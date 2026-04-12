Asha Bhosle's Granddaughter Zanai Bhosle: আশার সুন্দরী বাদামি চোখের নাতনিকে চেনেন? দ্রুত সিনেমায় ডেবিউ, বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় নক্ষত্রের সঙ্গে চরম ঘনিষ্ঠতা

Asha Bhosle's Granddaughter Zanai Bhosle: আশা ভোঁসলের সুন্দরী নাতনিকে কি চেনেন? দ্রুত সিনেমায় তিনি ডেবিউ করছেন। বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে চরম ঘনিষ্ঠতা। কিছুদিন আগেই ছিলেন শিরোনামে।   

Apr 12, 2026, 05:08 PM IST
জানাই ভোঁসলে

Zanai Bhosle

আশা ভোঁসলে ৯২ বছরে প্রয়াত হয়েছেন। কিংবদন্তি গায়িকার প্রয়াণের পরেই নেটদুনিয়ায় ফের ভাসছে জানাই ভোঁসলের নাম। মাঝেমধ্যে আশার সঙ্গে মঞ্চে গাইতেও দেখা গিয়েছে তাঁর নাতনিকে। এই এই ২৪ বছরের সুন্দরী? আশার নাতনি জানাই। যিনি দ্রুত সিনেমায় ডেবিউ করতে চলেছেন। যাঁকে নিয়ে আগেও খবর হয়েছে।   

'দ্য প্রাইড অফ ভারত— ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ’

The Pride of Bharat-Chhatrapati Shivaji Maharaj

'দ্য প্রাইড অফ ভারত— ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ’ সিনেমায় বড় পর্দায় ডেবিউ করছেন জানাই ভোঁসলে। ২০২৭ সালের ২১ জানুয়ারি ছবিটি মুক্তি পাবে। শিবাজি মহারাজের ভূমিকায় ঋষভ শেট্টি। শিবাজির স্ত্রী মহারানি সাই ভোঁসলে ('রানি সাই বাই' নামেও পরিচিত) চরিত্রে আছেন জানাই।   

জানাই ভোঁসলে কেরিয়ার

Zanai Bhosle Career & Talents

জানাই একজন প্রশিক্ষিত গায়িকা, ধ্রুপদী কত্থক নৃত্যশিল্পী এবং গীতিকার।  সাত বছর থেকেই শাস্ত্রীয় সংগীতে পাঠ নেওয়া শুরু করেন। পশ্চিমি অপেরাও গাইতে পারেন। এছাড়াও ছোট থেকেই জানাইয়ের নাচে ঝোঁক। ইংল্যান্ডের এক অনুষ্ঠানে নেচেও প্রশংসা কুড়িয়েছেন। অবসরে মার্শাল আর্টসও শেখেন জানাই।  

জানাই ভোসলের সিক্স প্য়াক ব্যান্ড

Zanai Bhosle 6 Pack Band

২০১৭ সালে জানাই সিক্স প্য়াক ব্যান্ডের হয়ে কাজ করেছেন। এই ভারতীয় পপ ব্যান্ডে সকলেই রূপান্তরকামী। ব্যান্ড সদস্যরা হলেন আশা জগতাপ, কোমল জগতাপ, রাভিনা জগতাপ, ফিদা খান, ভাবিকা পাতিল এবং চাঁদনী সুবর্ণকার। 

জানাই ভোসলে পড়াশোনা ও শুরুর জীবন

Zanai Bhosle Education and early life

মুম্বইয়ে ২০০২ সালে জন্ম জানাইয়ের। তাঁর বাবা আনন্দ ভোঁসলে এবং মা আহুজা ভোঁসলে। সংগীতের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক যোগসূত্র নিবিড়। কিংবদন্তি সুরকার আরডি বর্মনের সঙ্গে জানাইয়ে আত্মীয়তা রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই নানা ঘরানার সংগীতের আবহে বেড়ে ওঠা। যা জানাইয়ের শিল্পীসত্তাকে গড়ে তুলেছে। সুইত্‍জারল্যান্ডের বিখ্যাত ইনস্টিটিউট লে রোসেতে পড়াশোনা করেছেন। পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে আসেন।  

জানাই ভোসলের দোকান

Zanai Bhosle Buisness

উদ্যোক্তা হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জানাই। ২০১৭ সালে মুম্বইয়ে তিনি ‘আইঅ্যাজিওর’ নামে একটি স্টোর চালু করেন। যা  অ্যাপ্‌ল সংস্থার অনুমোদিত পণ্য বিক্রির জন্য পরিচিত।    

জানাই ভোসলের বন্ধুবান্ধব

Zanai Bhosle Friend Circle

সচিন তেন্ডুলকরের মেয়ে সারা তেন্ডুলকরের সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব জানাইয়ের। তাঁরা আবার জিম বাডিও। একসঙ্গে শরীরচর্চা করেন। ওদিকে আবার বলিউডের অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরের খুড়তুতো বোন জানাই।  

জানাই ভোঁসলে-মহম্মদ সিরাজ

Zanai Bhosle-Mohammed Siraj

জানাইয়ের সঙ্গে চরম ঘনিষ্ঠতা জাতীয় দলের বিশ্বকাপজয়ী পেসার মহম্মদ সিরাজের। এক নিঃশ্বাস দূরে তাঁদের ছবি ভাইরাল হয়েছিল। যদিও পরে সিরাজই ছবি পোস্ট করে জানিয়ে দেন যে, তাঁর আর জানাইয়ের দাদা-বোনের সম্পর্ক। এমনকী জানাই রাখিও বেঁধেছেন সিরাজের হাতে।   

Asha Bhosle Superhit 10 Songs: 'দম মারো দম' থেকে 'জারা সা ঝুম লু ম্যায়', রইল আশার সেরা ১০ গানের প্লে লিস্ট

Asha Bhosle Superhit 10 Songs: 'দম মারো দম' থেকে 'জারা সা ঝুম লু ম্যায়', রইল আশার সেরা ১০ গানের প্লে লিস্ট 11
Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রশংসা ও দায়িত্বে ভরপুর থাকবেন সিংহ, চ্যালেঞ্জের মাঝে পরিবারের ভরসা পাবেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রশংসা ও দায়িত্বে ভরপুর থাকবেন সিংহ, চ্যালেঞ্জের মাঝে পরিবারের ভরসা পাবেন মীন 12
Kamala Nivas: ছোট পর্দায় ফিরছেন পরম, আসছে নতুন ধারাবাহিক &#039;কমলা নিবাস&#039;

Kamala Nivas: ছোট পর্দায় ফিরছেন পরম, আসছে নতুন ধারাবাহিক 'কমলা নিবাস' 6
Jeet meets Rahul Banerjee Mother: মুম্বই থেকে ফিরেই রাহুলের মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন জিৎ, তবুও পিছু ছাড়ছে না সমালোচনা: নেটপাড়ায় তর্ক-বিতর্ক

Jeet meets Rahul Banerjee Mother: মুম্বই থেকে ফিরেই রাহুলের মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন জিৎ, তবুও পিছু ছাড়ছে না সমালোচনা: নেটপাড়ায় তর্ক-বিতর্ক 7