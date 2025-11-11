English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Red Fort blast: দিল্লিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে? ভয়েই ঘটায় আত্মঘাতী বিস্ফোরণ! ভয়ংকর রিপোর্ট...

Delhi Red Fort blast prime suspect Dr Umar: তদন্তে উঠে এসেছে, সাদা রঙের যে হুন্ডাই i20 গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে, তা চালাচ্ছিল ড. উমর ইউ নবি বলে একজন।

| Nov 11, 2025, 01:02 PM IST
1/8

দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?

Delhi Red Fort blast prime suspect Dr Umar

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে ১২। দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় মূল হামলাকারী হিসেবে নাম উঠে এসেছে ড.উমর মহম্মদের। দিল্লিতে হামলাকারী এই 'ফিদায়েঁ' ড.উমর মহম্মদ কে?

2/8

দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?

Delhi Red Fort blast prime suspect Dr Umar

জানা যাচ্ছে,  ১৯৮৯-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জন্মগ্রহণ করে ড.উমর মহম্মদ। ড.উমর মহম্মদও আল ফালাহ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিল।

3/8

দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?

Delhi Red Fort blast prime suspect Dr Umar

'হোয়াইট কলার' সন্ত্রাসী চক্রের জন্য গ্রেফতার করা হয় আল ফালাহ মেডিক্যাল কলেজেরই চিকিৎসক ডঃ আদিল আহমেদ রাথের ও ডঃ মুজাম্মিল শাকিলকে। ড.উমর মহম্মদ ফরিদাবাদে ধৃত ডঃ আদিল আহমেদ রাথের ও ডঃ মুজাম্মিল শাকিলের খুব কাছের সহযোগী।

4/8

দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?

Delhi Red Fort blast prime suspect Dr Umar

সূত্রের খবর, আর তাদের গ্রেফতারির পরই ভীত হয়ে পড়ে সন্দেহভাজন আত্মঘাতী জঙ্গি ড.উমর মহম্মদ। আর সেই ভয় থেকেই দিল্লির লালকেল্লার কাছে গাড়ি নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়।

5/8

দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?

Delhi Red Fort blast prime suspect Dr Umar

তদন্তে উঠে এসেছে, সাদা রঙের যে হুন্ডাই i20 গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে, তা চালাচ্ছিল ড. উমর ইউ নবি বলে একজন। যে নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা নবি ভাটের ছেলে। গাড়িতে ডেটোনেটরের মাধ্যমে  উমর বিস্ফোরণ ঘটায় বলে জানা যাচ্ছে।

6/8

দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?

Delhi Red Fort blast prime suspect Dr Umar

ড. উমর মহম্মদ শ্রীনগরের সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে মেডিসিনে MD করে। তারপর অনন্তনাগের GMC-তে সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তার হিসেবে কাজ করে। সেখানেই তার সঙ্গে ধৃত জঙ্গি-চিকিৎসক ড. আদিল আহমেদ রাথেরের আলাপ। এরপরই  উমর দিল্লি চলে আসে।   

7/8

দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?

Delhi Red Fort blast prime suspect Dr Umar

আদিল আহমেদ রাথের ও মুজাম্মিল শাকিলের মতো উমরও ফরিদাবাদ-ভিত্তিক সন্ত্রাসী মডিউলের সদস্য ছিল। আদিল ও শাকিল হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে ২,৫০০ কিলোগ্রাম আইইডি তৈরির উপকরণ সহ ধরা পড়ার পর উমর ফরিদাবাদ থেকে পালিয়ে যায়। 

8/8

দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?

Delhi Red Fort blast prime suspect Dr Umar

বিস্ফোরণের ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুলিস জম্মু-কাশ্মীরে উমরের মা ও ভাইদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটাতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জ্বালানি তেল ব্যবহার করা হয় বলে  খবর। 

