Nepal Unrest Nepokids: 'নেপো কিডসরা নিপাত যাক'-- যে স্লোগানে নেপালে এল বদল, টার্গেটের সেই মুখগুলো কারা?

Nepal's Nepo Kids: নেপালের 'নেপো কিডস' (Nepal Nepo Kids) কারা?

| Sep 12, 2025, 08:48 PM IST
জেন-জি-এর মতে, এরা সবাই “ক্ষমতাশালী বাবা-মায়ের সন্তান,” যারা করদাতার টাকায় বড় হয়েছে এবং এখন সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এখানে সেইসব তথাকথিত "নেপো কিডস"-এর তালিকা দেওয়া হলো, যাদের বিলাসবহুল জীবনযাপন নেপালের তরুণ প্রজন্মকে ক্ষুব্ধ করেছে।

সৌগত থাপা

সৌগত থাপা হলেন নেপালের সেইসব "নেপো কিডস"-এর মধ্যে একজন, যিনি মূলত তার বাবার প্রভাবে চেম্বার অফ কমার্সের নির্বাচনে জয়লাভ করে আলোচনায় আসেন। তিনি প্রাক্তন আইনমন্ত্রী বিন্দু কুমার থাপার ছেলে। জেন-জি কর্মীরা মনে করেন যে তার জয় তার নিজের যোগ্যতার চেয়ে পারিবারিক সম্পর্কের কারণেই হয়েছে।  

সৌগত থাপা

তার জীবনযাপনও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। তিনি বিদেশে সময় কাটিয়েছেন, দামি গাড়ি চালাতেন এবং একজন ধনী ব্যবসায়ীর ছেলের মতো জীবনযাপন করতেন, যদিও তার বাবা একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন, শিল্পপতি নন। অনেকে যুক্তি দেন যে সৌগত থাপার চেম্বার অফ কমার্সের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই, এবং তার এই পদটি কেবল বিশেষ সুবিধার ফল।

শৃঙ্খলা কাটিওয়াড়া

জেন-জি-এর তালিকায় আরেকজন নাম হলো শৃঙ্খলা কাটিওয়াড়া, যিনি 'মিস নেপাল ওয়ার্ল্ড'-এর খেতাব জিতেছিলেন। তবে, অনেক তরুণ বিশ্বাস করে যে তিনি কেবল তার প্রতিভার জন্য নয়, তার বাবার প্রভাবের কারণেও এই মুকুট পেয়েছেন। তিনি প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিরোধ কাটিওয়াড়ার মেয়ে। ২৯ বছর বয়সী শৃঙ্খলা তার বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য পরিচিত, প্রায়শই তিনি বিদেশে ছুটি কাটাতে যান। জেন-জি আন্দোলন শুরু হওয়ার পর, রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি ইনস্টাগ্রামে প্রায় ১ লাখ ফলোয়ার হারিয়েছেন।

বীণা মাগার

বীণা মাগার হলেন জেন-জি প্রতিবাদের আরেকটি লক্ষ্য। তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল 'প্রচণ্ড'-এর পুত্রবধূ এবং নেপালের পানি সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রতিবাদকারীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং এমনকি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারি তহবিল ব্যবহার করে বিদেশ ভ্রমণ এবং গ্রামীণ পানি প্রকল্পের টাকা ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরিয়ে নেওয়া।  

শিভানা শ্রেষ্ঠা

শিভানা শ্রেষ্ঠা, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবার পুত্রবধূ, তিনিও নেপালের "নেপো কিডস"-এর তালিকায় আছেন। তার বিলাসবহুল জীবনযাত্রা প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় দৃশ্যমান হয় এবং রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক।

নেপাল নেপো কিডস

রাজনীতিবিদদের সুবিধাভোগী সন্তানদের তালিকা দীর্ঘ। '#NepoKids' হ্যাশট্যাগটি দেখিয়ে দিয়েছে যে, কীভাবে তাদের অনেকেই চরম স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করে, যখন সাধারণ নাগরিকরা প্রতিদিনের দুর্ভোগের সঙ্গে লড়াই করছে।

