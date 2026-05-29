/Annapurna Bhandar Form: কোথায় পাওয়া যাবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম? বিশদে জেনে নিন

Annapurna Bhandar New Form: অনলাইন ও অফলাইন, দুভাবেই ফর্ম পাওয়া যাবে। ৯০ দিন ধরে চলবে এই প্রক্রিয়া। আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোথায় পাওয়া যাবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম? জানিয়ে দিলেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
বললেন, “অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য আমরা ক্যাম্প করব। সব সরকারি অফিসেই ক্যাম্প করা হবে।"
তিনি বলেন, "এমন কোনও বিষয় নেই যে আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যেই সব ফর্ম ফিল-আপ করতে হবে।”
অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম অফলাইনে বিডিও অফিস, ডিএম অফিস, পুরসভা, ওয়ার্ড অফিস থেকে পাওয়া যাবে।
এছাড়া পুরসভার কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম পৌঁছে দেবেন। ফর্ম ফিল-আপ করে তারপর নিকটবর্তী সরকারি অফিসে জমা দেওয়া যাবে।
ফিল-আপ করে আবেদন করা যাবে।