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স্ক্রিনে ভেসে উঠল 'অ্যাকাউন্ট রিভিউ'! আচমকাই বন্ধ হোয়াটস অ্যাপ, বিপাকে ইউজাররা

Written BySoumita Khan
Published: Aug 04, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:49 AM IST

WhatsApp Down: সোমবার ভারত-সহ বিশ্বজুড়ে বহু হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হঠাৎ ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অ্যাপের সব ফিচার ব্লক করে সেগুলিকে পর্যালোচনায় পাঠিয়েছে সংস্থাটি। এতে কোনো পূর্বসতর্কতা ছাড়াই বিপাকে পড়েছেন অসংখ্য ব্যবহারকারী।

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত সোমবার হঠাত্‍ করেই বহু ইউজারের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যায়। ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইউজারদের হয়রানির শিকার হতে হয়। সংস্থা জানিয়েছে, অ্যাকাউন্টগুলি ২৪ ঘণ্টার জন্য 'রিভিউ' বা পর্যালোচনায় পাঠিয়েছে তারা। 

 

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এর ফলে অ্যাপের সব ধরনের পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় সময় রাত আনুমানিক ৮টা নাগাদ কোনও পূর্বসতর্কতা ছাড়াই এই ঘটনা ঘটে। এতে বহু মানুষ সমস্যায় পড়েন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা ক্ষোভ উগড়ে দেন।

 

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এই বিষয়ে হোয়াটসঅ্যাপের এক মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি জানান, পরিষেবার অপব্যবহার আটকানোই তাদের প্রধান লক্ষ্য। অন্যান্য ইউজারদের সুরক্ষার স্বার্থেই এমন নিয়ম ভাঙা অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়। তবে মাঝে মাঝে সিস্টেমে ভুল হয়ে যায়। ভুল হলে তা দ্রুত শুধরে নেওয়া হয় এবং আবার চ্যাট করার সুযোগ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

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হোয়াটসঅ্যাপ খুললেই স্ক্রিনে একটি বার্তা দেখা যাচ্ছিল। সেখানে লেখা ছিল, 'অ্যাকাউন্ট রিভিউতে রাখা হয়েছে। আবেদনের তারিখ: ৩ আগস্ট ২০২৬। আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের নিয়মাবলী মানছে কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে। এর জন্য আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভিটি ও ডিভাইসের তথ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। সাধারণত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হবে।'

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এই বার্তার নীচেই কিছু নির্দেশিকা দেওয়া ছিল। সেখানে দায়িত্বশীলভাবে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করার নিয়ম এবং ফোন বা অ্যাকাউন্ট চুরি হলে কী করণীয়, তা জানার সুযোগ ছিল।

 

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ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে প্রতিক্রিয়া জানান। এক ইউজার লেখেন, কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আবেদন করলেও স্ক্রিনে শুধু ২৪ ঘণ্টার একটি সাধারণ বার্তা দেখাচ্ছে। তিনি দ্রুত সাহায্য চান। 

 

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অন্য এক ইউজার লেখেন, কোনও সতর্কবার্তা ছাড়াই তাঁর অ্যাকাউন্ট হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি সব সময় অফিশিয়াল অ্যাপই ব্যবহার করেন। তাঁর সমস্ত কাজ এই অ্যাপের ওপর নির্ভর করে। তাই এমন পদক্ষেপ একদমই অপ্রয়োজনীয় ছিল।

TAGS:
WhatsApp account under review

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