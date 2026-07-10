মিউজিক প্রডিউসার থেকে গ্যাংস্টার! 'গুরু' লরেন্স বিষ্ণোই, বিদেশে বসেই চালান নেটওয়ার্ক, দীপক নান্দাল মানেই ব্যবসায়ীদের ত্রাস

Who is Deepak Nandal: বৃহস্পতিবার রাতে গুরুগ্রামে এনকাউন্টারে নিহত কুখ্যাত গ্যাংস্টার দীপক নান্দালের ৪ সঙ্গী। গুরুগ্রামের সুশান্ত লোক এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা চালাতে বিদেশ থেকেই তাঁর শুটারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন দীপক নান্দাল। সেই হামলার সময়ই গুরুগ্রাম পুলিসের সঙ্গে রোমহর্ষক এনকাউন্টারে, তাঁর গ্যাংয়ের ৪ কুখ্যাত শার্পশুটার নিহত।
গানের জগত থেকে অপরাধ জগতে প্রবেশ দীপক নান্দালের। হরিয়ানার রোহতক জেলার বাসিন্দা দীপক নান্দাল একসময় হরিয়ানভি সঙ্গীত জগতের একজন সুপরিচিত মিউজিক প্রডিউসার ও পরিচালক ছিলেন।
সঙ্গীত জগতে থাকাকালীন তিনি বেশ কয়েকজন নামী হরিয়ানভি গায়কের সঙ্গে কাজ করেছেন। বহু জনপ্রিয় মিউজিক ভিডিয়ো প্রযোজনা করেছেন।
পরবর্তীতে তিনি অপরাধ জগতে ঢুকে পড়েন। উত্তর ভারতের অন্যতম মোস্ট ওয়ান্টেড গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই ও কালা জাঠেরি গ্যাংয়ের সঙ্গে হাত মেলান।
মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির আড়ালে দীপক নান্দাল মূলত মানি লন্ডারিং করতেন। গ্যাংস্টারদের কালো টাকা সাদা করা এবং তোলাবাজির সিন্ডিকেট সামলাতেন।
এক ব্যবসায়ীকে হুমকি ও তোলাবাজি সংক্রান্ত মামলায় দিল্লি পুলিসের স্পেশাল সেল এর আগে তাঁকে একবার গ্রেফতারও করেছিল। তারপরই বিদেশে পালিয়ে যায় দীপক নান্দাল।
বর্তমানে দুবাই বা ভারতের বাইরে অন্য কোনও দেশে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিজের তোলাবাজির নেটওয়ার্ক বা গ্যাং পরিচালনা করছেন তিনি।
অভিযোগ, বিদেশ থেকেই তিনি হরিয়ানা, দিল্লি ও পাঞ্জাবের বড় বড় ব্যবসায়ী এবং প্রোমোটারদের ফোন করে কোটি কোটি টাকার তোলা দাবি করেন।
গুরুগ্রাম পুলিস ও দিল্লি পুলিস দীপক নান্দালকে ভারতে ফিরিয়ে আনতে ও তাঁর অপরাধ সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে দিতে আন্তর্জাতিক স্তরে তদন্ত চালাচ্ছে।