WhatsApp Update: তৈরি থাকুন, বিকল্প রেডি রাখুন: যেকোনও সময়ে বন্ধ হয়ে যাবে হোয়াটসঅ্যাপ, জারি ডেডলাইন

WhatsApp Update: তৈরি থাকুন, বিকল্প রেডি রাখুন: যেকোনও সময়ে বন্ধ হয়ে যাবে হোয়াটসঅ্যাপ, জারি ডেডলাইন
Whatsapp Update: হোয়াটসঅ্যাপ ইউজারদের জন্য দুসংবাদ। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে বেশ কিছু পুরনো মডেলে পাকাপাকিভাবে বন্ধ হতে চলেছে এই অ্যাপটি। মূলত পুরোনো অপারেটিং সিস্টেমের স্মার্টফোনগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ আর তাদের পরিষেবা বজায় রাখবে না।
কেন এই সিদ্ধান্ত?
হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষের মতে, অ্যাপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে এবং নতুন সব ফিচার যুক্ত করতে পুরনো ও সেকেলে সফটওয়্যার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে, নতুন ফিচারের জন্য হার্ডওয়্যারের আধুনিকায়নও প্রয়োজন হচ্ছে। যে ফোনগুলোতে পুরোনো অপারেটিং সিস্টেম চলছে, সেগুলোতে হ্যাকিংয়ের ঝুঁকি বেশি থাকে এবং লেটেস্ট সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই নিয়মিত বিরতিতে এমন সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থাটি।
কোন ফোনগুলো?
এবার কী করতে হবে?
আপনার ফোনটি যদি তালিকায় থাকে, তবে চিন্তার কিছু নেই। এখনও হাতে বেশ কিছুটা সময় আছে। এই সমস্যা সমাধানের দুটি উপায় রয়েছে-- ১. সফটওয়্যার আপডেট: প্রথমে ফোনের সেটিংস থেকে চেক করে দেখুন কোনও সিস্টেম আপডেট পেন্ডিং আছে কি না। যদি ফোনটিকে অ্যান্ড্রয়েড ৬ বা তার বেশি ভার্সনে আপডেট করা সম্ভব হয়, তবে এখনই তা করে নিন। ২. নতুন ডিভাইস: যাদের ফোনে আর কোনও আপডেট পাওয়া সম্ভব নয়, তাদের চ্যাট ব্যাকআপ নিয়ে নতুন কোনও স্মার্টফোন কিনতে হবে।
চ্যাট ব্যাকআপ নেওয়ার নিয়ম
