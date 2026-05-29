Annapurna Bhandar Form: কোথায় পাওয়া যাবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম? বিশদে জেনে নিন

Written BySUDESHNA PAUL
Published: May 29, 2026, 06:22 PM IST|Updated: May 29, 2026, 06:24 PM IST

Annapurna Bhandar New Form: অনলাইন ও অফলাইন, দুভাবেই ফর্ম পাওয়া যাবে। ৯০ দিন ধরে চলবে এই প্রক্রিয়া। আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোথায় পাওয়া যাবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম? জানিয়ে দিলেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। 

বললেন, “অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য আমরা ক্যাম্প করব। সব সরকারি অফিসেই ক্যাম্প করা হবে।" 

তিনি বলেন, "এমন কোনও বিষয় নেই যে আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যেই সব ফর্ম ফিল-আপ করতে হবে।”

অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম অফলাইনে বিডিও অফিস, ডিএম অফিস, পুরসভা, ওয়ার্ড অফিস থেকে পাওয়া যাবে। 

এছাড়া পুরসভার কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম পৌঁছে দেবেন। ফর্ম ফিল-আপ করে তারপর নিকটবর্তী সরকারি অফিসে জমা দেওয়া যাবে। 

অনলাইন ও অফলাইন, দুভাবেই ফর্ম পাওয়া যাবে। ফিল-আপ করে আবেদন করা যাবে।

