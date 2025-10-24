Premananda Maharaj: কেউ যখন মারা যান তখন কী ঘটে? যমদূত এসে কী বলেন? ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে? স্বামী প্রেমানন্দের আশ্চর্য কথা...
What Happens When Death Comes?: এই মুহূর্তে ভারতের বিখ্যাত সাধুদের অন্যতম হলেন স্বামী প্রেমাননন্দ মহারাজ। আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে তিনি সর্বজনের কাছে পরিচিত। তাঁর আশ্চর্য ফ্যান ফলোয়িং। সম্প্রতি তিনি সাড়া ফেলে দিয়েছেন তাঁর একটি বক্তব্যে।
1/7
নিয়মিত অবনতি
2/7
সুস্থ ও স্থিতিশীল
photos
TRENDING NOW
3/7
মৃত্যুর মুহূর্তে কী ঘটে?
4/7
মৃত্যুমুহূর্তে ভয়ংকর যন্ত্রণা
5/7
আত্মা ও শরীরের লড়াই
6/7
যমদূত
7/7
মুক্তি
এর থেকে বাঁচার উপায় কি নেই? আছে। প্রেমানন্দ মহারাজ বলছেন, যদি কোনও ব্যক্তি সারা জীবনে কোনও না কোনও সময়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদন করেন, ধ্যান করেন, বা কোনও ভালো কাজ করেন, তবে তিনি এত যন্ত্রণা পান না। তাঁর দ্রুত মুক্তি ঘটে। তিনি সোজা ঈশ্বরের দিকে চলে যান। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
photos