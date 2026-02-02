English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Nipah Virus Outbreak|Who warns high risk: নিপা ভাইরাস অত্যন্ত বিপজ্জনক! সন্ত্রস্ত WHO-র নতুন ওয়ার্নিঙে বিমানবন্দরে হাই-অ্যালার্ট, ভ্যাকসিনহীন যুদ্ধে নয়া চ্যালেঞ্জ...

Indian Airport on High Alert amid fresh cases of Nipah virus: ২০২৬ সালের শুরুতেই ভারতে নিপা ভাইরাসের (Nipah Virus) নতুন প্রাদুর্ভাব জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এক গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেরালায় নতুন করে সংক্রমণের খবর পাওয়ার পর ভারত সরকার দেশজুড়ে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর প্রধান ডক্টর টেড্রোস আধানম ঘেব্রেইয়াসুস এই ভাইরাসকে ‘বিরল কিন্তু অত্যন্ত গুরুতর’ বলে অভিহিত করে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেছেন। ভাইরাসের উচ্চ মৃত্যুহার এবং কোনো কার্যকরী টিকা না থাকায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখ

| Feb 02, 2026, 05:16 PM IST
1/26

নিপা ভাইরাস

ডক্টর টেড্রোস আরও জানান, বর্তমানে এই প্রাদুর্ভাব ভারতের কেরালা রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকলেও একে অবহেলা করার কোনো অবকাশ নেই। তিনি আক্রান্ত দেশগুলোকে দ্রুত ‘কন্টাক্ট ট্রেসিং’ এবং কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছেন।  

2/26

নিপা ভাইরাস

বিমানবন্দরগুলোতে ‘হাই অ্যালার্ট’ ও কঠোর নজরদারি সংক্রমণ যাতে কেরালা থেকে দেশের অন্যান্য প্রান্তে বা দেশের বাইরে ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ভারতের প্রধান বিমানবন্দরগুলোতে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে।   

3/26

নিপা ভাইরাস

২০২৬ সালের এই নতুন প্রাদুর্ভাব রুখতে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ—উভয় টার্মিনালে কড়া স্ক্রিনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।  

4/26

নিপা ভাইরাস

থার্মাল স্ক্যানিং: প্রতিটি যাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে।  

5/26

নিপা ভাইরাস

হেলথ ডিক্লারেশন: যাত্রীদের বিগত কয়েক দিনের ভ্রমণের ইতিহাস এবং কোনো শারীরিক উপসর্গ আছে কিনা তা লিখিতভাবে জানাতে হচ্ছে।  

6/26

নিপা ভাইরাস

বিশেষ আইসোলেশন ইউনিট: বিমানবন্দরেই জরুরি আইসোলেশন কক্ষ তৈরি রাখা হয়েছে যাতে লক্ষণযুক্ত যাত্রীদের তাৎক্ষণিকভাবে আলাদা করা যায়।  

7/26

নিপা ভাইরাস

চিকিৎসকদের মতে, নিপা ভাইরাসের ইনকিউবেশন পরিয়ড ৪ থেকে ১৪ দিন হওয়ায় অনেক সময় লক্ষণহীন যাত্রীরাও অজান্তে ভাইরাসের বাহক হয়ে উঠতে পারেন, যা প্রশাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।  

8/26

নিপা ভাইরাস

নিপা বনাম করোনা: ভয়াবহতার পার্থক্য অনেকে নিপাহ ভাইরাসকে নতুন মহামারীর শুরু হিসেবে দেখছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনার সাথে এর মূল পার্থক্য হলো সংক্রমণের গতি ও মৃত্যুহারে।  

9/26

নিপা ভাইরাস

সংক্রমণ: করোনা বাতাসের মাধ্যমে দ্রুত ছড়ালেও নিপাহ মূলত শারীরিক সংস্পর্শ বা আক্রান্ত প্রাণীর লালা/মূত্র দ্বারা দূষিত খাদ্যের মাধ্যমে ছড়ায়।  

10/26

নিপা ভাইরাস

মৃত্যুহার: যেখানে করোনায় মৃত্যুর হার ছিল ২-৩%, নিপাহর ক্ষেত্রে তা প্রায় ৭০% পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এই উচ্চ মৃত্যুহারই নিপাহকে বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক ভাইরাসে পরিণত করেছে।  

11/26

নিপা ভাইরাস

ভ্যাকসিনের বর্তমান অবস্থা: একটি অসম যুদ্ধ নিপাহ ভাইরাসের মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় বাধা হলো এর কোনো অনুমোদিত ভ্যাকসিন বা নির্দিষ্ট ওষুধ নেই। বর্তমানে গবেষণার চিত্রটি নিম্নরূপ:  

12/26

নিপা ভাইরাস

পরীক্ষাধীন ভ্যাকসিন: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ChAdOx1’ নিপাহ ভ্যাকসিন বর্তমানে মানবদেহে পরীক্ষার (Clinical Trial) প্রথম ধাপে রয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য এটি এখনও অনুমোদিত নয়।  

13/26

নিপা ভাইরাস

চিকিৎসা পদ্ধতি: নির্দিষ্ট অ্যান্টি-ভাইরাল না থাকায় মূলত উপসর্গের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ব্যবহার করা হচ্ছে।  

14/26

নিপা ভাইরাস

জুনোটিক বাধা: ভাইরাসটি প্রতিনিয়ত পশুর শরীর থেকে মানুষের শরীরে আসার ফলে এর স্থায়ী ভ্যাকসিন তৈরি করা অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ।  

15/26

লক্ষণ ও সতর্কতা: সাধারণ মানুষের করণীয়

নিপাহ ভাইরাসের প্রাথমিক লক্ষণগুলো সাধারণ জ্বরের মতো হলেও তা দ্রুত মারাত্মক আকার ধারণ করে।   

16/26

নিপা ভাইরাস

তীব্র জ্বর, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট এবং কাশির পাশাপাশি এটি মস্তিষ্কে প্রদাহ বা এনসেফালাইটিস (Encephalitis) তৈরি করে।   

17/26

নিপা ভাইরাস

এর ফলে রোগী বিভ্রান্তি, খিঁচুনি এমনকি ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোমায় চলে যেতে পারে।  

18/26

নিপা ভাইরাস

বাদুড়ে কামড়ানো বা আংশিক খাওয়া ফল কোনোভাবেই খাওয়া যাবে না।

19/26

নিপা ভাইরাস

কাঁচা খেজুরের রস পান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।  

20/26

নিপা ভাইরাস

আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে এন-৯৫ মাস্ক ও গ্লাভস ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।  

21/26

নিপা ভাইরাস

সাবান বা স্যানিটাইজার দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস বজায় রাখতে হবে।  

22/26

নিপা ভাইরাস

কেরালা রাজ্য সরকার অতীতেও সফলভাবে নিপাহ মোকাবিলা করেছে। এবারও তারা দ্রুত কন্টেইনমেন্ট জোন তৈরি এবং কন্টাক্ট ট্রেসিংয়ের মাধ্যমে সংক্রমণ আটকাতে কাজ করছে।   

23/26

নিপা ভাইরাস

কেন্দ্রীয় সরকার কেরালায় বিশেষজ্ঞদের একটি বিশেষ দল পাঠিয়েছে এবং ল্যাবরেটরিগুলোতে পরীক্ষার গতি বাড়ানো হয়েছে।  

24/26

নিপা ভাইরাস

২০২৬ সালের এই প্রাদুর্ভাব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, জনস্বাস্থ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র শিথিলতার জায়গা নেই।   

25/26

নিপা ভাইরাস

ভ্যাকসিনের অনুপস্থিতিতে কেবল সচেতনতা এবং কঠোর আইসোলেশন প্রোটোকলই পারে আমাদের এই প্রাণঘাতী ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে।   

26/26

নিপা ভাইরাস

বিমানবন্দর ও সীমান্ত এলাকায় যে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, তা দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি। আতঙ্কিত না হয়ে সরকারি স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মেনে চলাই এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।  

