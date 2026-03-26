IPL 2026: সোফায় এক নিঃশ্বাস-দূরত্বে সুন্দরী RCB মালকিন ও GT ক্যাপ্টেন গিল, কেন অনন্যা বিড়লাকে নিয়ে তুমুল শোরগোল নেটপাড়ায়?

সকলের চর্চায় এখন আরসিবি-র নতুন মালকিন, নাম জড়িয়েছে শুভমন গিলের সঙ্গে। কে এই সুন্দরী মহিলা?

| Mar 26, 2026, 04:25 PM IST

বিক্রি হল জোড়া ফ্র্যাঞ্চাইজি

A Pair of IPL Franchises Sold

আইপিএলের (IPL 2026) আগেই রাজস্থান রয়্যালসের (Rajasthan Royals) মতো বিক্রি হয়ে গিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (Royal Challengers Bengaluru)। নগদ ১৬৬০০ কোটি টাকা দিয়ে আরসিবি-র নতুন মালিকানার (পুরুষ ও মহিলা দল উভয়ই) সিংহভাগই নিয়েছে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের কনসোর্টিয়াম।

আরসিবি-র নতুন মালিকানা

RCB's New Ownership

বিরাট-কোহলি, স্মৃতি মন্ধানাদের আরসিবি-র চেয়ারম্যান হয়েছেন প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার আর্যমান বিক্রম বিড়লা। আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও মালিক কুমার মঙ্গলম বিড়লার সুপুত্র তিনি। আরসিবি মালিকানার হস্তান্তরের পরেই বারবার এক সুন্দরী মহিলার নাম উঠে আসছে। নেটপাড়ার দাবি- তিনিই নাকি আরসিবি-র নতুন মালকিন। প্রীতি জিন্টা, কাব্য মারান, নীতা আম্বানিদের দলেই এই    

আরসিবি-র নতুন মালিকানা

Who is this Ananya Birla?

যে সুন্দরীকে নিয়ে এখন তুমুল চর্চা চলছে, তিনি অনন্যা বিড়লা। বিড়লা পরিবারের বড় মেয়ে তিনি। আর্যমানের নিজের দিদি। কর্পোরেট ও এন্টারটেন্টমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির চেনা মুখ অনন্যার একাধিক পরিচয় রয়েছে যদিও। শিল্পপতি পরিবারে জন্মানো অনন্যা উদ্যোক্তা, আন্তর্জাতিক পপ সিঙ্গার এবং মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারকও। আরসিবি-র মালিকানা নিয়েই হঠাৎ খবরের শিরোনামে অনন্যা। 

অনন্যা কি আদৌ মালকিন?

Is Ananya actually the RCB owner?

আরসিবি-র সঙ্গে অনন্যা সরাসরি যুক্ত নন। তবে ভাইয়ের নতুন নেতৃত্ব এবং এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কারণেই অনন্যা আলোচনার কেন্দ্রে। তবে গুণী মহিলা কিন্তু আরসিবি-র প্রিন্সিপাল পার্টনার হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। স্পোর্টস এবং এন্টারটেন্টমেন্টে বিড়লা পরিবারের ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাবকে আরও সুদৃঢ় করেছে।  

পারিবারিক ব্যবসায় অনন্যার ভূমিকা

Ananya's Role in the Family Business

লাক্সারি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইকাই আকাই-এর প্রতিষ্ঠাতা অনন্যা পারিবারিক ব্যবসাতেও গুরুদায়িত্বে আছেন। গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ এবং আদিত্য বিড়লা ফ্যাশন অ্যান্ড রিটেইলের বোর্ড অফ কোম্পানিতে আছেন।  গ্রুপের ডিজিটাল ও ভোক্তা-কেন্দ্রিক সম্প্রসারণেও তাঁর অবদান আছে।  

গুজরাত-টাইটান্স ও বিড়লা এস্টেটস

Birla Estates partners with Gujarat Titans

গতবছর নভেম্বরেই জানা গিয়েছিল যে, ২০২৬ আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের প্রিন্সিপাল স্পনসর হচ্ছে বিড়লা এস্টেটস। দিন দুয়েক আগে অমদাবাদে গুজরাতের 'শুভারম্ভ ২০২৬' অনুষ্ঠানে এক মঞ্চে শুভমন গিলের সঙ্গে জিটি-র জার্সি পরেই পাওয়া গিয়েছে অনন্যাকে।  

অনন্যা বিড়লার ইনস্টা পোস্ট

Ananya Birla's Instagram Post

অনন্যা নিজে  'শুভারম্ভ ২০২৬' ইভেন্টের তিনটি ছবি ইনস্টায় শেয়ার করেছেন। দু'টি ছবি আনুষ্ঠানিক হলেও একটি ছবি আলাদাই। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, মঞ্চের প্রথম সারিতে এক সোফায় তিনি এবং জিটি নেতা শুভমন বসে রয়েছেন। দু'জনেই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসছেন। সেই ছবি দেখে অনেক আবার ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্সের সঙ্গে অনন্যার সমীকরণ গড়ে তোলার চেষ্টা করব।   

অনন্যা বিড়লা-শুভমন গিল মিম

Ananya Birla-Shubman Gill Meme

অনন্যা আবার তাঁকে আর শুভমনকে নিয়ে যে সব মিম বাজারে ছড়িয়েছে, সেগুলিও শেয়ার করেছেন। এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আরসিবি মালকিন নন, তিনি দলের প্রিন্সিপাল পার্টনার। 

SBI Interest Rate: সুদের হার বাড়াল স্টেট ব্যাংক, কীসে কত? কোটি কোটি SBI গ্রাহকদের জন্য দারুণ সুসংবাদ

