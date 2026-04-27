WhatsApp New Rule: আপনার ফোন নম্বর কি সুরক্ষিত? হোয়াটসঅ্যাপের এই নতুন ‘রক্ষাকবচ’ না জানলে পস্তাবেন

WhatsApp Username Feature Launched: হোয়াটসঅ্যাপে এবার নম্বর ছাড়াই করুন চ্যাট। শেষমেশ দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ইউজারনেম ফিচার নিয়ে এল হোয়াটসঅ্যাপ। এখন থেকে ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামের মতোই হোয়াটসঅ্যাপে নিজের ইউজারনেম সেট করতে পারবেন। কাউকে নম্বর দেওয়ার বিড়ম্বনা আর পোহাতে হবে না! ব্যক্তিগত তথ্য আরও নিরাপদ রাখতে এই ফিচারটি কীভাবে কাজ করে? 

| Apr 27, 2026, 02:06 PM IST
হোয়াটসঅ্যাপের নতুন নিয়ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত এই জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে কাউকে যুক্ত করতে হলে মোবাইল নম্বরের প্রয়োজন হতো। 

এবার গোপনীয়তা রক্ষায় এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিল মেটা-র মালিকানাধীন এই সংস্থাটি। ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মতোই এবার হোয়াটসঅ্যাপেও চালু হলো 'ইউজারনেম' ফিচার।

ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় যেমন আমাদের একটি ইউনিক ইউজারনেম বেছে নিতে হয়, হোয়াটসঅ্যাপেও এখন থেকে সেই সুবিধা মিলবে। এর ফলে পরিচিত বা অপরিচিত কাউকে মেসেজ পাঠানোর জন্য আর নিজের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। 

শুধুমাত্র ইউজারনেম শেয়ার করলেই একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে। যারা নিজেদের ফোন নম্বরটি গোপন রাখতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত কার্যকরী নিরাপত্তা কবচ।

ব্যবহারকারীরা চাইলে তাঁদের বর্তমান ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম ইউজারনেমটিও হোয়াটসঅ্যাপে ব্যবহার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে 'অ্যাকাউন্টস সেন্টার'-এর মাধ্যমে ওই নামটির দাবি জানাতে হবে। 

তবে কেউ যদি নতুন কোনও নাম সেট করতে চান, তবে তাঁকে নিশ্চিত করতে হবে যে ওই নামটি আগে অন্য কেউ ব্যবহার করছে কি না। 

খুবই সহজ কয়েকটি ধাপে এই ইউজারনেম সেট করা যাবে: ১. প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন করে আপনার প্রোফাইল পেজে যান। ২. স্ক্রিনে দৃশ্যমান 'ইউজারনেম' (Username) ট্যাবে ক্লিক করুন। ৩. আপনার পছন্দমতো একটি নাম লিখুন এবং সাবমিট করুন। যদি ওই নামটি খালি থাকে, তবে আপনি সেটি পেয়ে যাবেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আপাতত অ্যান্ড্রয়েড এবং আইফোনের নির্দিষ্ট কিছু ব্যবহারকারীর জন্য এই ফিচারটি রোল-আউট করা শুরু হয়েছে। বর্তমানে এটি প্রাথমিক পরীক্ষার স্তরে রয়েছে। 

পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য এই ফিচারটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। 

এই সুবিধা পেতে হলে ব্যবহারকারীদের গুগল প্লে-স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপটি নিয়মিত আপডেট রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

