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যারা অগাস্টে পেলেন না অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা, তাঁরা কি সেপ্টেম্বরে একসঙ্গে ২ মাসের টাকা পাবেন? কবে ঢুকবে সেপ্টেম্বরের টাকা? বিরাট খবর

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 31, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:56 PM IST

Annapurna Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনার আগস্ট মাসের কিস্তি পেতে উপভোক্তা তালিকা যাচাইকরণের কারণে কিছুটা বিলম্ব হলেও সেপ্টেম্বর মাস পড়তেই উপভোক্তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। আগস্ট মাসে রাজ্যের প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ যোগ্য মহিলা ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। তবে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ আবেদনের মধ্যে অনেকেরই যাচাইকরণ প্রক্রিয়া বাকি থাকায় আগস্টে টাকা ঢোকেনি। তাঁদের জন্য এবার গুরুত্বপূর্ণ সময়সূচি ও বকেয়া পাওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট করল প্রশাসন।

 

সেপ্টেম্বরে কবে ঢুকবে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩,০০০ টাকা?1/11

সেপ্টেম্বরে কবে ঢুকবে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩,০০০ টাকা?

প্রশাসনের স্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই প্রকল্পের অর্থ সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।

সেপ্টেম্বরে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩,০০০ টাকা2/11

সেপ্টেম্বরে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩,০০০ টাকা

মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অর্থাৎ ১০ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সমস্ত যোগ্য উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা সরাসরি ডিবিটি (DBT) প্রক্রিয়ায় জমা করে দেওয়া হবে।

 

নির্ধারিত সময়3/11

নির্ধারিত সময়

ফলে আগস্টের মতো মাসের শেষের দিকে অপেক্ষা করতে হবে না; প্রতি মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই টাকা পৌঁছে যাবে।

 

‘আন্ডার প্রসেস’,4/11

‘আন্ডার প্রসেস’,

যাঁদের স্ট্যাটাস ‘আন্ডার প্রসেস’, তাঁদের কি বকেয়াসহ দুই মাসের টাকা ঢুকবে?

‘আন্ডার প্রসেস’5/11

‘আন্ডার প্রসেস’

৩১ আগস্ট পর্যন্ত যাঁদের আবেদনের স্ট্যাটাস ‘আন্ডার প্রসেস’ (Under Process) বা প্রক্রিয়াধীন দেখাচ্ছিল, তাঁদের জন্য বড় সুখবর রয়েছে

বঞ্চিত হবেন না যোগ্যরা: 6/11

বঞ্চিত হবেন না যোগ্যরা:

প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, কোনো প্রকৃত ও যোগ্য আবেদনকারীই এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না।

 

‘পেমেন্ট প্রসেসিং’7/11

‘পেমেন্ট প্রসেসিং’

একত্রে দুই মাসের টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা: ব্লক ও জেলা স্তরে যাচাইকরণ (Verification) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া মাত্রই আবেদনটি ‘পেমেন্ট প্রসেসিং’ স্তরে স্থানান্তরিত হবে।

যোগ্য হিসেবে প্রমাণিত8/11

যোগ্য হিসেবে প্রমাণিত

যে সমস্ত আবেদনকারী আগস্টের টাকা পাননি কিন্তু যাচাইয়ে যোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন, প্রশাসনিক সুবিধার্থে তাঁদের অ্যাকাউন্টে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর--এই দুই মাসের বকেয়া মিলিয়ে মোট ৬,০০০ টাকা একত্রে জমা হতে পারে।

 

আবেদনের স্ট্যাটাস দেখবেন কীভাবে এবং সমস্যা হলে করণীয় কী?9/11

আবেদনের স্ট্যাটাস দেখবেন কীভাবে এবং সমস্যা হলে করণীয় কী?

আবেদনকারীরা ঘরে বসেই তাঁদের বর্তমান স্থিতি পরীক্ষা করতে পারবেন...

১. রাজ্য সরকারের অফিসিয়াল পোর্টাল socialregistry.wb.gov.in-এ যান। ২. ‘Citizen/Family Login’ সেকশনে গিয়ে নিজের রেজিস্টার্ড তথ্য দিয়ে লগইন করুন। ৩. আবেদনের স্ট্যাটাস যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিশ্চিত করুন।

অভিযোগ দায়ের10/11

অভিযোগ দায়ের

যদি কারও আবেদনে কোনও সমস্যা থাকে বা টাকা না ঢোকে, তবে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিডিও (BDO) অফিস কিংবা পুরসভা কার্যালয়ে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। এ ছাড়া পোর্টালের অনলাইন ‘Grievance Redressal’ অপশনে গিয়েও নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট11/11

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

যাচাইকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করা হচ্ছে, ফলে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই যোগ্য উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অনুদান পৌঁছে যাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

TAGS:
Annapurna Yojana

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