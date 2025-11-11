Delhi Red Fort blast: দিল্লিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে? ভয়েই ঘটায় আত্মঘাতী বিস্ফোরণ! ভয়ংকর রিপোর্ট...

Delhi Red Fort blast: দিল্লিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে? ভয়েই ঘটায় আত্মঘাতী বিস্ফোরণ! ভয়ংকর রিপোর্ট...
Delhi Red Fort blast prime suspect Dr Umar: তদন্তে উঠে এসেছে, সাদা রঙের যে হুন্ডাই i20 গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে, তা চালাচ্ছিল ড. উমর ইউ নবি বলে একজন।
1/8
দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?
2/8
দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?
photos
TRENDING NOW
3/8
দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?
4/8
দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?
5/8
দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?
6/8
দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?
7/8
দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?
8/8
দিল্লিতে হামলাকারী 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে?
photos