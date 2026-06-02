/Who Is Bishal Lama: পাঁচ দশকে প্রথমবার রাজ্যে গোর্খা মন্ত্রী! কালচিনি থেকে ক্যাবিনেটে বিশাল লামা, ৫৫ বছর পর মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়া এই পাহাড়ি নেতা কে?

Suvendu Adhikari Cabinet Gorkha Minister Bishal Lama: রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মন্ত্রিসভায় বিশাল লামার অন্তর্ভুক্তি গোটা উত্তরবঙ্গ ও দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের বৃহত্তর গোর্খা জনগোষ্ঠীর জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫ দশকে প্রথমবার! ৫৫ বছর পর ফের রাজ্যের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেলেন এক গোর্খা নেতা। শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হলেন বিশাল লামা। ১৯৭১ সালে দেও প্রকাশ রায়ের পর বিশাল লামা-ই প্রথম গোর্খা যিনি রাজ্যের মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন।
কে এই বিশাল লামা? কালচিনি থেকে নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা সোমবার প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ২ বারের বিধায়ক বিশাল লামা ২০২৬-এর নির্বাচনে ১,১৪,৭৫৯ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তৃণমূল প্রার্থী বীরেন্দ্র বারাকে তিনি ৩৭,৮৪৩ ভোটের বিশাল ব্যবধানে হারান।
মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর বিশাল লামা বলেন, “বিজেপি আমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে আমার ওপর আস্থা রেখেছে। আমাদের সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।” প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা আরও বলেন, "৫৫ বছর ধরে বঞ্চিত থাকার পর, শেষে মন্ত্রী পদ, এটাই প্রমাণ করে যে অবশেষে আমাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।"
কালচিনি ভাটপাড়া চা বাগানে বড় হয়ে উঠেছেন বিশাল লামার। ২০০৮-০৯ সালে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে জড়িয়ে রাজনীতির আঙিনায় পা রাখেন তিনি। কলেজের পড়া শেষ করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মোর্চার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক বাড়ে। এরপর ২০১২ সালে বিজেপিতে যোগদান।
২০১৬-র বিধানসভা ভোটে সামান্য ভোটের ব্যবধানে উইলসন চাম্পামারির কাছে হারেন। এরপর ২০২১ সালে প্রথমবার নির্বাচিত হন। ২০২১ - ২০২৬ পর পর দুবারই বিজেপির টিকিটে জয়ী হন তিনি। এবার মন্ত্রিসভায় প্রবেশ।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, মন্ত্রিসভায় বিশাল লামার অন্তর্ভুক্তি শুধু ডুয়ার্সের জন্যই নয়, বরং গোটা উত্তরবঙ্গ ও দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের বৃহত্তর গোর্খা জনগোষ্ঠীর জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা। প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালে দেও প্রকাশ রায় ছিলেন রাজ্য়ের শেষ গোর্খা মন্ত্রী।
দেও প্রকাশ রায় প্রায় ২৫ বছর ধরে পাহাড়ের এক প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর ছিলেন। তিনটি মন্ত্রিসভায় তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তবে পাহাড়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নের সমাধান তিনি করতে পারেননি। ১৯৮১ সালে দেও প্রকাশ রায়ের মৃত্যুর পর অল ইন্ডিয়া গোর্খা লীগ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জিএনএলএফ ও অন্যান্য শক্তির উত্থান ঘটে।