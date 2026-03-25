Who is Aryaman Birla: নিলামে ৩০ লাখে নেয় রয়্যালস, আচমকাই হয়ে গেলেন আরসিবি চেয়ারম্যান, ২৮ বছরের অলরাউন্ডার আর্যমান কে?

Who is Aryaman Birla: নিলামে ৩০ লাখে নেয় রয়্যালস, আচমকাই হয়ে গেলেন আরসিবি চেয়ারম্যান, ২৮ বছরের অলরাউন্ডার আর্যমান কে?
Who is Aryaman Birla: নিলামে ৩০ লাখে নেওয়া রয়্যালস ক্রিকেটারই আজ আরসিবি চেয়ারম্যান! সবার মুখে ২৮ বছরের অলরাউন্ডার আর্যমানেরই নাম। যাঁর বাবার আনুমানিক সম্পত্তির পরিমাণ ২ লক্ষ কোটি টাকা। আর যাঁর গায়িকা দিদির আবার লাখো-লাখো শ্রোতা...
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু হস্তান্তর
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মালিকানা
আরসিবি-র অন্যতম প্রধান অংশীদার দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপ (বেনেট, কোলম্যান অ্যান্ড কোং লিমিটেড)। শেয়ার আছে বোল্ট ভেঞ্চার্সের, আমেরিকান ক্রীড়া বিনিয়োগকারী ডেভিড ব্লিটজারের মালিকানাধীন সংস্থা এটি। যাদের এনবিএ, এনএফএল, এনএইচএল এবং ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের বিভিন্ন দলেও অংশীদারিত্ব রয়েছে। রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত প্রাইভেট ইকুইটি প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাকস্টোন
আর্যমান বিড়লা হলেন আরসিবি চেয়ারম্যান
আর্যমান বিড়লা প্রাক্তন ক্রিকেটার
আর্যমানের স্মরণীয় রঞ্জি সেঞ্চুরি
দেশের বাইরেও আর্যমান খেলেছেন
আর্যমানের আইপিএল অভিজ্ঞতা
আর্যমানের চমকে দেওয়া অবসর
মাত্র ২২-২৩ বছরেই ক্রিকেট ছেড়ে দেন তিনি। ২০২০ সালে তাঁর অবসরের ঘোষণা সকলকে চমকে দিয়েছিল। 'মনে হয়েছে আমি আটকে গিয়েছি। এতদিন সব মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমি নিজেকে জোর করেই টেনে নিয়ে গেছি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, অন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিজের মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।'
ক্রিকেট থেকে অবসরের পর
অনন্যা বিড়লা
আর্যমানের দিদি অনন্যা বিড়লা রীতিমতো পরিচিত মুখ। গান গেয়ে নেটপাড়ায় মোহিত করেছেন লাখো লাখো শ্রোতাকে। তাঁর সিঙ্গল 'মেন্ট টু বি', 'লিভিন দ্য লাইফ", 'হোল্ড অন', 'সার্কেলস' এবং 'বেটার' দুর্দান্ত হিট। গায়িকার পাশাপাশি অনন্যা কিন্তু সফল ব্যবসায়ীও। লাক্সারি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইকাই আকাই-এর প্রতিষ্ঠাতাও। ইনস্টায় মিলিয়ন ফলোয়া
