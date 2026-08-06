/অন্নপূর্ণা যোজনার তৃতীয় কিস্তির টাকা কবে মিলবে? দিন-তারিখ জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী

Annapurna Yojana: এখনও আসেনি টাকা! আদৌ আসবে তো? কবে আসবে অন্নপূর্ণা যোজনার তৃতীয় কিস্তির টাকা? স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অগাস্ট মাসের ৬ তারিখ হয়ে গেলেও এখনও ঢোকেনি অন্নপূর্ণা যোজনার তৃতীয় কিস্তির টাকা। কবে ঢুকবে টাকা? স্পষ্ট জানালেন রাজ্যের সমাজকল্যাণমন্ত্রী মালতী রাভা রায়।
বুধবার মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির এক অনুষ্ঠানে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, অগাস্ট মাসের তৃতীয় কিস্তির ৩,০০০ টাকা ১৫ অগাস্টের পর থেকে সমস্ত যোগ্য প্রার্থীদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু হবে।
মন্ত্রী বলেন, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ইতিমধ্যেই উপভোক্তাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার তৃতীয় কিস্তির টাকা যোগ্য উপভোক্তারা ১৫ অগাস্টের পর পাবেন।
কেন তৃতীয় কিস্তির টাকা দিতে দেরি? মন্ত্রী জানান, অনেক অযোগ্যরা টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। তাই সরকার কড়া ভেরিফিকেশন প্রসেস শুরু করছে। ব্লকভিত্তিক ভেরিফিকেশন চলছে। তাই এমাসে দেরিতে ঢুকবে টাকা।
প্রসঙ্গত, দেরিতে ঢুকলেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই আশ্বস্ত করেছেন যে, ৩০ অগাস্টের মধ্যে সব যোগ্যরা টাকা পেয়ে যাবেন। যোগ্যদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে।