  • KKR-Mustafizur Rahman: মুস্তাফিজুর বিয়োগে ৯.২ কোটি যোগ, কেকেআর বিকল্প পাবে! টার্গেটে এই তারকারাই...

KKR-Mustafizur Rahman: মুস্তাফিজুর বিয়োগে ৯.২ কোটি যোগ, কেকেআর বিকল্প পাবে! টার্গেটে এই তারকারাই...

KKR-Mustafizur Rahman: মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিতেই কেকেআরের হাতে এখন ৯.২ কোটি টাকা চলে এল। কেকেআর কি বিকল্প পাবে? আর এই বিরাট অঙ্কে কোন কোন তারকাদের টার্গেট করবে কেকেআর?

Jan 03, 2026, 02:31 PM IST
1/10

কেকেআর-মুস্তাফিজুর রহমান

KKR-Mustafizur Rahman

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিসিসিআইয়ের নির্দেশ মেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের একমাত্র বিদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে রিলিজ করে দিয়েছে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতার আবহে, পদ্মাপাড়ের পেসারের দলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।   

2/10

তুমুল সমালোচিত কেকেআর

Heavily criticized KKR

রাজনৈতিক নেতা থেকে আধ্যাত্মিক গুরুরা কেকেআরের অন্যতম কর্ণধার ও ভারতের আইকনিক ব্যক্তিত্ব শাহরুখ খানকেই আসামির কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। মুস্তাফিজুরকে নেওয়ায় তিনবারের আইপিলজয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল।     

3/10

মুস্তাফিজুর রহমানের ৯.২ কোটি

Mustafizur Rahman 9.2 Cr

নিলামে মুস্তাফিজুরকে ৯.২ কোটি টাকায় কিনেছিল কেকেআর। মুস্তাফিজুর বিয়োগে ৯.২ কোটি যোগ হয়েছে কেকেআরের। এখন প্রশ্ন শাহরুখের দল কি মুস্তাফিজুরের বিকল্প পাবে? বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বলেছেন, 'কেকেআর যদি কোনও বিকল্প খেলোয়াড় চায়, তবে বিসিসিআই সেই অনুমতি তাদের দেবে।'    

4/10

আইপিএলে বিকল্পের নিয়ম

IPL Replacement Rule

যখন কোনও খেলোয়াড়কে ছেড়ে দেওয়া হয় বা দল থেকে বাদ দেওয়া হয়, বিশেষ করে স্বাভাবিক নিলাম চক্রের বাইরের কোনও পরিস্থিতির কারণে, তখন দলগুলিকে সাধারণত একজন বিকল্প খেলোয়াড়কে চুক্তিবদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়। যার বেতন মূল খেলোয়াড়ের চুক্তির অবশিষ্ট তহবিল থেকে মেটানো যেতে পারে।  

5/10

KKR May Target

কেকেআর টার্গেট করবে

মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দেওয়ায় কেকেআর ৯.২ কোটি টাকা ফেরত পেয়েছে। তা দিয়ে একজন বিকল্প খেলোয়াড় কিনতে পারবে। আর এই পরিমাণ অর্থ আইপিএল নিলামের জন্য দারুণ বাজেট এবং কেকেআর উচ্চমানের বিকল্পই নিতে পারবে। 

6/10

অবিক্রিত তালিকায় চোখ

KKR IPL Auction 2026

কেকেআর নিলামের তালিকায় থাকা বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান অবিক্রিত খেলোয়াড়কে টার্গেট করতে পারে। নিজেদের প্রয়োজন এবং নিলামের সাধারণ গতিপ্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে একাধিক ক্রিকেটারকেই টার্গেট করবে এখন।  

7/10

জাই রিচার্ডসন

Jhye Richardson

অস্ট্রেলিয়ার জাই রিচার্ডসন একজন চমৎকার বিকল্প খেলোয়াড়, গতিময় বোলিং, ডেথ-ওভারের দক্ষতা এবং বিগ ব্যাশ লিগে সম্প্রতি সম্পূর্ণ ফিটনেস ফিরে পেয়েছেন। রিচার্ডসন কিন্তু মুস্তাফিজুরের লাইক-ফর-লাইক বিকল্প হতে পারেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিন সংস্করণেই খেলেন রিচার্ডসন।  

8/10

স্পেনসার জনসন

Spencer Johnson

অস্ট্রেলিয়ার স্পেনসার জনসন বর্তমানে চোটের কারণে বিগ ব্যাশ খেলছেন না। গতবছর কেকেআরের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি ভালো বিকল্প হতে পারেন। তবে কেকেআরে তাঁর জন্য সময়টা ছিল ঠিক ছিল না। ৪ ম্যাচে মাত্র ১ উইকেট পেয়েছিলেন। কিন্তু সব মিলিয়ে জনসন ৭১ ম্যাচে ৮৫ উইকেট নিয়েছেন। নিলামে জনসনকে কোনও দল নেয়নি। দেখা যাক কেকেআর তাঁকে আরেকটি সুযোগ দেয় কিনা?  

9/10

রিচার্ড গ্লিসন

Richard Gleeson

ইংরেজ ক্রিকেটার রিচার্ড গ্লিসন চলতি এসএ২০ টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন এবং এখনও পর্যন্ত ৩ ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছেন। তিনি একজন অসাধারণ ডেথ ওভারের বোলার এবং সম্প্রতি জোহানেসবার্গ সুপার কিংসের হয়ে এক ম্যাচ জিতিয়ে ভালো পারফর্ম করেছেন। তিনি এর আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএলে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন। গ্লিসনের নিলামে ৭৫ লক্ষ টাকার বেসপ্রাইজে ছিলেন। তবে সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকলেও নিলামে তাঁর নাম ডাকা হয়নি।      

10/10

ফজলহক ফারুকী

Fazalhaq Farooqi

ফজলহক ফারুকী কেকেআরের জন্য ভালো বাঁহাতি ফাস্ট বোলিং বিকল্প হতে পারেন। তিনি আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের হয়ে খেলবেন। অতীতেরাজস্থান রয়্যালস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএল খেলেছেন। আইপিএলে ১২ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন, তবে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভালো করেছেন, যেখানে এখনও পর্যন্ত ৫১ ম্যাচে ৬৩ উইকেট নিয়েছেন। নিলামে অবিক্রিত থাকলেও তাঁকে সুযোগ দেওয়া হতে পারে। কারণ তিনি এখনও পর্যন্ত ১৪৯ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন এবং ১৮৬ উইকেট নিয়েছেন। রীতিমতো অভিজ্ঞ তিনি

