Rajya Sabha MP: সুখেন্দু শেখর রায়ের 'খালি' আসনে সাংসদ হবেন কে? কোন দল থেকে? কী বলছে TMC-BJP অংকের খেলা?

Sukhendu Sekhar Roy Rajya Sabha MP Seat: লোকসভায় ২৮, রাজ্যসভায় ১২, সংসদে মোট ৪০ জন সাংসদ ছিল তৃণমূলের। দরকার ১৪৭ জন বিধায়কের সমর্থন।
শ্রেয়সী গাঙ্গুলি ও রাজীব চক্রবর্তী: রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুখেন্দু শেখর রায়।
রাজ্যসভা বুলেটিন প্রকাশ করে সুখেন্দু শেখর রায়ের ইস্তফার কথা জানিয়ে একটি সাংসদ পথ খালি হওয়ার কথা ঘোষণা করল।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সুখেন্দু শেখর রায়ের পদত্যাগে রাজ্যসভার খালি হওয়া আসনে সাংসদ হবেন কে?
কোন দল থেকে? আর এখানেই রয়েছে অংকের খেলা। কী বলছে সেই অংক? চলুন জেনে নেওয়া যাক-
সুখেন্দু শেখরের খালি হওয়া রাজ্যসভার আসনে যে ব্যক্তি যাবেন, তাঁকে তার সমর্থনে ন্যূনতম ১৪৭ জন বিধায়কের সমর্থন রাখতে হবে।
এখন এই মুহূর্তে দলের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ-বিদ্রোহে তৃণমূলের যা অবস্থা তাতে, ১৪৭ জনের সমর্থন পাওয়া তৃণমূলের পক্ষে সম্ভব নয়।
যা এই মুহূর্তে রাজ্যে শাসকদল বিজেপির পক্ষে পাওয়া অত্যন্ত সহজ। ফলে বিজেপি মনোনীত ব্যক্তি-ই এই সিট থেকে রাজ্যসভায় যাবেন।
প্রসঙ্গত, লোকসভায় ২৮, রাজ্যসভায় ১২, সংসদে মোট ৪০ জন সাংসদ ছিল তৃণমূলের। এখন তার মধ্যে অর্ধেক-ই বিক্ষুব্ধ।
ইতিমধ্যেই তৃণমূলের ২০ জন বিক্ষুব্ধ সাংসদ চিঠি দিয়েছেন স্পিকারকে। যারা সরাসরি এনডিএ ব্লকের সদস্য হয়ে চেয়েছেন চিঠিতে।