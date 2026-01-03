KKR-Mustafizur Rahman: মুস্তাফিজুর বিয়োগে ৯.২ কোটি যোগ, কেকেআর বিকল্প পাবে! টার্গেটে এই তারকারাই...

KKR-Mustafizur Rahman: মুস্তাফিজুর বিয়োগে ৯.২ কোটি যোগ, কেকেআর বিকল্প পাবে! টার্গেটে এই তারকারাই...
KKR-Mustafizur Rahman: মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিতেই কেকেআরের হাতে এখন ৯.২ কোটি টাকা চলে এল। কেকেআর কি বিকল্প পাবে? আর এই বিরাট অঙ্কে কোন কোন তারকাদের টার্গেট করবে কেকেআর?
1/10
কেকেআর-মুস্তাফিজুর রহমান
2/10
তুমুল সমালোচিত কেকেআর
photos
TRENDING NOW
3/10
মুস্তাফিজুর রহমানের ৯.২ কোটি
4/10
আইপিএলে বিকল্পের নিয়ম
5/10
KKR May Target
6/10
অবিক্রিত তালিকায় চোখ
7/10
জাই রিচার্ডসন
8/10
স্পেনসার জনসন
অস্ট্রেলিয়ার স্পেনসার জনসন বর্তমানে চোটের কারণে বিগ ব্যাশ খেলছেন না। গতবছর কেকেআরের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি ভালো বিকল্প হতে পারেন। তবে কেকেআরে তাঁর জন্য সময়টা ছিল ঠিক ছিল না। ৪ ম্যাচে মাত্র ১ উইকেট পেয়েছিলেন। কিন্তু সব মিলিয়ে জনসন ৭১ ম্যাচে ৮৫ উইকেট নিয়েছেন। নিলামে জনসনকে কোনও দল নেয়নি। দেখা যাক কেকেআর তাঁকে আরেকটি সুযোগ দেয় কিনা?
9/10
রিচার্ড গ্লিসন
ইংরেজ ক্রিকেটার রিচার্ড গ্লিসন চলতি এসএ২০ টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন এবং এখনও পর্যন্ত ৩ ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছেন। তিনি একজন অসাধারণ ডেথ ওভারের বোলার এবং সম্প্রতি জোহানেসবার্গ সুপার কিংসের হয়ে এক ম্যাচ জিতিয়ে ভালো পারফর্ম করেছেন। তিনি এর আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএলে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন। গ্লিসনের নিলামে ৭৫ লক্ষ টাকার বেসপ্রাইজে ছিলেন। তবে সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকলেও নিলামে তাঁর নাম ডাকা হয়নি।
10/10
ফজলহক ফারুকী
ফজলহক ফারুকী কেকেআরের জন্য ভালো বাঁহাতি ফাস্ট বোলিং বিকল্প হতে পারেন। তিনি আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের হয়ে খেলবেন। অতীতেরাজস্থান রয়্যালস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএল খেলেছেন। আইপিএলে ১২ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন, তবে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভালো করেছেন, যেখানে এখনও পর্যন্ত ৫১ ম্যাচে ৬৩ উইকেট নিয়েছেন। নিলামে অবিক্রিত থাকলেও তাঁকে সুযোগ দেওয়া হতে পারে। কারণ তিনি এখনও পর্যন্ত ১৪৯ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন এবং ১৮৬ উইকেট নিয়েছেন। রীতিমতো অভিজ্ঞ তিনি
photos