করা সম্ভব?

১২ পাতার ফর্ম2/6

১২ পাতার ফর্ম

অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়ে যদি ভুল করে ফেলেন বা ভুল তথ্য দিয়ে ফেলেন, তবে আপনার আবেদন বাতিল হতে পারে! এমনটাই জানা যাচ্ছে।

ফর্মে ভুল হলে...3/6

ফর্মে ভুল হলে...

কারণ, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আবেদনে একবার ভুল করে ফেললে, সেই ভুল শোধরানোর আর কোনও জায়গা নেই। তাই ফর্ম জমা দেওয়ার আগে সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করা জরুরি।

অনলাইন-অফলাইন দুভাবে আবেদন4/6

অনলাইন-অফলাইন দুভাবে আবেদন

আর এই সাবধানতা সবচেয়ে বেশি নেওয়া জরুরি অনলাইনে আবেদন করার ক্ষেত্রে। কারণ, অফলাইনে ভুল হলে তবু সেটিকে কেটে আবার দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

ফর্ম ফিলআপে সাবধান5/6

ফর্ম ফিলআপে সাবধান

কিন্তু অনলাইনে সেই সুযোগ নেই। কোনও দ্বিতীয়বার আবেদন বা রি-আপলোডের সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে একমাত্র উপায় ভেরিফিকেশনের সময় সঠিক তথ্য দিতে হবে। 

ভুল ফর্মে বাতিল অন্নপূর্ণার আবেদন6/6

ভুল ফর্মে বাতিল অন্নপূর্ণার আবেদন

এখানে বিশেষ করে উল্লেখ্য, আয়ের ক্ষেত্রে যদি কেউ ভুল তথ্য দেয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার আবেদন বাতিল হয়ে যাবে। এমনকি ভুল তথ্য দেওয়া হলে আর কোনও প্রকল্পে ভবিষ্যতে আর নাও সুযোগ মিলতে পারে। 

TAGS:
Annapurna Yojana
Annapurna Yojana Form Fill-up Mistake
Annapurna Bhandar

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