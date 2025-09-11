Who is Charlie Kirk: গণহত্যার উত্তর দিতেই ঘাড়ে 'নিঃশব্দ ঘাতক' গুলি! ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' নিহত চার্লি কার্ক কে? ইসরায়েল যাকে বলে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
গণহত্যার উত্তর দিতেই ঘাড়ে 'নিঃশব্দ ঘাতক' গুলি! ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' নিহত চার্লি কার্ক কে? ইসরায়েল যাকে বলে...

Charlie Kirk, Donald Trump close ally: স্নাইপার হত্যা! মার্কিন রাজনীতিতে 'ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ' চার্লি কার্কের খুন গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে।

| Sep 11, 2025, 12:57 PM IST
1/9

ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?

Who is Charlie Kirk

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি পাবলিক ফোরামে আততায়ীর গুলিতে খুন হয়ে গিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র চার্লি কার্ক।      

2/9

ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?

Who is Charlie Kirk

তিনি যখন গণহত্যা নিয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ই আততায়ীর ছোঁড়া একটি গুলি এসে তাঁর ঘাড়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে তিনি পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।      

3/9

ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?

Who is Charlie Kirk

৩১ বছর বয়সী চার্লি কার্ক একজন সুপরিচিত ডানপন্থী নেতা এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন। তিনি ২০২৪-এর নির্বাচনে ট্রাম্পের হয়ে প্রচারে অংশ নেন।      

4/9

ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?

Who is Charlie Kirk

ট্রাম্পের কথায়, চার্লি আমেরিকার তরুণদের 'পালস্' বুঝতেন। বিশিষ্ট ডানপন্থী নেতা চার্লি কার্ক তরুণ রক্ষণশীল ভোটারদের সংগঠিত করার জন্য পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু মার্কিন রাজনীতিতে শোকের ছায়া ফেলেছে।    

5/9

ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?

Who is Charlie Kirk

মূলত ইলিনয়ের বাসিন্দা কার্ক ১৮ বছর বয়সে রক্ষণশীল ছাত্র সংগঠন টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ-এর প্রতিষ্ঠা করেন।তারপর খুব তাড়াতাড়ি একজন রিপাবলিকান পার্টির একজন বিশিষ্ট 'ভয়েস' হয়ে ওঠেন। 

6/9

ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?

Who is Charlie Kirk

ইসরায়েলের একজন কট্টর সমর্থক ছিলেন ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ চার্লি। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু একবার তাঁকে "ইসরায়েলের সিংহ-হৃদয় বন্ধু" বলে অভিহিত করেছিলেন।    

7/9

ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?

Who is Charlie Kirk

সোশ্যাল মিডিয়াতেও চার্লির ছিল বিশাল ফ্যান ফলোয়িং। এক্স-হ্যান্ডেলে ৫৩ লাখের উপর ফলোয়ার্স ছিল চার্লির। তাঁর রেডিও শো, দ্য চার্লি কার্ক শো-এর শ্রোতা ছিলেন ৫ লাখেরও বেশি। চার্লি কার্কের স্ত্রী এরিকাও একজন নামকরা মডেল। তিনি প্রাক্তন মিস অ্যারিজোনা। দম্পতির ২ সন্তান।    

8/9

ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?

Who is Charlie Kirk

নিহত চার্লি কার্কের মোট সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক ১২ মিলিয়ন ডলার। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ৫ মিলিয়ন ডলারের স্প্যানিশ স্টাইলের একটি প্রাসাদ ও সাড়ে ৮ মিলিয়ন দিয়ে কিনেছিলেন সমুদ্রতীরবর্তী কনডোও। মূলত জনসাধারণের উদ্দেশে তাঁর বক্তৃতা, তাঁর জনপ্রিয় পডকাস্ট ও রেডিও শো থেকে আয় হত কার্কের।    

9/9

ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' চার্লি কার্ক কে?

Who is Charlie Kirk

কার্কের নেতৃত্বে টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ-ও বিরাট আয় করে। ৮৫ মিলিয়ন ডলার আয় করে সংগঠনটি। পাশাপাশি, সংগঠনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম রক্ষণশীল ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে।

