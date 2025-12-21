English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Railway Minister resignation: রেলের চাকা গড়াল রাজনীতির ট্র্যাকে! ভাড়া বাড়ানোর দিনই পদত্যাগ করতে হয়েছিল রেলমন্ত্রীকে...কে তিনি?

Dinesh Tribedi: ২০১২ সালের ১৪ মার্চ, বুধবার। তৎকালীন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী দিনেশ ত্রিবেদী (Ex Rail Minister Dinesh Tribedi) নয়াদিল্লিতে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষের (Rail Budget 2012-2013) রেল বাজেট পেশ করতে সংসদ ভবনে উপস্থিত হন। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় দিন, কারণ একটি রেল বাজেটকে কেন্দ্র করে একজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

| Dec 21, 2025, 08:24 PM IST
1/10

ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি রেলমন্ত্রক জানিয়েছে যে, ট্রেনের সফর এখন আরও ব্যয়বহুল হতে চলেছে। নতুন সংশোধিত তালিকা অনুযায়ী, নন-এসি এবং এসি উভয় কোচের ক্ষেত্রেই ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রায় অতিরিক্ত ১০ টাকা গুণতে হবে যাত্রীদের। এই সিদ্ধান্তের ফলে রেলের ভাঁড়ারে অতিরিক্ত ৬০০ কোটি টাকা জমা হবে। রেলের দাবি, গত এক দশকে নেটওয়ার্ক ও কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে কর্মী সংখ্যা বেড়েছে, যার ফলে বেতন ও পেনশনের খরচ আকাশচুম্বী হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে রেলের মোট পরিচালন ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২,৬৩,০০০ কোটি টাকায়।

2/10

যখন রেলমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল

২০১২ সালে কেন্দ্রে ছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ (UPA) সরকার। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের জোটসঙ্গী ছিল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)। সেই সময় রেল বাজেট সাধারণ বাজেটের থেকে আলাদাভাবে পেশ করা হতো। তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত মন্ত্রী দিনেশ ত্রিবেদী ১৪ মার্চ সংসদে তাঁর প্রথম বাজেট পেশ করেন। গত আট বছরে সেই প্রথমবার রেলের যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল—রেলের জরাজীর্ণ পরিকাঠামো উন্নত করা।

3/10

যখন রেলমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল

বাজেটে ৭৫টি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন, ২১টি নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং ৮টি মেমু (MEMU) পরিষেবার ঘোষণা করা হয়েছিল। এছাড়া বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ কোচ এবং মোবাইলে ই-টিকিটের এসএমএস-কে বৈধ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু সবার নজর কেড়েছিল যাত্রী ভাড়ার সামান্য বৃদ্ধি।

4/10

বাজেটে ভাড়ার প্রস্তাব কী ছিল?

বাজেট নথিতে উল্লেখ করা হয়েছিল: শহরতলি (Suburban) এবং সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা। মেল/এক্সপ্রেস দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য প্রতি কিলোমিটারে ৩ পয়সা। স্লিপার ক্লাসের জন্য ৫ পয়সা। এসি চেয়ার কার, এসি ৩-টায়ার এবং ফার্স্ট ক্লাসের জন্য ১০ পয়সা। এসি ২-টায়ারের জন্য ১৫ পয়সা এবং এসি ১-টায়ারের জন্য ৩০ পয়সা।

5/10

নিজের দলেরই বিদ্রোহ

ভাড়া বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি 'আম আদমি' বিরোধী তকমা দিলেও, সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদ আসে দিনেশ ত্রিবেদীর নিজস্ব দল তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে। দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই ভাড়া বৃদ্ধি তিনি মেনে নেবেন না। নন্দীগ্রাম থেকে তিনি ঘোষণা করেন, 'রেল ভাড়া বাড়ানো হয়েছে, অথচ আমরা জানতামই না। আমাদের সংসদীয় দল ইতিমধ্যেই এর বিরোধিতা করেছে।' সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনও সামাজিক মাধ্যমে স্পষ্ট জানান যে উচ্চবিত্তদের ক্লাসে ভাড়া বৃদ্ধি চললেও সাধারণের ক্ষেত্রে এটি অগ্রহণযোগ্য।

6/10

দিনেশ ত্রিবেদীর যুক্তি

বাজেট বক্তৃতায় ত্রিবেদী বলেছিলেন যে, রেল চালাতে গেলে আগামী দশ বছরে ১৪ লক্ষ কোটি টাকা প্রয়োজন। কাকোদকর এবং পিত্রোদা কমিটির রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর সামনে দুটি পথ ছিল—হয় রেলকে বর্তমান অবস্থাতেই (Status Quo) রাখা, না হলে কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া।

7/10

দিনেশ ত্রিবেদীর যুক্তি

তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' কবিতাটি উদ্ধৃত করে সাহসের সাথে দ্বিতীয় পথটি বেছে নেওয়ার কথা বলেন। জ্বালানি ও কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির চাপ সামলাতে এই নামমাত্র ভাড়া বৃদ্ধি জরুরি ছিল বলে তিনি দাবি করেন।  

8/10

পতন ও পদত্যাগ

প্রথমে পদত্যাগ করতে রাজি না হলেও নিজের দল এবং জোটসঙ্গীদের ক্রমাগত চাপের মুখে রবিবার সন্ধ্যায় পদত্যাগপত্র জমা দেন দিনেশ ত্রিবেদী। 

9/10

পতন ও পদত্যাগ

পদত্যাগের সময় তিনি নিজেকে 'দলের অনুগত সৈনিক' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, তিনি যা করেছেন তা শুধুমাত্র যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই করেছেন। 

10/10

পতন ও পদত্যাগ

এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুল রায়ের নাম প্রস্তাব করেন এবং তিনি নতুন রেলমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত রেল ভাড়ার সেই প্রস্তাবিত বৃদ্ধি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Naihati: ঋষি বঙ্কিম কলেজে শীতের সনেটগুচ্ছ? তুলি-কলমের সৃজনভূমিতে নবীন প্রতিভার দ্যুতি! সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Naihati: ঋষি বঙ্কিম কলেজে শীতের সনেটগুচ্ছ? তুলি-কলমের সৃজনভূমিতে নবীন প্রতিভার দ্যুতি! সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণে...

Naihati: ঋষি বঙ্কিম কলেজে শীতের সনেটগুচ্ছ? তুলি-কলমের সৃজনভূমিতে নবীন প্রতিভার দ্যুতি! সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণে...

Naihati: ঋষি বঙ্কিম কলেজে শীতের সনেটগুচ্ছ? তুলি-কলমের সৃজনভূমিতে নবীন প্রতিভার দ্যুতি! সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণে... 6
Rail Ticket Price Hike: এমাসেই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া, দেখে নিন এবার কতটা বাড়বে খরচ

Rail Ticket Price Hike: এমাসেই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া, দেখে নিন এবার কতটা বাড়বে খরচ

Rail Ticket Price Hike: এমাসেই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া, দেখে নিন এবার কতটা বাড়বে খরচ 7
Top Seven Coldest Villages: &#039;অবিশ্বাস্য&#039; বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে...

Top Seven Coldest Villages: 'অবিশ্বাস্য' বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে...

Top Seven Coldest Villages: 'অবিশ্বাস্য' বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে... 7
Sebaashray Camp: অভিষেকের অনুসরণে এবার উত্তর দমদমে &#039;সেবাশ্রয়&#039;, সৌজন্যে চন্দ্রিমা

Sebaashray Camp: অভিষেকের অনুসরণে এবার উত্তর দমদমে 'সেবাশ্রয়', সৌজন্যে চন্দ্রিমা

Sebaashray Camp: অভিষেকের অনুসরণে এবার উত্তর দমদমে 'সেবাশ্রয়', সৌজন্যে চন্দ্রিমা 6