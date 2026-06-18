/Janakalyan Shibir: জনকল্যাণ শিবিরে গেলে কোন ডক্যুমেন্ট মাস্ট, কতক্ষণ খোলা থাকছে, কী কী সুবিধে মিলছে

Janakalyan Shibir: ফর্ম পূরণ, আবেদনপত্র জমা দেওয়া ও নথির ফটোকপি করার মতো সমস্ত সহায়তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।
জনকল্যাণ শিবির শেষ হওয়ার দিন বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৮ জুন। আর্থাত্ যে শিবির শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল গতকাল তা শেষ হচ্ছে আজ।
যারা আজ শেষ দিনে শিবিরে যাচ্ছেন তাদের কিছু জিনিস জেনেই শিবিরে যাওয়া উচিত। শিবিরে গিয়ে নাম নথিভক্ত বা রেডিস্ট্রশন করতে হবে। তার জন্য লাগবে আধার কার্ড।
ফর্ম পূরণ, আবেদনপত্র জমা দেওয়া ও নথির ফটোকপি করার মতো সমস্ত সহায়তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, শিবিরে প্রাপ্ত প্রতিটি অভিযোগ অনলাইন ব্যবস্থায় নথিভুক্ত করতে হচ্ছে এবং অভিযোগকারীদের জন্য একটি রেফারেন্স নম্বর ইস্যু করা হচ্ছে।
রাজ্যের ১১০০ জায়গায় চলছে এই শিবির। সকাল ১০টা থেকে চালু হয়ে এই শিবির চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
কী কী সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে এই শিবির থেকে। শিবিরে মিলছে ব্যাঙ্কের জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টও খোলার সুবিধে, অন্নপূর্ণ যোজনার ফর্ম, আয়ুষ্মান যোজনা, পিএম কিষান, কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড, পিএম সুরক্ষা বিমা যোজনার ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে, অটল পেনশন যোজনার সুবিধা মিলছে, পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা, রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা, পিএম উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া আধার সিডিং, সিএএ অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদির সুবিধা মিলছে।