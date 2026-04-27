English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  WhatsApp Update: তৈরি থাকুন, বিকল্প রেডি রাখুন: যেকোনও সময়ে বন্ধ হয়ে যাবে হোয়াটসঅ্যাপ, জারি ডেডলাইন

WhatsApp Update: তৈরি থাকুন, বিকল্প রেডি রাখুন: যেকোনও সময়ে বন্ধ হয়ে যাবে হোয়াটসঅ্যাপ, জারি ডেডলাইন

Whatsapp Update: হোয়াটসঅ্যাপ ইউজারদের জন্য দুসংবাদ। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে বেশ কিছু পুরনো মডেলে পাকাপাকিভাবে বন্ধ হতে চলেছে এই অ্যাপটি। মূলত পুরোনো অপারেটিং সিস্টেমের স্মার্টফোনগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ আর তাদের পরিষেবা বজায় রাখবে না।  

| Apr 27, 2026, 03:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের থেকেও বেশি প্রয়োজনীয় এখন হোয়াটসঅ্যাপ। প্রিয়জন থেকে শুরু অফিসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে এই হোয়াটস অ্যাপ। এবার এই মেসেজিং অ্যাপে বসতে চলেছে বড় কোপ। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই অ্যাপ!

শুনতে আঁতকে উঠলেন? তবে সব ফোনে হোয়াটস অ্যাপ বন্ধ হচ্ছে না। নির্দিষ্ট কিছু ফোনে আর খুলবে না হোয়াটস অ্যাপ। ২০২৬-এই ৮ সেপ্টেম্বর থেকে নির্দেশ চালু হবে। পুরনো অপারেটিং সিস্টেমের স্মার্টফোনগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ আর তাদের পরিষেবা বজায় রাখবে না বলে জানা গিয়েছে।  

কেন এই সিদ্ধান্ত?

হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষের মতে, অ্যাপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে এবং নতুন সব ফিচার যুক্ত করতে পুরনো ও সেকেলে সফটওয়্যার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে, নতুন ফিচারের জন্য হার্ডওয়্যারের আধুনিকায়নও প্রয়োজন হচ্ছে। যে ফোনগুলোতে পুরোনো অপারেটিং সিস্টেম চলছে, সেগুলোতে হ্যাকিংয়ের ঝুঁকি বেশি থাকে এবং লেটেস্ট সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই নিয়মিত বিরতিতে এমন সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থাটি।

কোন ফোনগুলো?

হোয়াটসঅ্যাপের অফিসিয়াল সাপোর্ট পেজ এবং সাম্প্রতিক আপডেট অনুযায়ী, অ্যান্ড্রয়েড ৬.০ (Marshmallow)-এর আগের কোনও ভার্সনে আর হোয়াটসঅ্যাপ চলবে না। অর্থাৎ যাদের ফোনে এখনও অ্যান্ড্রয়েড ৫.০ (Lollipop) বা তার চেয়ে পুরনো অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে, তারা ৮ সেপ্টেম্বরের পর আর চ্যাট বা কল করতে পারবেন না।

এর আগে আইফোনের ক্ষেত্রেও আইওএস ১৫.১-এর নিচের ভার্সনগুলোর সাপোর্ট বন্ধ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। জনপ্রিয় কিছু মডেল যেমন- iPhone 5, iPhone 6, Samsung Galaxy S4, Moto G (১ম প্রজন্ম) এবং বেশ কিছু পুরোনো এলজি (LG) ও এইচটিসি (HTC) ফোন এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

এবার কী করতে হবে?

আপনার ফোনটি যদি তালিকায় থাকে, তবে চিন্তার কিছু নেই। এখনও হাতে বেশ কিছুটা সময় আছে। এই সমস্যা সমাধানের দুটি উপায় রয়েছে-- ১. সফটওয়্যার আপডেট: প্রথমে ফোনের সেটিংস থেকে চেক করে দেখুন কোনও সিস্টেম আপডেট পেন্ডিং আছে কি না। যদি ফোনটিকে অ্যান্ড্রয়েড ৬ বা তার বেশি ভার্সনে আপডেট করা সম্ভব হয়, তবে এখনই তা করে নিন। ২. নতুন ডিভাইস: যাদের ফোনে আর কোনও আপডেট পাওয়া সম্ভব নয়, তাদের চ্যাট ব্যাকআপ নিয়ে নতুন কোনও স্মার্টফোন কিনতে হবে।  

চ্যাট ব্যাকআপ নেওয়ার নিয়ম

হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধ হওয়ার আগে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ এবং ছবিগুলো সুরক্ষিত রাখতে গুগল ড্রাইভ বা আইক্লাউডে (iCloud) ব্যাকআপ নিয়ে রাখা জরুরি। নতুন ফোন কেনার পর একই নম্বর দিয়ে লগ-ইন করলে পুরনো সব তথ্য ফিরে পাওয়া যাবে।  

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবহারকারীই আধুনিক স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, তাই বড় কোনো বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নেই। তবে যারা শখের বশে বা দ্বিতীয় ফোন হিসেবে পুরনো হ্যান্ডসেট ব্যবহার করেন, তাদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

