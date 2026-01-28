English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Who is Koel Roy Arijit Singh's wife? অরিজিতের জীবনের মনমাঝি ইনি-ই, ছায়াসঙ্গীর মতো গায়কের সাফল্যে-ব্যর্থতায় ভালোবাসার মরসুম আনা কোয়েল রায় কে?

Koel Roy, Singer Arijit Singh's better half: মঙ্গলবার রাতে একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ভারতের সংগীত জগতের এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় নাম অরিজিৎ সিং, সংগীতপ্রেমীদের হৃদস্পন্দন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 'তুম হি হো', 'কেসরিয়া' বা 'লাল ইশক'-এর মতো কালজয়ী গায়ক ঘোষণা করলেন, তিনি আর নতুন কোনও সিনেমার গানে কণ্ঠ দেবেন না। অর্থাৎ, প্লেব্যাক সিংগিং থেকে পাকাপাকিভাবে অবসর নিচ্ছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভক্তদের মনে যেমন শোকের ছায়া ফেলেছে, তেমনই সহকর্মী সংগীতশিল্পীদেরও স্তব্ধ করে দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই কাটাছেঁড়া চলছে গায়কের ব্যাক্তিগত জীবন নিয়ে। তাঁর বিয়ে প্রেম সবই এখ

| Jan 28, 2026, 09:35 PM IST
1/10

অরিজিতের স্ত্রী কোয়েল রায়

অরিজিৎ তাঁর পোস্টে লিখেছেন, "সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। শ্রোতা হিসেবে আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আমি জানাচ্ছি যে, এখন থেকে প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে আমি আর নতুন কোনো কাজ নেব না। আমি এখানেই ইতি টানছি। এই সফরটি অসাধারণ ছিল।"  

2/10

অরিজিতের স্ত্রী কোয়েল রায়

তবে ভক্তদের জন্য আশার আলো এই যে, অরিজিৎ পুরোপুরি সংগীত ছাড়ছেন না। তিনি জানিয়েছেন, লাইভ শো, কনসার্ট এবং নিজের স্বাধীন মিউজিক প্রজেক্টে তাঁকে আগের মতোই পাওয়া যাবে। ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, অরিজিৎ এখন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা এবং স্বাধীন সৃজনশীল কাজে বেশি সময় দিতে চান।

3/10

অরিজিতের স্ত্রী কোয়েল রায়

জৌলুসহীন সাদামাটা জীবনযাপনেই তিনি অভ্যস্ত। তাঁর স্ত্রী কোয়েল রায় তাঁর ছোটবেলার বন্ধু।   

4/10

অরিজিতের স্ত্রী কোয়েল রায়

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে তারাপীঠ মন্দিরে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।  

5/10

অরিজিতের স্ত্রী কোয়েল রায়

এটি কোয়েলের দ্বিতীয় বিয়ে এবং অরিজিতেরও। কোয়েলের আগের  পক্ষের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। অরিজিৎ কেবল কোয়েলকেই নয়, তাঁর সন্তানকেও অত্যন্ত স্নেহে আগলে রেখেছেন এবং এই পরিবারকে ঘিরেই তাঁর পৃথিবী।  

6/10

অরিজিতের স্ত্রী কোয়েল রায়

কোয়েল সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য অনলাইনে পাওয়া যায় না, কারণ তিনিও প্রচারবিমুখ।

7/10

অরিজিতের স্ত্রী কোয়েল রায়

কোয়েলের সঙ্গে সুখী দাম্পত্যের আগে অরিজিতের জীবনে আরও একটি অধ্যায় ছিল। আগে একবার বিয়ে করেছিলেন অরিজিত্‍। সেই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পেশাগত চাপ এবং মানসিক দূরত্বের কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। জীবনের সেই কঠিন পর্যায় নিয়ে অরিজিৎ কখনও জনসমক্ষে মুখ খোলেননি।  

8/10

অরিজিতের স্ত্রী কোয়েল রায়

শুরু: ২০০৫ সালে ১৮ বছর বয়সে 'ফেম গুরুকুল' রিয়্যালিটি শো-এর মাধ্যমে যাত্রা শুরু। সাফল্য: ২০১৩ সালে 'আশিকি ২' ছবির 'তুম হি হো' গানটি তাঁকে রাতারাতি সুপারস্টার করে দেয়।

9/10

অরিজিতের স্ত্রী কোয়েল রায়

উত্তরাধিকার: হিন্দি ছাড়াও বাংলা, তামিল, তেলুগু, মারাঠি-সহ বিভিন্ন ভাষায় গান গেয়েছেন তিনি। সম্মান: সংগীতের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ২০২৫ সালে তিনি 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হন।

10/10

অরিজিতের স্ত্রী কোয়েল রায়

অরিজিৎ সিংয়ের প্লেব্যাক থেকে সরে দাঁড়ানো বলিউডের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তবে তাঁর কালজয়ী গানগুলো আগামী বহু দশক ধরে মানুষের মনে গেঁথে থাকবে।  

