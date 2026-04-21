School Summer vacation: কবে পড়ছে গরমের ছুটি? ভোট-গরমে কবে খুলবে রাজ্যের সব স্কুল? সামার ভ্যাকেশনের বড় আপডেট

When Will School Reopen After Election and Summer Vacation?: ভোট-গরম মিলিয়ে টানা স্কুল বন্ধ থাকতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই পঠনপাঠন বন্ধ বেশ কিছু স্কুলে। ওদিকে গরম-তাপপ্রবাহের কারণে দেশের অন্যান্য রাজ্য়ে হয় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে, নয়তো স্কুল টাইমিংয়ে বদল আনা হয়েছে।  

| Apr 21, 2026, 11:14 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: এ যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া! একে চাঁদিফাটা গরম, সঙ্গে দোসর ভোট। দুই মিলিয়ে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। 

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি সব স্কুলেরই গরমের ছুটি নিয়ে বড় আপডেট। অনেকেই মনে করছেন, গরম ও ভোট, সবমিলিয়ে এবারও গরমের ছুটি তাড়াতাড়ি পড়তে পারে। 

কারণ, ভোটের জন্য় স্কুল নেওয়া হয়। এবার ভোটে বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত কমিশনের। সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার ব্যবস্থা করা হয় সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে।

২০২৬ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী ১১ মে থেকে গরমের ছুটি পড়ার কথা। কিন্তু ভোটের জন্য আগেই থেকেই গরমের ছুটি ঘোষণা করা হতে পারে সরকারি-বেসরকারি সব স্কুল।

এখন কতদিন ছুটি ঘোষণা করা হবে? সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর। কিন্তু ভোটের জন্য বাড়তে পারে ছুটির দিন সংখ্যা। 

প্রথম দফার ২৩ এপ্রিলের ভোটের কারণে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু স্কুল নিয়ে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে ভোটের কাজ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে।

দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ ২৯ এপ্রিল। তারপর ৪ মে ভোটগ্রহণ। ভোট প্রক্রিয়া শেষ হবে ৬ মে। ফলে আগামী ৬ মে পর্যন্ত রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলেই ক্লাস করা সম্ভব নয় বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।

কারণ ভোট মিটে গেলেও সঙ্গে সঙ্গেই বাহিনী সরে যাবে না। কারণ এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজ্যে ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে নির্বাচন কমিশন।

তাই তারা যদি স্কুলেই থাকে, তবে যতক্ষণ স্কুলে থাকে, ততক্ষণ স্কুল খোলার সম্ভাবনা নেই ভোট মিটে গেলেও। ফলে একদিকে যেমন ভোটের জন্য এগিয়ে আসতে পারে ছুটি, তেমনই ভোটের কারণেই দেরিতে খুলতে পারে স্কুল। 

ফলে প্রশ্ন উঠছে, ভোট পর্ব মেটার পর বাহিনী সরে যাওয়ার পর কি ১১ মে-এর আগে আর স্কুল খোলার সময় পাওয়া যাবে? নাকি টানা গরমের ছুটি পড়ে যাবে ভোটের আগে থেকেই? 

সবমিলিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরেই রাজ্যে প্রবল গরম পড়ছে। যে কারণে গতবারও এগিয়ে আসে গরমের ছুটি। এবার তারসঙ্গে যোগ হয়েছে ভোট। উল্লেখ্য, গরমে তাপপ্রবাহের কারণে ইতিমধ্যেই দেশের অন্যান্য রাজ্য়ে হয় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে নয়তো স্কুল টাইমিংয়ে বদল আনা হয়েছে।

তাই ভোট-গরম মিলিয়ে টানা স্কুল বন্ধ থাকতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। স্পর্শকাতর এলাকায় যেমন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের থাকার ব্যবস্থার কারণে ইতিমধ্যেই স্কুল ও স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন বন্ধ।

