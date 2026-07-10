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মিউজিক প্রডিউসার থেকে গ্যাংস্টার! 'গুরু' লরেন্স বিষ্ণোই, বিদেশে বসেই চালান নেটওয়ার্ক, দীপক নান্দাল মানেই ব্যবসায়ীদের ত্রাস

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 10, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:22 PM IST

Who is Deepak Nandal: বৃহস্পতিবার রাতে গুরুগ্রামে এনকাউন্টারে নিহত কুখ্যাত গ্যাংস্টার দীপক নান্দালের ৪ সঙ্গী। গুরুগ্রামের সুশান্ত লোক এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা চালাতে বিদেশ থেকেই তাঁর শুটারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন দীপক নান্দাল। সেই হামলার সময়ই গুরুগ্রাম পুলিসের সঙ্গে রোমহর্ষক এনকাউন্টারে, তাঁর গ্যাংয়ের ৪ কুখ্যাত শার্পশুটার নিহত। 

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গানের জগত থেকে অপরাধ জগতে প্রবেশ দীপক নান্দালের। হরিয়ানার রোহতক জেলার বাসিন্দা দীপক নান্দাল একসময় হরিয়ানভি সঙ্গীত জগতের একজন সুপরিচিত মিউজিক প্রডিউসার ও পরিচালক ছিলেন।

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সঙ্গীত জগতে থাকাকালীন তিনি বেশ কয়েকজন নামী হরিয়ানভি গায়কের সঙ্গে কাজ করেছেন। বহু জনপ্রিয় মিউজিক ভিডিয়ো প্রযোজনা করেছেন।

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পরবর্তীতে তিনি অপরাধ জগতে ঢুকে পড়েন। উত্তর ভারতের অন্যতম মোস্ট ওয়ান্টেড গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই ও কালা জাঠেরি গ্যাংয়ের সঙ্গে হাত মেলান।

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মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির আড়ালে দীপক নান্দাল মূলত মানি লন্ডারিং করতেন। গ্যাংস্টারদের কালো টাকা সাদা করা এবং তোলাবাজির সিন্ডিকেট সামলাতেন। 

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এক ব্যবসায়ীকে হুমকি ও তোলাবাজি সংক্রান্ত মামলায় দিল্লি পুলিসের স্পেশাল সেল এর আগে তাঁকে একবার গ্রেফতারও করেছিল। তারপরই বিদেশে পালিয়ে যায় দীপক নান্দাল।

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বর্তমানে দুবাই বা ভারতের বাইরে অন্য কোনও দেশে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিজের তোলাবাজির নেটওয়ার্ক বা গ্যাং পরিচালনা করছেন তিনি।

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অভিযোগ, বিদেশ থেকেই তিনি হরিয়ানা, দিল্লি ও পাঞ্জাবের বড় বড় ব্যবসায়ী এবং প্রোমোটারদের ফোন করে কোটি কোটি টাকার তোলা দাবি করেন।

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গুরুগ্রাম পুলিস ও দিল্লি পুলিস দীপক নান্দালকে ভারতে ফিরিয়ে আনতে ও তাঁর অপরাধ সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে দিতে আন্তর্জাতিক স্তরে তদন্ত চালাচ্ছে।

TAGS:
Deepak Nandal

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