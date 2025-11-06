Who is Buying RCB: ১৭৭২৬২৭০০০০০ টাকায় কে কিনছেন RCB? কোভিডে দেশবাসীর মুখে ছিল তাঁর নাম! ইচ্ছুক আদানিও...

Who is Buying RCB: ১৭৭২৬২৭০০০০০ টাকায় কে কিনছেন RCB? কোভিডে দেশবাসীর মুখে ছিল তাঁর নাম! ইচ্ছুক আদানিও...
Who is Buying RCB: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, এখন এই খবর সকলেরই জানা। তবে এখন প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন একটাই। ১৭৭২৬২৭০০০০০ টাকায় কে কিনছেন আরসিবি?
1/10
কে কিনছেন RCB
2/10
কে কিনছেন RCB
photos
TRENDING NOW
3/10
কে কিনছেন RCB
4/10
কে কিনছেন RCB
২০০৭ সালে ১১১ মিলিয়ন ডলারে আরসিবি-র মালিকানা কিনেছিলেন বিজয় মালিয়া। আরসিবি প্রতিষ্ঠাতা আজ প্রত্যর্পণের কঠিন যুদ্ধে। প্রাক্তন ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদ মালিয়া। ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অধুনা বিলুপ্ত কিংফিশার এয়ারলাইন্সেরও প্রতিষ্ঠাতা। ফোর্স ইন্ডিয়া ফর্মুলা ওয়ান দলের মালিকানাও ছিল তাঁর। ২০১৬ সালে ঋণখেলাপি হয়ে বিজয় মালিয়া ভারতে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। দিয়াজিও ইন্ডিয়া আরসিবি-র সঙ্গেই মালিয়ার ইউনাইটেড স্পিরিটসের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এখন আরসিবির সম্পূর্ণ মালিকানা ইউনাইটেড স্পিরিটস লিমিটেডের।
5/10
কে কিনছেন RCB
ইউনাইটেড স্পিরিটস লিমিটেডের মহেন্দ্র কুমার শর্মা (চেয়ারম্যান) এবং আনন্দ কৃপালু (এমডি এবং সিইও) হলেন আরসিবির মালিকানার পিছনের দুই মূল ব্যক্তি। ২০২১ সালে আনন্দ কৃপালুর কাছ থেকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স স্পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রথমেশ মিশ্র, যা মদের জায়ান্ট দিয়াজিও ইন্ডিয়ার এক সহযোগী প্রতিষ্ঠান।
6/10
কে কিনছেন RCB
7/10
কে কিনছেন RCB
8/10
কে কিনছেন RCB
9/10
কে কিনছেন RCB
10/10
কে কিনছেন RCB
photos