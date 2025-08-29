NARI 2025 report: মেয়েদের জন্য সবচেয়ে ভয়ানক দিল্লি-রাঁচি-জয়পুর-পটনা! ব়্যাংকিংয়ে কলকাতা কোথায়? বিরাট রিপোর্ট...

NARI 2025 report: মেয়েদের জন্য সবচেয়ে ভয়ানক দিল্লি-রাঁচি-জয়পুর-পটনা! ব়্যাংকিংয়ে কলকাতা কোথায়? বিরাট রিপোর্ট...
NARI Report: সম্প্রতি প্রকাশিত NARI (National Assessment of Rights and Inclusion)-এর ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের মেট্রো শহরগুলির মধ্যে দিল্লি (Delhi), ফরিদাবাদ (Faridabad), এবং রাঁচি (Ranchi) মহিলাদের জন্য বসবাসের সবচেয়ে খারাপ শহর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনে মূলত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং আইনি সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিগুলির ওপর ভিত্তি করে একটি র্যাঙ্কিং তৈরি করা হয়েছে।
'নারি' (NARI) রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশাখাপত্তনম, কোহিমা, ভুবনেশ্বর, আইজল, মুম্বই, ইটানগর এবং গ্যাংটক ভারতের মহিলাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে উঠে এসেছে। এর সম্পূর্ণ বিপরীতক্রমে, রাজধানী দিল্লি, জয়পুর, পাটনা, ফরিদাবাদ, কলকাতা, শ্রীনগর এবং রাঁচি মহিলাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে।
