Railway Minister resignation: রেলের চাকা গড়াল রাজনীতির ট্র্যাকে! ভাড়া বাড়ানোর দিনই পদত্যাগ করতে হয়েছিল রেলমন্ত্রীকে...কে তিনি?

Railway Minister resignation: রেলের চাকা গড়াল রাজনীতির ট্র্যাকে! ভাড়া বাড়ানোর দিনই পদত্যাগ করতে হয়েছিল রেলমন্ত্রীকে...কে তিনি?
Dinesh Tribedi: ২০১২ সালের ১৪ মার্চ, বুধবার। তৎকালীন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী দিনেশ ত্রিবেদী (Ex Rail Minister Dinesh Tribedi) নয়াদিল্লিতে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষের (Rail Budget 2012-2013) রেল বাজেট পেশ করতে সংসদ ভবনে উপস্থিত হন। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় দিন, কারণ একটি রেল বাজেটকে কেন্দ্র করে একজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।
ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট
সম্প্রতি রেলমন্ত্রক জানিয়েছে যে, ট্রেনের সফর এখন আরও ব্যয়বহুল হতে চলেছে। নতুন সংশোধিত তালিকা অনুযায়ী, নন-এসি এবং এসি উভয় কোচের ক্ষেত্রেই ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রায় অতিরিক্ত ১০ টাকা গুণতে হবে যাত্রীদের। এই সিদ্ধান্তের ফলে রেলের ভাঁড়ারে অতিরিক্ত ৬০০ কোটি টাকা জমা হবে। রেলের দাবি, গত এক দশকে নেটওয়ার্ক ও কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে কর্মী সংখ্যা বেড়েছে, যার ফলে বেতন ও পেনশনের খরচ আকাশচুম্বী হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে রেলের মোট পরিচালন ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২,৬৩,০০০ কোটি টাকায়।
যখন রেলমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল
২০১২ সালে কেন্দ্রে ছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ (UPA) সরকার। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের জোটসঙ্গী ছিল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)। সেই সময় রেল বাজেট সাধারণ বাজেটের থেকে আলাদাভাবে পেশ করা হতো। তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত মন্ত্রী দিনেশ ত্রিবেদী ১৪ মার্চ সংসদে তাঁর প্রথম বাজেট পেশ করেন। গত আট বছরে সেই প্রথমবার রেলের যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল—রেলের জরাজীর্ণ পরিকাঠামো উন্নত করা।
বাজেটে ভাড়ার প্রস্তাব কী ছিল?
বাজেট নথিতে উল্লেখ করা হয়েছিল: শহরতলি (Suburban) এবং সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা। মেল/এক্সপ্রেস দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য প্রতি কিলোমিটারে ৩ পয়সা। স্লিপার ক্লাসের জন্য ৫ পয়সা। এসি চেয়ার কার, এসি ৩-টায়ার এবং ফার্স্ট ক্লাসের জন্য ১০ পয়সা। এসি ২-টায়ারের জন্য ১৫ পয়সা এবং এসি ১-টায়ারের জন্য ৩০ পয়সা।
নিজের দলেরই বিদ্রোহ
ভাড়া বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি 'আম আদমি' বিরোধী তকমা দিলেও, সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদ আসে দিনেশ ত্রিবেদীর নিজস্ব দল তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে। দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই ভাড়া বৃদ্ধি তিনি মেনে নেবেন না। নন্দীগ্রাম থেকে তিনি ঘোষণা করেন, 'রেল ভাড়া বাড়ানো হয়েছে, অথচ আমরা জানতামই না। আমাদের সংসদীয় দল ইতিমধ্যেই এর বিরোধিতা করেছে।' সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনও সামাজিক মাধ্যমে স্পষ্ট জানান যে উচ্চবিত্তদের ক্লাসে ভাড়া বৃদ্ধি চললেও সাধারণের ক্ষেত্রে এটি অগ্রহণযোগ্য।
