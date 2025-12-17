SIR in Bengal: বাড়ি বাড়ি পাঠানো হচ্ছে চিঠি, কাদের হিয়ারিংয়ে ডাকছে কমিশন, জেনে নিন ১০ পয়েন্টে

SIR in Bengal: বাড়ি বাড়ি পাঠানো হচ্ছে চিঠি, কাদের হিয়ারিংয়ে ডাকছে কমিশন, জেনে নিন ১০ পয়েন্টে
SIR Hearings in Bengal: এখনও পর্যন্ত রাজ্যে আনকালেক্টেবল ফর্মের সংখ্যা ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে প্রকাশিত হবে
পাঠানো হচ্ছে শুনানির চিঠি
আজ থেকেই বাড়ি বাড়ি পৌঁছাবে শুনানির চিঠি। এমনটাই খবর কমিশন সূত্রে। দেশের বড় রাজ্যগুলোর মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে সময়ে শেষ হয়েছে SIR। বাকি রাজ্যগুলি বাড়তি সময় চেয়েছে। অর্থাৎ কমিশন BLO দের মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়া সঠিক সময় দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। এত বড় মাপের কাজে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর আজ থেকে শুনানি প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধাপ অর্থাৎ বাড়ি বাড়ি হিয়ারিং লেটার পাঠানোর কাজ শুরু হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শুনানির সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস পর্যন্ত হিয়ারিং চলবে।-তথ্য-অয়ন ঘোষাল
আনকালেক্টেড ফর্ম ৫৮ লাখ ২০ হাজার ৮৯৯
এখনও পর্যন্ত রাজ্যে আনকালেক্টেবল ফর্মের সংখ্যা ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে প্রকাশিত হবে। খসড়া তালিকায় কারও নাম বাদ পড়ে থাকলে সেই ব্যক্তিকে নতুন ভাবে নাম তোলার জন্য ফর্ম ৬ ফিলাপ করে জমা দিতে হবে। কোথায় জমা দেবেন সে ব্যাপারে BLO রা সহযোগিতা করবেন। প্রয়োজনে তাদের হিয়ারিংয়ে ডাকা হবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরেও যদি কারুর কোনো অসন্তোষ থাকে তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করতে পারেন। তাতেও ফল না পেলে তিনি সরাসরি CEO দফতরে লিখিত আবেদন করতে পারেন। BLO-রা আজ থেকে বুথে বুথে বসছেন। নাম বাদ পড়া ভুল নাম বয়স ঠিকানা বুথ নম্বর পার্ট নম্বর নিয়ে কোনো ভোটারের কোনো অভিযোগ থাকলে বুথ থেকেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হবে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
কাদের হিয়ারিং
## ২০০২ ভোটার লিস্টে নাম নেই এরকম অনেকের নাম খসড়া তালিকায় আছে। তা সত্ত্বেও তাদের অনেককেই কমিশন প্রয়োজনে ডাকতে পারে। অতিরিক্ত যাচাইয়ের জন্য তাদের ডাকা হতে পারে বলে খবর। সেক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষ থেকে প্রেসক্রাইব ১৩ টি নথির মধ্যে একটি দেখাতে হবে। ##২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের কারও নাম না থাকলে ডাক পেতে পারেন। অনেকেরই বাবা-মায়ের বা ঠাকুমা-ঠাকুরদার নাম ২০০২ ভোটার লিস্টে নেই। সেক্ষেত্রে আধার ছাড়া বাকি ১২ টি নথির মধ্যে একটি দেখাতে হবে। তাহলেই নাম থাকবে ফাইনাল ভোটার লিস্টে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
ভুল তথ্য
## ভুল তথ্য দিলেও ডাক পাবেন। অনেকেই SIR-এর ক্ষেত্রে ভুল তথ্য দিয়ে ফর্ম ফিলআপ করেছেন। আর এই ভুলটা করলেই কমিশন ডাকবে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে আপনাকে হিয়ারিংয়ে গিয়ে সঠিক তথ্য দিতে হবে। ## ফর্মে দেওয়া তথ্য বুঝতে সমস্যা রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। অনেকেই ফর্ম এমনভাবে লিখেছেন, যেটা বুঝতে সমস্যা হয়েছে বিএলও-এর। সেক্ষেত্রে ইআরও-ও যদি সেই তথ্য বুঝতে না পারেন, তাহলে সমস্যা হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কমিশন ডাকতে পারে হিয়ারিং-এ। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
বয়সের সমস্যা
##বাবা মায়ের বয়সের ব্যবধান ১৫ বছরের বেশি হলে শুনানি তে ডাক পেতে পারেন। কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানান হয়েছে যে বাবা-মায়ের বয়সের ব্যবধান ১৫ বছর বা তার বেশি হলে ডাকা হতে পারে ভোটারকে। তাদের কাছ থেকে নথি যাচাই করে দেখা হবে বলেই জানা গিয়েছে। ## ৩০ লক্ষ ভোটার, যাঁদের ম্যাপিং সম্ভব হয়নি, তাঁদের ডাকা হবে হিয়ারিংয়ে। ২০০২ সালের স্যার লিঙ্ক হয়নি, অথচ ২০২৬-এর খসড়ায় নাম আছে, তাঁদের ডেকে পাঠানো হতে পারে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
জেন্ডার মিসম্যাচ
২০০২-এর অংশ যারা পূরণ করতে পারেনি
কী নথি নিয়ে যাবেন
## কী কী নিয়ে যেতে হবে শুনানিতে? BLO বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুনানির নোটিস পৌঁছে দেবেন। আধার কার্ড ছাড়া এগারোটা নথি যার অন্তত একটা আপনাকে শুনানিতে নিয়ে যেতেই হবে। কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন অথবা পেনশন পান এমন পরিচয়পত্র থাকলে নিয়ে যাবেন। এছাড়া ১৯৮৭ সালের পয়লা জুলাইয়ের আগে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, LIC, স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া যে কোনও নথি নিলে হবে। ## বার্থ সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, মাধ্যমিক বা তার পরের শিক্ষাগত যোগ্য়তার সার্টিফিকেট , রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানের সার্টিফিকেট, ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট, জাতিগত সার্টিফিকেট, জাতীয় নাগরিকপঞ্জী (শুধু অসমের ক্ষেত্রে), স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া ফ্যামিলি রেজিস্টার, সরকারের দেওয়া ল্যান্ড অথবা হাউস অ্যালটমেন্ট সার্টিফিকেট। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
