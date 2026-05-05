English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Arshdeep Singhs Rumored Girlfriend: ডানা কাটা পরীর ঝাপটায় ক্লিন বোল্ড ভারতীয় পেসার, আইপিএলে বিশ্বজয়ীর বাহুলগ্না কাশ্মীর কি কলি কে? লীলায়িতার লাভাস্রোতে ভাসছে নেটপাড়া

Arshdeep Singh's Rumored Girlfriend: ডানা কাটা পরীর ঝাপটায় ক্লিন বোল্ড ভারতীয় পেসার, আইপিএলে বিশ্বজয়ীর বাহুলগ্না 'কাশ্মীর কি কলি' কে? লীলায়িতার লাভাস্রোতে ভাসছে নেটপাড়া

 Arshdeep Singh's Rumored Girlfriend: এক ডানা কাটা পরীর ঝাপটায় ক্লিন বোল্ড হয়েছেন ভারতীয় পেসার! আইপিএলে বিশ্বজয়ীর বাহুলগ্না 'কাশ্মীর কি কলি' কে? লীলায়িতার লাভাস্রোতে ভাসছে নেটপাড়া     

May 05, 2026, 04:17 PM IST
1/11

অর্শদীপের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন

Arshdeep Singh's Rumored Girlfriend

অদিতি হুন্ডিয়া ও মাহিকা শর্মারা এখন আইপিএলে নিয়মিত। ঈশান কিষান ও হার্দিক পাণ্ডিয়ার গার্লফ্রেন্ডদের সঙ্গে এখন ফ্যানরাও রীতিমতো পরিচিত। তবে বিগত এক সপ্তাহ ধরে নেটপাড়ায় আগুন জ্বেলেছেন এক ২৬ বছরের মোহিনী, অনেকেরই প্রশ্ন- কে তিনি?   

2/11

কে অর্শদীপ সিংয়ের গার্লফ্রেন্ড

Who Is Arshdeep Singh's Girlfriend

ভারতীয় দলের জোড়া টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী অর্শদীপ সিংকে দেখা যাচ্ছে এক পরম সুন্দরীর সঙ্গে। অনেকেরই অনুমান পঞ্জাব কিংসের বাঁ-হাতি পেসার চুটিয়ে প্রেম করছেন। টিম হোটেলের লবি হোক বা বিমানবন্দর, এমনকী টিম বাসেও একসঙ্গেই পাওয়া যায় অর্শদীপ ও সমরীন কৌর।   

3/11

সমরীন কৌর ও অর্শদীপ সিং

Samreen Kaur And Arshdeep Singh

অর্শদীপই কিন্তু সমরীনের গল্পের সূত্রধর। কিছুদিন আগে স্ন্যাপচ্যাটে অর্শদীপের শেয়ার করা পোস্টই ঝড় তুলেছিল। এক তরুণীর হাত ধরে থাকতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। যদিও মহিলার মুখ দেখাননি ভারতীয় জোরে বোলার। আর ছবির অস্পষ্টতাই দ্রুত নেটিজেনদের আকর্ষণের কেন্দ্রে চলে এসেছিল।   

4/11

কে এই সমরীন কৌর

Who is Samreen Kaur?

জম্মু-কাশ্মীরের মেয়ে পেশায় মডেল-অভিনেত্রী। মূলত পঞ্জাবি ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করেন 'কাশ্মীর কি কলি'। সমরীন মিস ইন্ডিয়া ২০১৮ সালের ফাইনালিস্ট হয়েছিলেন। জম্মু-কাশ্মীরের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন  

5/11

সমরীন কৌরের কাজ

Samreen Kaur Works

সমরীন 'সরদার জি টু' (২০১৬), 'নেইল পলিশ' (২০২১) এবং '৮৩' (২০২১)-তে কাজ করে আজ বেশ পরিচিত মুখ। বাদশা, গুরু রানধাওয়া, মনিন্দর বুট্টার ও জুবিন নটিয়ালের মতো প্রতিষ্ঠিত গায়কদের সঙ্গে মিউজিক ভিডিয়োতে কাজ করেছেন।   

6/11

সমরীন কৌরের শুরুর জীবন ও শিক্ষা

Samreen Kaur Early life and education

সমরীন ১৯৯৯ সালে  জম্মু ও কাশ্মীরে জন্মান। তাঁর মা সরকারি কলেজের অধ্যাপক এবং বাবা শিক্ষা সামগ্রীর ব্যবসা করেন।  সমরীন পুণের সিম্বায়োসিস কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড কমার্স থেকে বি.কম অনার্স করেছেন।     

7/11

১৭ বছরেই অভিনয়ের প্রস্তাব

Samreen Kaur First Offer

মডেলিং-অভিনয়ে কেরিয়ার করার আগে বাবার ব্যবসায় যোগ দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন।  টুয়েলভে পড়ার সময়ে মাত্র ১৭ বছর বয়সে প্রথমবার অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় তাঁর বয়স কম থাকায় বাবা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেন।  

8/11

সমরীন কৌরের জনসমক্ষে উপস্থিতি

Samreen Kaur Public Appearances

চণ্ডীগড় ও অমদাবাদের বিমানবন্দরে সম্প্রতি সমরীন-অর্শদীপ জুটিকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। ফতেহগড় সাহিব গুরুদ্বারেও তাঁদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছে।  

9/11

আইপিএলে সমরীন

Samreen Kaur IPL 2026

সমরীন চলতি আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের ম্যাচগুলিতে নিয়মিত মাঠে থাকেন। ওয়াংখেড়ে ও মহারাজা যাদবীন্দ্র সিং স্টেডিয়ামের  ভিআইপি গ্যালারি থেকে অর্শদীপের হয়ে গলা ফাটাতে দেখা গিয়েছে।  

10/11

সমরীন কৌর ও আশিস চঞ্চলানি

Samreen Kaur And Ashish Chanchlani

অর্শদীপের সঙ্গে সাম্প্রতিক সম্পর্কের গুঞ্জনের আগে জনপ্রিয় ইউটিউবার আশিস চঞ্চলানি সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়েও চর্চা হয়েছিল। ২০২৩ সালে আশিসের সঙ্গে কাজ করার আগে পর্যন্ত তাঁরা সবসময়ই নিজেদের বেস্ট ফ্রেন্ড বলে দাবি করেছেন।  

11/11

সমরীন কৌরের মোট সম্পত্তি

Samreen Kaur Net Worth

মডেলিং-অভিনয়ের হাত ধরে আজ সমরীন ১৫ কোটি টাকার মালকিন। উত্তোরত্তর তাঁর সম্পদের পরিমাণ বাড়ছে। একাধিক কাজের প্রস্তাব পাচ্ছেন তিনি। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Non-Hindus Not to Enter into Temple: 'হিন্দু ছাড়া কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না, মন্দিরে বিধর্মীর প্রবেশ নিষেধ'

পরবর্তী অ্যালবাম

Non-Hindus Not to Enter into Temple: &#039;হিন্দু ছাড়া কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না, মন্দিরে বিধর্মীর প্রবেশ নিষেধ&#039;

Non-Hindus Not to Enter into Temple: 'হিন্দু ছাড়া কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না, মন্দিরে বিধর্মীর প্রবেশ নিষেধ'

Non-Hindus Not to Enter into Temple: 'হিন্দু ছাড়া কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না, মন্দিরে বিধর্মীর প্রবেশ নিষেধ' 7
Kolkata Metro: পরিবর্তনের পরই সুখবর: ৮৯৫ কোটি টাকার প্রকল্পে ছাড় রেলের, এবার কলকাতা মেট্রো চলবে প্রতি আড়াই মিনিট অন্তর

Kolkata Metro: পরিবর্তনের পরই সুখবর: ৮৯৫ কোটি টাকার প্রকল্পে ছাড় রেলের, এবার কলকাতা মেট্রো চলবে প্রতি আড়াই মিনিট অন্তর

Kolkata Metro: পরিবর্তনের পরই সুখবর: ৮৯৫ কোটি টাকার প্রকল্পে ছাড় রেলের, এবার কলকাতা মেট্রো চলবে প্রতি আড়াই মিনিট অন্তর 10
Gold Price Massive Fall: রাজ্যে পালাবদলের পরই সোনার দামে বড় পরিবর্তন: অবিশ্বাস্য পতন হলুদ ধাতুতে, শুভ না অশুভ লক্ষ্মণ?

Gold Price Massive Fall: রাজ্যে পালাবদলের পরই সোনার দামে বড় পরিবর্তন: অবিশ্বাস্য পতন হলুদ ধাতুতে, শুভ না অশুভ লক্ষ্মণ?

Gold Price Massive Fall: রাজ্যে পালাবদলের পরই সোনার দামে বড় পরিবর্তন: অবিশ্বাস্য পতন হলুদ ধাতুতে, শুভ না অশুভ লক্ষ্মণ? 19
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগ উন্নতির দরজা খুলবে বৃষের, বাড়তি দায়িত্বেও আসবে সাফল্য মকরের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগ উন্নতির দরজা খুলবে বৃষের, বাড়তি দায়িত্বেও আসবে সাফল্য মকরের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগ উন্নতির দরজা খুলবে বৃষের, বাড়তি দায়িত্বেও আসবে সাফল্য মকরের 12