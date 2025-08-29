English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
NARI 2025 report: মেয়েদের জন্য সবচেয়ে ভয়ানক দিল্লি-রাঁচি-জয়পুর-পটনা! ব়্যাংকিংয়ে কলকাতা কোথায়? বিরাট রিপোর্ট...

NARI Report: সম্প্রতি প্রকাশিত NARI (National Assessment of Rights and Inclusion)-এর ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের মেট্রো শহরগুলির মধ্যে দিল্লি (Delhi), ফরিদাবাদ (Faridabad), এবং রাঁচি (Ranchi) মহিলাদের জন্য বসবাসের সবচেয়ে খারাপ শহর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনে মূলত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং আইনি সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিগুলির ওপর ভিত্তি করে একটি র‍্যাঙ্কিং তৈরি করা হয়েছে।

| Aug 29, 2025, 12:58 PM IST
নারী নিরাপত্তা

'নারি' (NARI) রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশাখাপত্তনম, কোহিমা, ভুবনেশ্বর, আইজল, মুম্বই, ইটানগর এবং গ্যাংটক ভারতের মহিলাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে উঠে এসেছে। এর সম্পূর্ণ বিপরীতক্রমে, রাজধানী দিল্লি, জয়পুর, পাটনা, ফরিদাবাদ, কলকাতা, শ্রীনগর এবং রাঁচি মহিলাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে।

নারী নিরাপত্তা

নারি (NARI)-র এই ফলাফল একটি বেসরকারি ডেটা সায়েন্স সংস্থা Pvalue Analytics দ্বারা ৩১টি ভারতীয় শহরের ১২,৭৭০ জন মহিলার উপর পরিচালিত একটি ব্যাপক সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে।  

নারী নিরাপত্তা

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে যে, এই তিনটি শহরে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার, বিশেষ করে যৌন নিপীড়ন এবং গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা, অন্য শহরগুলির তুলনায় অনেক বেশি। 

নারী নিরাপত্তা

বিশেষ করে, গণপরিবহনে মহিলাদের নিরাপত্তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। 

নারী নিরাপত্তা

উপরন্তু, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের দিক থেকে এই শহরগুলিতে মহিলাদের কাজের সুযোগ এবং কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা তুলনামূলকভাবে কম।

নারী নিরাপত্তা

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই শহরগুলিতে মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং সহায়ক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।   

নারী নিরাপত্তা

উদাহরণস্বরূপ, কর্মজীবী ​​মহিলাদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার, সুরক্ষিত হোস্টেল এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াগুলি দুর্বল। 

নারী নিরাপত্তা

প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে যে, এই শহরগুলির সরকারকে মহিলাদের নিরাপত্তা এবং ক্ষমতায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। 

নারী নিরাপত্তা

এর মধ্যে রয়েছে পুলিসি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি। 

নারী নিরাপত্তা

এই রিপোর্টটি শহরের নীতি নির্ধারকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা এবং মহিলাদের অধিকার ও সুরক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে।

