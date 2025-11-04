English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Neem Karoli Baba: জীবনে শুভ সময় এগিয়ে আসছে! কী ভাবে বুঝবেন? নিম করোলি বাবা দিলেন এক আশ্চর্য ইঙ্গিত...

Good Times Signs by Neem Karoli Baba: নিম করলি বাবার নাম ভারতের বিখ্যাত সাধকদের মধ্যে গণ্য করা হয় তার প্রধান আশ্রম উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল জেলায় অবস্থিত। ভারতের খুবই আলোচিত সাধকদের মধ্যে তিনি একজন। তাঁর নানা অলৌকিক কাজ প্রায় সারা বিশ্বকে চমকি দিয়েছে।

| Nov 04, 2025, 09:03 PM IST
1/9

নিম করোলি বাবা

বাবাকে অনেকে হনুমানজীর অবতার বা হনুমানজির পরম ভক্ত বলে মনে করেন। 

2/9

নিম করোলি বাবা

নিম করোলি বাবা বলেছিলেন যে,  শুভ সময় আসার আগে কোন ব্যক্তির বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখেন যা কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয়।

3/9

নিম করোলি বাবা

আপনি যদি স্বপ্নে আপনার পূর্বপুরুষ কে দেখতে পান তবে এটি আগামী দিনের শুভ লক্ষণ। যাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষদের স্বপ্নে দেখেন তাঁরা খুব ভাগ্যবান।

4/9

নিম করোলি বাবা

স্বপ্নের সাধু বা ঋষি-মুনিদের দেখলে সৌভাগ্যের লক্ষণ। খুব শীঘ্রই আপনার যে কোন সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। 

5/9

নিম করোলি বাবা

স্বপ্নে চড়ুই বা চড়ুইয়ের মত পাখি দেখা, আপনার বাড়িতে শুভ কিছু আসার লক্ষণ।  বিশেষ করে চড়ুই পাখি।     

6/9

নিম করোলি বাবা

অনেক সময় একজন হয় অস্থির সময় থেকে কী ভাবে মুক্তি পাবেন বুঝতে পারেন না। সে সময় ঐশ্বরিক শক্তি আপনার মনে প্রবেশ করে এবং সঠিক পথে পরিচালিত করে। 

7/9

নিম করোলি বাবা

যখন আপনার বিবেক হঠাৎ আপনাকে পরামর্শ দিতে শুরু করবে, যা আপনি আগে ভাবেননি, তখন বুঝবেন যে ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন এবং আপনার সমস্ত কাজ সম্পন্ন হতে চলেছে

8/9

নিম করোলি বাবা

মন্দিরে প্রবেশের পরে মানুষের চোখ থেকে জল বের হয়। ভগবানের ভক্তিতে মগ্ন মানুষের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে

9/9

নিম করোলি বাবা

আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ সংযোগ অনুভব করতে শুরু করেন সে সময়। এটি একটি লক্ষণ যে, ঈশ্বর নিজেই আপনাকে দেখেছেন এবং খুব শীঘ্রই আপনি তাঁর আশীর্বাদ পেতে চলেছেন

