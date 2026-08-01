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৩০ অগাস্টের মধ্যে অন্নপূর্ণার টাকা কারা পাচ্ছেন? 'যোগ্য' হয়েও কারা পাচ্ছেন না? কেন?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 01, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:06 PM IST

Annapurna Yojana Big Update: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বঞ্চিত 'যোগ্য়' আবেদনকারীদের উদ্দেশে অগ্নিমিত্রা পালের বড় পরামর্শ। কী বললেন মন্ত্রী? কী করতে হবে?

যোগ্য হয়েও টাকা পাননি!1/7

যোগ্য হয়েও টাকা পাননি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জুন-জুলাই, গত ২ মাসে ২ ধাপে যোগ্য আবেদনকারীরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়ে গিয়েছেন। তবে এখনও অনেকেই আবার পাননি বলেও অভিযোগ করছেন। তাঁদের দাবি, তাঁরা নিজেকে যোগ্য বলে দাবি করলেও , টাকা পাননি।

৩০ অগাস্টের মধ্যে2/7

৩০ অগাস্টের মধ্যে

যে প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন,"অন্নপূর্ণা যোজনায় অনেকে টাকা পেয়েছেন, অনেকে আন্ডার-ভেরিফিকেশনে। ৩০ অগাস্টের মধ্যে যোগ্য মহিলারাও অন্নপূর্ণা যোজনায় নথিভুক্ত হয়ে যাবেন। যারা এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য তাঁরা টাকা পেয়ে যাবেন।"

আপনি কি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন?3/7

আপনি কি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন?

এখন অগাস্টে আপনি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন কিনা? সেটা কীভাবে বুঝবেন? অন্নপূর্ণা যোজনার নির্দিষ্ট পোর্টালে গিয়ে স্ট্যাটাস চেক করলেই আপনি তা বুঝে যাবেন। স্ট্যাটাস চেক করতে কোনও সমস্যা হলে আপনাকে সরকারি হেল্পলাইন বা নির্দিষ্ট পোর্টালেই জানাতে হবে। 

 

অগ্নিমিত্রা পালের বড় বক্তব্য4/7

অগ্নিমিত্রা পালের বড় বক্তব্য

এই প্রসঙ্গে নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বড় কথা বলেছেন। তিনি বলেন, শুরু থেকেই সরকারের লক্ষ্য ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের উপভোক্তাদের মধ্যে প্রকৃত সুবিধাভোগীরা যেন অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধাও পান। কিন্তু যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তাদের মধ্যে এমন অনেক নাম রয়েছে, যাঁদের প্রকৃতপক্ষে এই প্রকল্পের আওতায় থাকার কথা নয়। 

অগ্নিমিত্রা পালের অভিযোগ5/7

অগ্নিমিত্রা পালের অভিযোগ

এপ্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পালের অভিযোগ, এমন অনেকে রয়েছেন যারা আয়কর দেন বা যোগ্যতার নিরিখেও এই সুবিধা পাওয়ার কথা নয়, অথচ তাঁদের নাম তালিকায় এসেছে। যে কারণে পরবর্তীকালে প্রকল্পের নিয়মে কিছু পরিবর্তন আনা হয়।

অগ্নিমিত্রা পালের দাবি6/7

অগ্নিমিত্রা পালের দাবি

নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের আরও দাবি, প্রশাসনের ভিতরেই থাকা কিছু অসাধু মানসিকতার কর্মীর কারণেই এই সমস্যার সৃষ্টি। যারা প্রকৃত যোগ্য তাদের নাম ও সঠিক নথি সিস্টেমে আপলোড করা হচ্ছে না। যার ফলে বহু 'যোগ্য়' মহিলা অহেতুক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

অগ্নিমিত্রা পালের পরামর্শ7/7

অগ্নিমিত্রা পালের পরামর্শ

তাই যাঁরা টাকা পাননি, সেইসব বঞ্চিত আবেদনকারীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যদি নাম না উঠে থাকে, তবে অবশ্যই বিডিও অফিস বা সংশ্লিষ্ট পুরসভায় লিখিত আবেদনে জানাতে হবে। লিখিত অভিযোগ জমা পড়লে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা অবশ্যই মিলবে।

TAGS:
Annapurna Yojana
Annapurna Bhandar

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