/কবে খুলবে পোর্টাল? যুবশক্তি ভরসা যোজনার ৩০০০ টাকা কবে ঢুকবে অ্যাকাউন্টে? পারিবারিক আয় কত হলে পাওয়া যাবে না?

Yuva Shakti Bharosa Card: পোর্টাল খুললেই চালু হয়ে যাবে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া। কারা পাবেন এই আর্থিক সহায়তা? যোগ্য কারা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ‘যুবশক্তি ভরসা কার্ড’ প্রকল্প। যুবসাথীর বদলে যুবশক্তি প্রকল্পের ঘোষণা করে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার।
এবার এল বিগ আপডেট। কবে খুলবে যুবশক্তি ভরসা যোজনার পোর্টাল? যোগ্য কর্মহীন যুবক-যুবতীদের অ্যাকাউন্টে কবে ঢুকবে ৩০০০ টাকা? কারণ, কলেজে কলেজে পড়ুয়াদের সার্টিফিকেট সংগ্রহের ধুম পড়ে গিয়েছে।
জানা যাচ্ছে অক্টোবরে চালু হতে পারে যুবশক্তি যোজনা প্রকল্প। ঘোষণা অনুযায়ী, কর্মহীন বেকার স্নাতক যুবক-যুবতীরা মাসে ৩০০০ টাকা করে পাবেন।
আর যারা স্নাতক নন কিন্তু বেকার, তাঁরা মাসে ২০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। তবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের প্রকৃত আর্থিক ও কর্মসংস্থান যাচাই করতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করা হবে।
সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হবে। প্রকল্পের দায়িত্বে থাকবে রাজ্যের যুবকল্যাণ দফতর। যুবশক্তি প্রকল্পের আবেদনকারীদের বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ থেকে ৪০ বছর।
এখনও পর্যন্ত পোর্টাল না খুললেও, সূত্রের খবর,দুর্গাপুজোর আগেই চালু হতে পারে ‘যুবশক্তি’ প্রকল্পের অনলাইন পোর্টাল। আর পোর্টাল খুললেই চালু হয়ে যাবে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া।
তবে এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে পরিবারের মাসিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম হতে হবে ও অন্য কোনও সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা থাকলে হবে না, এমনটাই জানা গিয়েছে।