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Who is Bageshwar Baba: দুর্গাপুজোয় আমিষভোজীরা 'পাখণ্ডী'! ধর্মগুরুর বক্তব্যে বাংলায় ঝড়... কে এই বিতর্কিত বাগেশ্বর বাবা?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 07, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:49 PM IST

Who is Baba Bageshwar: যাঁরা দুর্গাপুজোর সময়ে আমিষ খান তাঁরা নাকি পাষণ্ড! বাংলায় এসে এই কথা বলেই বিতর্কের ঝড় তুলেছেন বাগেশ্বর বাবা! তাঁর দরবারে রোজ লাখো লাখো মানুষ ছুটে আসেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। তবে বিগত কয়েক বছর একাধিক বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। কখনও তাঁর বিরুদ্ধে কুসংস্কার ছড়ানোর অভিযোগ তো কখনও তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে।

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বাগেশ্বর বাবা কে?

'বাগেশ্বর বাবা', 'বাগেশ্বর মহারাজ', 'বাগেশ্বর ধাম সরকার' হিসাবেই পরিচিত ধর্মগুরু ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী। ভারতকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর যিনি।

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বাগেশ্বর ধাম সরকার

বাগেশ্বর বাবা ভারতের আলোচিত ও স্বঘোষিত আধ্যাত্মিক গুরু। মধ্যপ্রদেশের ছতরপুর জেলার বাগেশ্বর ধাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত (পীঠধীশ) তিনি।

 

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বাগেশ্বর বাবার জন্ম

১৯৯৬ সালের ৪ জুলাই মধ্যপ্রদেশে জন্ম বাগেশ্বর বাবার। এখন ৩০ বছর বয়স। মানুষের মন পড়ে ফেলা এবং অলৌকিক উপায়ে মানুষের সমস্যার সমাধান করার দাবি করে দেশ জুড়ে ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন তিনি। 

 

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বাগেশ্বর বাবা দিব্য দরবার

বাগেশ্বর বাবা তাঁর দিব্য দরবারে আসা ভক্তদের নাম, সমস্যা এবং তার সমাধান একটি কাগজে আগে থেকেই লিখে রাখেন বলেই দাবি ভক্তদের। অনুসারীদের বিশ্বাস, যে হনুমানজির কৃপায় এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বাগেশ্বর বাবা।   

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বাগেশ্বর বাবার ক্ষমতা

  যুক্তিবাদী ও কুসংস্কারবিরোধীরা বাগেশ্বর বাবার এই ক্ষমতাকে হাত সাফাই বা মনস্তাত্ত্বিক কৌশল বলেই আখ্যা দিয়ে থাকেন।   

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বাবা বাগেশ্বর ক্য়ানসার হাসপাতাল

তিনি দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের গণবিবাহ আয়োজন এবং মধ্যপ্রদেশে বিরাট ক্যানসার হাসপাতাল নির্মাণের মতো সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত

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বাগেশ্বর বাবার বিতর্ক

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিয়ে এবং উস্কানিমূলক রাজনৈতিক মন্তব্য করার কারণে তিনি প্রায়শই সংবাদ ও বিতর্কের শিরোনামে থাকেন

 

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