English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Who is Aryaman Birla: নিলামে ৩০ লাখে নেয় রয়্যালস, আচমকাই হয়ে গেলেন আরসিবি চেয়ারম্যান, ২৮ বছরের অলরাউন্ডার আর্যমান কে?

Who is Aryaman Birla: নিলামে ৩০ লাখে নেয় রয়্যালস, আচমকাই হয়ে গেলেন আরসিবি চেয়ারম্যান, ২৮ বছরের অলরাউন্ডার আর্যমান কে?

Who is Aryaman Birla: নিলামে ৩০ লাখে নেওয়া রয়্যালস ক্রিকেটারই আজ আরসিবি চেয়ারম্যান! সবার মুখে ২৮ বছরের অলরাউন্ডার আর্যমানেরই নাম। যাঁর বাবার আনুমানিক সম্পত্তির পরিমাণ ২ লক্ষ কোটি টাকা। আর যাঁর গায়িকা দিদির আবার লাখো-লাখো শ্রোতা...  

| Mar 25, 2026, 06:11 PM IST
1/10

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু হস্তান্তর

Royal Challengers Bengaluru Main Owner

আইপিএলের আগেই রাজস্থান রয়্যালসের মতো বিক্রি হয়ে গিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। নগদ ১৬৬০০ কোটি টাকা দিয়ে আরসিবি-র নতুন মালিকানার (পুরুষ ও মহিলা দল উভয়ই) সিংহভাগই নিয়েছে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের কনসোর্টিয়াম।

2/10

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মালিকানা

Royal Challengers Bengaluru Owner

আরসিবি-র অন্যতম প্রধান অংশীদার দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপ (বেনেট, কোলম্যান অ্যান্ড কোং লিমিটেড)। শেয়ার আছে বোল্ট ভেঞ্চার্সের, আমেরিকান ক্রীড়া বিনিয়োগকারী ডেভিড ব্লিটজারের মালিকানাধীন সংস্থা এটি। যাদের এনবিএ, এনএফএল, এনএইচএল এবং ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের বিভিন্ন দলেও অংশীদারিত্ব রয়েছে। রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত প্রাইভেট ইকুইটি প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাকস্টোন  

3/10

আর্যমান বিড়লা হলেন আরসিবি চেয়ারম্যান

Aryaman Birla RCB Chairman

আরসিবি-র বর্তমান চেয়ারম্যান হয়েছেন আর্যমান বিক্রম বিড়লা। টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপের সত্যন গাজওয়ানি হয়েছেন আরসিবি-র ভাইস চেয়ারম্যান। আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও মালিক কুমার মঙ্গলম বিড়লার সুপুত্র আর্যমান। 

4/10

আর্যমান বিড়লা প্রাক্তন ক্রিকেটার

Aryaman Birla Ex Cricketer

বাঁ-হাতি আর্যমান ছিলেন অলরাউন্ডার। ওপেনারের পাশাপাশি স্লো অর্থোডক্স বোলারও। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের হয়ে খেলেছেন। ৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ (৪১৪ রান) ও ৪টি লিস্ট এ (৩৬) খেলার অভিজ্ঞতা আর্যমানের।   

5/10

আর্যমানের স্মরণীয় রঞ্জি সেঞ্চুরি

The Memorable First-Class Century

২০১৮ সালের ঘটনা। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে রঞ্জিতে বাংলার বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের হয়ে ১৮৯ বলে ১০৩ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেছিলেন। বাংলার শক্তিশালী বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর খেলার প্রশংসা করেছিল সকলে। আর্যমানের কেরিয়ারে সেরা ইনিংস এটিই। 

6/10

দেশের বাইরেও আর্যমান খেলেছেন

Aryaman Birla England Cricket

কেরিয়ারের শুরুর দিকে আর্যমান মিডলসেক্সের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার পল উইকসের সঙ্গে তিন মাস কাটিয়েছেন ইংল্যান্ডে। আর্যমান ওয়েস্ট হ্যাম্পস্টেড ক্রিকেট ক্লাবেও অল্প সময় খেলেছিলেন। লন্ডন স্কুলস ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও জুড়েছিলেন। চেয়েছিলেন খেলার কৌশলের সঙ্গেই বোঝাপড়া গড়ে তুলতে।   

7/10

আর্যমানের আইপিএল অভিজ্ঞতা

Aryaman Birla IPL 2018

২০১৮ সালের আইপিএল নিলামে ৩০ লাখে রাজস্থান রয়্যালস তাঁকে দলে নিয়েছিল। যদিও আইপিএল অভিষেক হয়নি তাঁর। ২০২০ মরসুমের আগেই রাজস্থান তাঁকে ছেড়ে দেয় দল থেকে। আইপিএলে জায়গা না পেয়েও ২০১৯ পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে গিয়েছেন। আরসিবি-র অধিনায়ক রজত পাতিদারের সঙ্গে ওপেনও করেছেন আর্যমান।   

8/10

আর্যমানের চমকে দেওয়া অবসর

Aryaman Birla Retirement

মাত্র ২২-২৩ বছরেই ক্রিকেট ছেড়ে দেন তিনি। ২০২০ সালে তাঁর অবসরের ঘোষণা সকলকে চমকে দিয়েছিল। 'মনে হয়েছে আমি আটকে গিয়েছি। এতদিন সব মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমি নিজেকে জোর করেই টেনে নিয়ে গেছি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, অন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিজের মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।'  

9/10

ক্রিকেট থেকে অবসরের পর

After Retiring From Cricket

খেলা ছাড়ার পর আর্যমান পুরোপুরি পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকে পড়েন। ২০২৩ সালে বিড়লা গোষ্ঠীতে আসেন। আদিত্য বিড়লা ফ্যাশন অ্যান্ড রিটেইল লিমিটেডের ডিরেক্টর হিসেবে পদার্পণ হয় তাঁর। আর্যমান আদিত্য বিড়লা ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশন এবং গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজেরও ডিরেক্টর এখন।  

10/10

অনন্যা বিড়লা

Ananya Birla

আর্যমানের দিদি অনন্যা বিড়লা রীতিমতো পরিচিত মুখ। গান গেয়ে নেটপাড়ায় মোহিত করেছেন লাখো লাখো শ্রোতাকে। তাঁর সিঙ্গল 'মেন্ট টু বি', 'লিভিন দ্য লাইফ", 'হোল্ড অন', 'সার্কেলস' এবং 'বেটার' দুর্দান্ত হিট। গায়িকার পাশাপাশি অনন্যা কিন্তু সফল ব্যবসায়ীও। লাক্সারি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইকাই আকাই-এর প্রতিষ্ঠাতাও। ইনস্টায় মিলিয়ন ফলোয়া

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিষ্টি কথায় ঠকতে পারে মকর, খরচে সতর্ক হোন মীন- পড়ুন আজকের রাশিফল

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিষ্টি কথায় ঠকতে পারে মকর, খরচে সতর্ক হোন মীন- পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিষ্টি কথায় ঠকতে পারে মকর, খরচে সতর্ক হোন মীন- পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিষ্টি কথায় ঠকতে পারে মকর, খরচে সতর্ক হোন মীন- পড়ুন আজকের রাশিফল 12
IRCTC New Rules: রেলের টিকিটে বিরাট বদল; রিফান্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন, ওয়েটিং লিস্টের ক্ষেত্রেও বিগ চেঞ্জ

IRCTC New Rules: রেলের টিকিটে বিরাট বদল; রিফান্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন, ওয়েটিং লিস্টের ক্ষেত্রেও বিগ চেঞ্জ 8
8th Pay Commission: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা মালামাল: অষ্টম পে কমিশনে ৩০% বেতন বাড়ছেই, বকেয়া বাবদ একেক জনের হাতে ১৫ লক্ষ

8th Pay Commission: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা মালামাল: অষ্টম পে কমিশনে ৩০% বেতন বাড়ছেই, বকেয়া বাবদ একেক জনের হাতে ১৫ লক্ষ 6
Badshah Wedding: গোপনও কথাটি রইল না গোপনে, ডিভোর্সের ৬ বছর পর চুপিচুপি ফের বিয়ের পিঁড়িতে বাদশা: ভাইরাল ছবি

Badshah Wedding: গোপনও কথাটি রইল না গোপনে, ডিভোর্সের ৬ বছর পর চুপিচুপি ফের বিয়ের পিঁড়িতে বাদশা: ভাইরাল ছবি 10