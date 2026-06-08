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Rajya Sabha MP: সুখেন্দু শেখর রায়ের 'খালি' আসনে সাংসদ হবেন কে? কোন দল থেকে? কী বলছে TMC-BJP অংকের খেলা?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 08, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:23 PM IST

Sukhendu Sekhar Roy Rajya Sabha MP Seat: লোকসভায় ২৮, রাজ্যসভায় ১২, সংসদে মোট ৪০ জন সাংসদ ছিল তৃণমূলের। দরকার ১৪৭ জন বিধায়কের সমর্থন।

 

ইস্তফা সুখেন্দু শেখর রায়ের1/9

ইস্তফা সুখেন্দু শেখর রায়ের

শ্রেয়সী গাঙ্গুলি ও রাজীব চক্রবর্তী: রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুখেন্দু শেখর রায়। 

শূন্যপদের বুলেটিন প্রকাশ রাজ্যসভার2/9

শূন্যপদের বুলেটিন প্রকাশ রাজ্যসভার

রাজ্যসভা বুলেটিন প্রকাশ করে সুখেন্দু শেখর রায়ের ইস্তফার কথা জানিয়ে একটি সাংসদ পথ খালি হওয়ার কথা ঘোষণা করল।

সুখেন্দু শেখরের 'শূন্য' আসনে কে?3/9

সুখেন্দু শেখরের 'শূন্য' আসনে কে?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সুখেন্দু শেখর রায়ের পদত্যাগে রাজ্যসভার খালি হওয়া আসনে সাংসদ হবেন কে? 

কী বলছে আসনের অংক?4/9

কী বলছে আসনের অংক?

কোন দল থেকে? আর এখানেই রয়েছে অংকের খেলা। কী বলছে সেই অংক? চলুন জেনে নেওয়া যাক-

প্রয়োজন ১৪৭ জনের সমর্থন5/9

প্রয়োজন ১৪৭ জনের সমর্থন

সুখেন্দু শেখরের খালি হওয়া রাজ্যসভার আসনে যে ব্যক্তি যাবেন, তাঁকে তার সমর্থনে ন্যূনতম ১৪৭ জন বিধায়কের সমর্থন রাখতে হবে।

১৪৭ জনের সমর্থন অসম্ভব6/9

১৪৭ জনের সমর্থন অসম্ভব

এখন এই মুহূর্তে দলের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ-বিদ্রোহে তৃণমূলের যা অবস্থা তাতে, ১৪৭ জনের সমর্থন পাওয়া তৃণমূলের পক্ষে সম্ভব নয়। 

বিজেপি থেকেই হবেন সাংসদ7/9

বিজেপি থেকেই হবেন সাংসদ

যা এই মুহূর্তে রাজ্যে শাসকদল বিজেপির পক্ষে পাওয়া অত্যন্ত সহজ। ফলে বিজেপি মনোনীত ব্যক্তি-ই এই সিট থেকে রাজ্যসভায় যাবেন।

৪০ সাংসদ ছিল তৃণমূলের!8/9

৪০ সাংসদ ছিল তৃণমূলের!

প্রসঙ্গত, লোকসভায় ২৮, রাজ্যসভায় ১২, সংসদে মোট ৪০ জন সাংসদ ছিল তৃণমূলের। এখন তার মধ্যে অর্ধেক-ই বিক্ষুব্ধ।

স্পিকারকে চিঠি তৃণমূলের ২০ বিক্ষুব্ধ সাংসদের9/9

স্পিকারকে চিঠি তৃণমূলের ২০ বিক্ষুব্ধ সাংসদের

ইতিমধ্যেই তৃণমূলের ২০ জন বিক্ষুব্ধ সাংসদ চিঠি দিয়েছেন স্পিকারকে। যারা সরাসরি এনডিএ ব্লকের সদস্য হয়ে চেয়েছেন চিঠিতে।  

TAGS:
TMC MP
tmc lok sabha mp list
tmc mp in rajya sabha
Sukhendu Sekhar roy
Rajya Sabha MP
Sukhendu Sekhar Roy seat

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