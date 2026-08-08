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কবে খুলবে পোর্টাল? যুবশক্তি ভরসা যোজনার ৩০০০ টাকা কবে ঢুকবে অ্যাকাউন্টে? পারিবারিক আয় কত হলে পাওয়া যাবে না?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 08, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:31 PM IST

Yuva Shakti Bharosa Card: পোর্টাল খুললেই চালু হয়ে যাবে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া। কারা পাবেন এই আর্থিক সহায়তা? যোগ্য কারা?

 

 

যুবশক্তি ভরসা কার্ড1/7

যুবশক্তি ভরসা কার্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ‘যুবশক্তি ভরসা কার্ড’ প্রকল্প।  যুবসাথীর বদলে  যুবশক্তি প্রকল্পের ঘোষণা করে  শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার। 

কবে খুলবে পোর্টাল?2/7

কবে খুলবে পোর্টাল?

এবার এল বিগ আপডেট। কবে খুলবে যুবশক্তি ভরসা যোজনার পোর্টাল? যোগ্য কর্মহীন যুবক-যুবতীদের অ্যাকাউন্টে কবে ঢুকবে ৩০০০ টাকা? কারণ, কলেজে কলেজে পড়ুয়াদের সার্টিফিকেট সংগ্রহের ধুম পড়ে গিয়েছে।

যোগ্য কারা?3/7

যোগ্য কারা?

জানা যাচ্ছে অক্টোবরে চালু হতে পারে যুবশক্তি যোজনা প্রকল্প।  ঘোষণা অনুযায়ী, কর্মহীন বেকার স্নাতক যুবক-যুবতীরা মাসে ৩০০০ টাকা করে পাবেন।

বাড়ি বাড়ি যাচাই4/7

বাড়ি বাড়ি যাচাই

আর যারা স্নাতক নন কিন্তু বেকার, তাঁরা মাসে ২০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। তবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের প্রকৃত আর্থিক ও কর্মসংস্থান যাচাই করতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করা হবে। 

বয়সসীমা5/7

বয়সসীমা

সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হবে। প্রকল্পের দায়িত্বে থাকবে রাজ্যের যুবকল্যাণ দফতর। যুবশক্তি প্রকল্পের আবেদনকারীদের বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ থেকে ৪০ বছর।

অনলাইনে আবেদন6/7

অনলাইনে আবেদন

এখনও পর্যন্ত পোর্টাল না খুললেও, সূত্রের খবর,দুর্গাপুজোর আগেই চালু হতে পারে ‘যুবশক্তি’ প্রকল্পের অনলাইন পোর্টাল। আর পোর্টাল খুললেই চালু হয়ে যাবে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া। 

পারিবারিক আয়7/7

পারিবারিক আয়

তবে এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে পরিবারের মাসিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম হতে হবে ও অন্য কোনও সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা থাকলে হবে না, এমনটাই জানা গিয়েছে।

TAGS:
Yuva Shakti Bharosa Yojana

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