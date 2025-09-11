Who is Charlie Kirk: গণহত্যার উত্তর দিতেই ঘাড়ে 'নিঃশব্দ ঘাতক' গুলি! ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' নিহত চার্লি কার্ক কে? ইসরায়েল যাকে বলে...

Who is Charlie Kirk: গণহত্যার উত্তর দিতেই ঘাড়ে 'নিঃশব্দ ঘাতক' গুলি! ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' নিহত চার্লি কার্ক কে? ইসরায়েল যাকে বলে...
Charlie Kirk, Donald Trump close ally: স্নাইপার হত্যা! মার্কিন রাজনীতিতে 'ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ' চার্লি কার্কের খুন গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে।
1/9
ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?
2/9
ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?
photos
TRENDING NOW
3/9
ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?
4/9
ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?
5/9
ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?
6/9
ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?
7/9
ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?
8/9
ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?
9/9
ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?
photos